15 অগস্ট কোথায় যাবেন ভাবছেন ? ঘুরে নিন এই ঐতিহাসিক জায়গাগুলিতে - INDEPENDENCE DAY 2025

ভারতের জন্য এটি একটি গর্বের দিন । প্রধানমন্ত্রী দিল্লির লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেন । স্বাধীনতা দিবসে দিল্লিতে দেখার মতো অনেক জায়গা রয়েছে ।

INDEPENDENCE DAY 2025
15 অগস্টে ঘুরে আসুন (Getty Image)
Published : August 14, 2025 at 5:08 PM IST

15 অগস্ট দেশের জন্য গর্ব এবং আনন্দের দিন । এইদিনে গোটা দেশে এক ভিন্ন প্রাণবন্ততা দেখা যায় । পুরো শহর তিরঙ্গার রঙে রাঙানো হয় । বিশেষ করে দিল্লিতে ৷ এখানে প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লা থেকে পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্বাধীনতার বার্তা দেন । আপনি যদি এই দিনে দিল্লিতে থাকেন, তাহলে এখানে দেখার মতো অনেক জায়গা রয়েছে ৷ যেখানে দেশপ্রেমের রঙের পাশাপাশি আপনি ঘুরে বেড়াতেও উপভোগ করতে পারেন ।

জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই দিনে লাল কেল্লার চারপাশের পরিবেশ দেখার মতো এর বাইরেও, এমন অনেক জায়গা রয়েছে যা আলো এবং সাজসজ্জায় আলোকিত । এখানে এসে আপনি কেবল স্বাধীনতার উদযাপন অনুভব করবেন না, বরং দিল্লির সৌন্দর্য এবং ইতিহাসও জানতে পারবেন । 2025 সালের স্বাধীনতা দিবসে দিল্লি ভ্রমণ আপনার জন্য একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে ৷ যেখানে প্রতিটি কোণ দেশপ্রেমের সুবাসে ভরে ওঠে । জেনে নিন, দিল্লির বিশেষ ভ্রমণ স্থানগুলি সম্পর্কে ৷

লাল কেল্লা: প্রতি বছরের মতো এবারও 15 অগস্ট 2025 তারিখে, দিল্লির লাল কেল্লায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে । এখানে আপনি অনেক অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং একটি দর্শনীয় কুচকাওয়াজ হবে । ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লাল কেল্লা 1947 সাল থেকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে আসছে । এখানেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তিরঙ্গা উত্তোলন করেছিলেন ।

ইন্ডিয়া গেট: ইন্ডিয়া গেট মানুষের প্রিয় স্থানগুলির মধ্যে একটি । স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এখানে যাওয়া আপনার জন্য বিশেষ হতে পারে । সন্ধ্যার দৃশ্য দেখার মতো । সন্ধ্যায় পুরো কমপ্লেক্সটি রঙিন আলোয় আলোকিত হয় । অনেক সময় এখানে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয় । আপনি পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা সঙ্গীর সঙ্গে এখানে যেতে পারেন ।

হুমায়ুনের সমাধি: আপনার জেনে নেওয়া প্রয়োজন হুমায়ুনের সমাধিটিও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত । আপনি এখানেও যেতে পারেন । আপনি যদি শান্তিতে কিছু সময় কাটাতে চান, তাহলে এই জায়গাটি আপনার জন্য বিশেষ হতে পারে । আপনি এখানে সুন্দর মুঘল স্থাপত্য, সবুজ উদ্যান এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পছন্দ করবেন ।

রাজঘাট: আপনি যদি ভিড় এড়াতে চান, তাহলে এই জায়গাটি আপনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে । এখানে আপনি একটি মঞ্চ দেখতে পাবেন যার উপর লেখা আছে হে রাম । এই দিনে অনেক মানুষ এখানে আসেন এবং জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান । যাঁরা শান্তি চান তাদের জন্য এই জায়গাটি উপযুক্ত ।

রাজীব চক: দিল্লির রাজীব চক অর্থাৎ কনট প্লেস, 15 অগস্ট সন্ধ্যায় এক ভিন্ন রঙ ছড়িয়ে পড়ে । এই উপলক্ষে এখানে বিশাল ভিড় জমে । আপনি বন্ধুদের সঙ্গে উপভোগ করতে এখানে আসতে পারেন ।

