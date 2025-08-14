এই স্বাধীনতা দিবসে, আপনি কেবল আপনার হৃদয়েই নয়, আপনার রান্নাঘরেও দেশপ্রেমের রঙে ভরে দিতে পারেন । হ্যাঁ, এই বিশেষ উপলক্ষে, বাড়িতে এই 3টি তেরঙ্গা খাবার তৈরি করুন, যা দেখতে কেবল সুন্দরই নয়, খেতেও খুব সুস্বাদু ।
এই মজাদার এবং সহজ রেসিপিগুলির সাহায্যে, আপনার পরিবার এবং অতিথিদের খুশি করতে পারেন এবং উদযাপনের মজা দ্বিগুণ করতে পারেন । জেনে নিন খুব সহজেই তিনরঙের খাবার কীভাবে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন ?
তিনরঙের পোলাও: আপনি যদি ভাত পছন্দ করেন, তাহলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, আপনি রান্নাঘরে ত্রিবর্ণের পোলাও তৈরি করতে পারেন । এটি তৈরি করা খুব সহজ এবং এটি আপনার মূল খাবারকে বিশেষ করে তুলবে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
জাফরান রঙ: ভাতকে লালচে বা কমলা রঙ দিতে, আপনি গ্রেট করা গাজর বা টমেটো পিউরি ব্যবহার করতে পারেন ।
সাদা রঙ: এর জন্য সাধারণ সেদ্ধ বাসমতি চাল ব্যবহার করুন ।
সবুজ রঙ: আপনি পালং শাক পিউরি বা মটর, বিনসের মতো সবুজ সবজি ব্যবহার করে ভাতকে সবুজ রঙ দিতে পারেন । এই তিন রঙের ভাত একসঙ্গে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন । এর স্বাদ এবং গন্ধ উভয়ই হৃদয় জয় করবে ।
ত্রিবর্ণ স্মুদি: যদি আপনি স্বাস্থ্যকর কিছু বানিয়ে নিতে চান ব্রেকফাস্টে তিনরঙের স্মুদি উল্লেখযোগ্য হতে পারে ৷ এই ত্রিবর্ণ স্মুদিটি সেরা বিকল্প । শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই এটি পছন্দ করবে । যা শরীরের জন্যও ভীষণভাবে উপকারী ৷
কীভাবে বানাবেন ?
জাফরান রঙ: দই বা দুধের সঙ্গে আম, পেঁপে বা গাজর মিশিয়ে একটি স্মুদি তৈরি করুন ।
সাদা রঙ: কলা, দই এবং নারকেলের দুধ মিশিয়ে একটি ঘন স্তর তৈরি করুন ।
সবুজ রঙ: পান, পুদিনা বা কিউই মিশিয়ে একটি সবুজ স্মুদি তৈরি করুন । এই তিনটি স্তর ধীরে ধীরে একটি লম্বা গ্লাসে ঢেলে দিন । আপনার সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর ত্রিবর্ণ স্মুদি প্রস্তুত ।
ত্রিবর্ণ স্যান্ডউইচ: যদি আপনার হাতে বেশি সময় না থাকে, তাহলে এই ত্রিবর্ণ স্যান্ডউইচটি সবচেয়ে সহজ এবং মজাদার খাবার । আপনি এটি ব্রেকফাস্ট বা সন্ধ্যার স্নাক্সেও তৈরি করতে পারেন ।
কীভাবে বানাবেন ?
জাফরান রঙ: পাঁউরুটিতে টমেটো, গাজর এবং মেয়োনিজ পেস্ট লাগান ।
সাদা রঙ: মাঝের স্তরের জন্য পনির বা সেদ্ধ আলুর ম্যাশ ব্যবহার করুন ।
সবুজ রঙ: অবশেষে, সবুজ রঙের জন্য পুদিনা, ধনেপাতা এবং কাঁচালঙ্কার চাটনি লাগান । এই তিনটি স্তর একসঙ্গে মিশিয়ে একটি স্যান্ডউইচ তৈরি করুন এবং একটি প্যানে সোনালি বাদামী না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । ব্যস, আপনার চটজলদি তিনরঙের স্যান্ডউইচ প্রস্তুত ।