সাউথ ইন্ডিয়ার এই পদের জন্য বদলাল গুগল-ডুডল, আজ তার জন্মদিন

সাউথ ইন্ডিয়ার এই পদের জন্য বদলাল গুগল-ডুডল, আজ তার জন্মদিন
ইডলির আজ জন্মদিন ! তবে খাতায় কলমে দিন অন্য ৷ কিন্তু সারাদিন সোশাল মিডিয়াজুড়ে ট্রেন্ডিং ইডলি ৷ তাই তো গুগলও তার ডুডলও বদলে ফেলল ৷
Published : October 11, 2025 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: এই পদটি যতই দক্ষিণ ভারতের হোক না-কেন, ইস্ট, ওয়েস্ট থেকে নর্থ খাবারের পাতে বেশ নজর কাড়ে ৷ বিশেষ করে যদি জলখাবার হয় তাহলে তো কথাই নেই ৷ আজ হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ার এই খাবারটির জন্মদিন ! ইডলির এই জন্মদিনে গুগল ও তার ডুডল বদলে ফেলল ৷ কলাপাতার উপর রকমারি পদে চাটনি বা সাম্বার সহযোগে গুগল দেখাচ্ছে যেন সেও খেতে বসেছে ৷ মাত্র 15-20 মিনিটে সুজি বা রাভা দিয়ে তৈরি মৃদু, নরম ইডলি যে স্বাস্থ্যকর তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুডের জমানা পেরিয়ে মানুষ এখন ঘরোয়া, রান্না করা খাবারের দিকে ঝুঁকছে। সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতিই আগ্রহ বাড়ছে। সেরকমই একটি পদ হল ইডলি ৷ ইডলি একটি দক্ষিণ ভারতীয় জনপ্রিয় খাবার। দক্ষিণ ভারতের ইডলি-দোসার জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ছাড়িয়ে পূর্ব-পশ্চিম থেকে উত্তরেও এগিয়েছে। ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যেই 'স্ট্রিট ফুড'-এর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিণী খাবারটি। চাল, ডাল বেটে সেই মিশ্রণ মজিয়ে ভাপিয়ে তৈরি হয় ইডলি।
এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি হালকা এবং স্বাস্থ্যকর। সাধারণত এটি বানাতে চাল, মুগ ডাল ভিজিয়ে পেস্ট করে, ফারমেন্ট করে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। আবার যে কেউ মাত্র 15-20 মিনিটে উপমা রাভা বা সুজি দিয়ে সুস্বাদু, নরম ইডলি তৈরি করে নেন ৷ তখন চাল বা ফারমেন্টেশনের ঝামেলা থাকে না ৷
ইডলির পুষ্টিগুণ-
চাল এবং ডাল দিয়ে তৈরি হয় ইডলি। ক্যালোরির পরিমাণ কম, তেল লাগেই না। ডাল থাকায় এতে মেলে প্রোটিন। পাওয়া যায়, ভিটামিন এবং খনিজও।যেহেতু এটি চাল-ডাল বাটার মিশ্রণ মজিয়ে নেওয়ার পর তৈরি হয়, সে কারণে এটি পেটের পক্ষেও ভাল। সহজপাচ্য। ইডলির সঙ্গে দেওয়া হয় সাম্বার, নারকেলের চাটনি। সব্জি মিশ্রিত সম্বর ডালে মেলে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ। নারকেলের চাটনি স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের উৎস। ইডলির মিশ্রণ তৈরিতে যেহেতু চালের ব্যবহার হয়, এতে মেলে কার্বোহাইড্রেট। যা শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। সাধারণত সকালে ইডলি খাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আর এতে পেট ও ভর্তি থাকে বেশ অনেকক্ষণ।
11 অক্টোবর কেন ইডলি উদযাপিত হচ্ছে ?
ইডলি দক্ষিণ ভারতের একটি জনপ্রিয় খাবার হলেও খাদ্যরসিকরা মজা করে এই খাবারটিকে ভাপা পিঠার আত্মীয়ও বলেন। নামমাত্র তেলে পেট ভরা এই খাবার অনেকেরই পছন্দের তালিকায় রয়েছে। তবে জানলে অবাক হবেন, ভারতীয়দের অত্যন্ত এই প্রিয় ও সুষম খাদ্যটির জন্মদিনও রয়েছে ৷ 30 মার্চ বিশ্ব ইডলি দিবস পালন করা হয় ৷ কিন্তু আজকের দিনে এই পদটিকে নিয়ে আলোচনা করার কারণ কী বা 11 অক্টোবর কেন ইডলি উদযাপিত হচ্ছে ?
সুপারফুড হিসেবে মর্যাদা ইডলির
আনুষ্ঠানিকভাবে, বিশ্ব ইডলি দিবস 30 মার্চ পালিত হলেও 11 অক্টোবর এর সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট উৎসব বা দিবসের যোগ নেই। আজকের দিনে ইডলি তার পুষ্টিগুণ, নিরামিষ এবং গ্লুটেন-মুক্ত (গম, বার্লি, রাই-এর মতো খাবারে থাকে) সুপারফুড হিসেবে মর্যাদা পায় ৷ এই মর্যাদার পাশাপাশি বর্তমানে এলাকা, প্রজন্ম ও দেশের সীমানা অতিক্রম করেছে ইডলির জনপ্রিয়তা ৷ তাকেই শ্রদ্ধা জানাতে গুগল আজ তার ডুডল বদলে দেয় ৷ কলাপাতার উপর ইডলির নানা পদ, ইডলি মেকারের পাত্র, চাটনি ও সাম্বার দেওয়া একটি ছবি দেওয়া হয় ৷
#IdliLove ট্রেন্ড
যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই, এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এবং Instagram জুড়ে নানা সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে ৷ #IdliLove ট্রেন্ডেও ভরে যায়। খাদ্যরসিরকা তাঁদের শৈশবের স্মৃতি, জলখাবারের ছবি, এমনকী ইডলির নানা রেসিপি শেয়ার করতে থারে সোশাল মিডিয়ায়। উল্লেখ্য, প্রায়শই সমস্ত পটভূমির মানুষকে একত্রিত করে এমন খাবারের রন্ধনসম্পর্কীয় এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উদযাপন করার জন্য ডুডল তৈরি করে।
গুগলের সম্মান
প্রসঙ্গত, প্রায়শই কিছু না কিছু বিষয় জায়গা পায় গুগলের ডুডলে ৷ বিষয়ের পাশাপাশি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিশেষ দিনে স্পেশাল ডুডল আনে গুগল ৷ গুগলে সার্চ করলেই দেখা যায় সুন্দরভাবে সাজানো ডুডল। গুগলে কিছু সার্চ করতে গেলে ওই সার্চ বক্সের মাথায় যে নক্সা করা ছবিটি থাকে তাকেই ডুডল বলা হয়। আর কিছু বিশেষ দিনে এই ছবি বদলে যায়। প্রতিটি ডুডল কিছু না-কিছুর প্রতীক। আজ ইডলিকে সেই জায়গা দিল গুগল ৷