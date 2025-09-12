ETV Bharat / lifestyle

এক টুকরো বরফ আপনার টয়লেটকে করতে পারে চকচকে ! কী করবেন জানুন

এক পয়সাও খরচ না করেই, কিছু বরফের টুকরো ব্যবহারে আপনার টয়লেট ঝলমলে হয়ে উঠবে, কীভাবে এটি ব্যবহার করবেন তা বিস্তারিতভাবে জেনে নিন...

টয়লেট পরিস্কার (Getty image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
ঘর পরিষ্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল টয়লেট পরিষ্কার করা । আপনি যদি সময়মতো টয়লেট পরিষ্কার না করেন, তাহলে এটি নোংরা এবং হলুদ হয়ে যায় । এই নোংরা টয়লেট সিট আপনাকে অনেক রোগের শিকার করতে পারে । কিন্তু আপনি কি জানেন যে আপনি সহজেই বরফের টুকরো দিয়ে এটি পরিষ্কার করতে পারেন । এই কৌশলটি ব্যবহার করে, টয়লেট সিটের নোংরা এবং হলুদ-সবুজ রঙ দূর হয়ে যায় । ফ্রিজে রাখা বরফের টুকরো আপনার কাজকে সহজ করে তুলতে সাহায্য় করবে । আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে বরফের টুকরো দিয়ে টয়লেট সিট পরিষ্কার করতে পারেন ।

বরফ কীভাবে টয়লেটের সিট পরিষ্কার করে ?

দামি ক্লিনার ছাড়াই, আপনি ঘরে থাকা বরফের টুকরো দিয়ে আপনার টয়লেটকে উজ্জ্বল করতে পারেন । এই টিপসটি অদ্ভুত শোনাতে পারে ৷ তবে এটি খুবই কার্যকর । এর জন্য আপনার রেফ্রিজারেটর থেকে কিছু বরফের টুকরো নিয়ে টয়লেট সিটে রাখুন । এখন বরফ গলে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় 30 মিনিট টয়লেট ব্যবহার করা উচিত নয় । এই সময়ের মধ্যে, বরফ গলে যাওয়ার সময় যে ঠান্ডা জল বেরিয়ে আসে তা টয়লেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে ৷ এতে জমে থাকা ময়লা আলগা করে দেবে এবং এটি টয়লেট সিটের পাশের হলুদ দাগগুলিও দূর করবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার পরে, আপনাকে এটি ফ্লাশ করতে হবে ৷ এইভাবে টয়লেটের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে । এই প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ । এতে আপনার কোনও অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করার দরকার নেই । আপনি সহজেই এবং কম প্রচেষ্টায় টয়লেট পরিষ্কার করতে পারেন ।

এছাড়াও, আরও কিছু উপায় আছে:

এই প্রক্রিয়ার পর আপনি তরল পদার্থ মিশিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে পারেন । বরফ ছাড়াও, টয়লেট পরিষ্কার করার আরও অনেক উপায় আছে । তবে সময়মতো টয়লেট পরিষ্কার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অনেক টয়লেট খুবই নোংরা, যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।

এটি কোনও অভিনব কৌশল নয়, তবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধি পরীক্ষাগারে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সরকারী গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে ফ্রিজারের ঠান্ডা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খনিজ জমা আলগা করতে পারে ৷ যারফলে সেগুলি অপসারণ করা অনেক সহজ হয় । বরফ কয়েক মিনিটের মধ্যে হলুদ টয়লেটের দাগ দূর করতে পারে ৷ যা আপনার সময়, অর্থ এবং শ্রম সাশ্রয় করে । কঠোর রাসায়নিক এবং রুক্ষ স্ক্রাবিং এড়িয়ে, এই পদ্ধতিটি চীনামাটির চকচকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি মৃদু এবং আরও টেকসই উপায় ।

এই স্বাস্থ্যবিধি গবেষণার দ্বারা সমর্থিত ৷ এই আইস কিউব পদ্ধতিটি নরম এবং দক্ষতার সঙ্গে দাগ অপসারণের জন্য প্রাকৃতিক তাপীয় প্রভাব ব্যবহার করে । মাত্র কয়েক মিনিট এবং ঘরের আশেপাশে পাওয়া উপাদানের সাহায্যে আপনি ন্যূনতম প্রচেষ্টা এবং সর্বাধিক প্রভাবের সঙ্গে আপনার টয়লেটের গন্ধ থেকে মুক্ত করতে পারেন । এটি একটি সহজ, পরিবেশ বান্ধব সমাধান যা সময় সাশ্রয় করে ৷ নদীর গভীরতানির্ণয় রক্ষা করে ৷ দুর্গন্ধ কমায় এবং আপনার বাথরুমকে প্রতিদিন ঝলমলে পরিষ্কার এবং সতেজ রাখে ।

