শ্যাম্পু করার দু'দিন পরেই চুল চিটচিটে হয়ে যায় ? এই ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করুন

শ্যাম্পু করার দু'দিন পরেই চুল চিটচিটে হয়ে যায় ? এই ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করুন
অফিসের জন্য সকালের তাড়াহুড়োয় চুল ধোয়া এবং শুকানো একটি কঠিন কাজ হতে পারে । চিটচিটে হয়ে গেলেও এই ঘরোয়া উপায়ে চুলের যত্ন নিন ৷
Published : September 17, 2025 at 2:59 PM IST
আপনার সকাল কি চুলের জন্য খারাপ হিসাবে শুরু হয় ? যখন আয়নায় নিজের মুখটা দেখেন চুল দেখায় আঠালো চটচটে ৷ যা দেখেই মন খারাপ হয়ে যায় ৷ আমাদের যাদের স্ক্যাল্প ও হেয়ার অয়েলি, সবসময় একটা সমস্যা হতে থাকে ৷ সেটি হল চুল শ্যাম্পু করার এক দুইদিনের মাথায় চুলে আঠালোভাব চলে আসে এবং চুল তেলতেলে হয়ে যায় ।
এমনিতে রুক্ষ ভাব । কিন্তু গরম পড়লেই আরও চিটচিটে হয়ে যায় ৷ ঘাম জমে মাথা চুলকাতেও শুরু করে ৷ উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এমন সমস্যার সম্মুখীন হন কম-বেশি সকলেই । দু’দিন অন্তর শ্যাম্পু করলে তেলচিটে ভাব কমে ঠিকই, এতে চুল আরও রুক্ষ হয়ে পড়ে । শুরু হয় ডগা ফাটা, চুল ঝরা ।
তবে অনেকই বাজারজাত পণ্য ব্যবহার করে থাকেন ৷ যারফলে বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ৷ যা চুলেক জন্য মারাত্বক ৷ কিছু ঘরোয়া উপায় শ্যাম্পু না করে কয়েকদিন নিস্তার দিতে পারে ৷ কী করবেন ?
ড্রাই শ্যাম্পু: ড্রাই শ্যাম্পু হল আঠালো চুলের জন্য সবচেয়ে সহজ এবং দ্রুত সমাধান । এটি আপনার গোড়ার উপর স্প্রে করুন এবং আপনার আঙুল দিয়ে আলতো করে মাসাজ করুন । এটি অতিরিক্ত তেল শোষণ করে এবং ভলিউম বাড়ায় । স্প্রে করার পরে, পাউডার সমানভাবে বিতরণ করা নিশ্চিত করতে একটি চিরুনি দিয়ে আপনার চুল আঁচড়ান ।
বেবি পাউডার বা কর্নস্টার্চ: যদি আপনার ড্রাই শ্যাম্পু না থাকে, তাহলে রান্নাঘরে বেবি পাউডার বা কর্নস্টার্চও কাজ করতে পারে । আপনার হাতের তালুতে এক চিমটি পাউডার নিন এবং আপনার চুলের গোড়ায় আলতো করে লাগান । 2-3 মিনিট পর আঁচড়ান । এটি তেলও শুষে নেয় এবং আপনার চুলকে একটি সতেজ চেহারা দেয় । খুব বেশি পাউডার লাগানোর ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকুন, অন্যথায় আপনার চুল ধূসর দেখাতে পারে ৷
চুলের স্টাইল দিয়ে আঠালো ভাব লুকান: যদি আপনার চুল খুব বেশি আঠালো মনে হয়, তাহলে আলগা না রেখে একটি অনন্য চুলের স্টাইল চেষ্টা করুন । একটি উঁচু পনিটেল, একটি স্টাইলিশ বান, বা একটি ব্রেইডেড হেয়ারস্টাইল আঠালো ভাব লুকানোর জন্য উপযুক্ত । এই স্টাইলগুলি কেবল আপনার চুলের আঠালো ভাব লুকাতে সাহায্য করে না বরং আপনাকে একটি স্টাইলিশ চেহারাও দেয় ।
ব্লো-ড্রায়ার ব্যবহার করুন: যদি আপনার চুল সামান্য আঠালো হয়, তাহলে আপনি একটি ব্লো-ড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন । চুলের এইরকম অবস্থা হলে ব্লো ড্রায়ার আপনার জন্য কার্যকরী হতে পারে ৷
আপনি চাইলে অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করতে পারেন ৷ এতে চুলের পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য় করে ৷
এছাড়াও আপনার চুলে ঠান্ডা হাওয়া দিন ৷ এটি চুলের চিটচিটে ভাব রক্ষা করতে সাহায্য় করে ৷ এটি চুলের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর ৷ এছাড়াও চুলের এই অবস্থা থেকে বাঁচতে কিছু জিনিস দিয়ে আপনি এটি ঠিক করতে পারেন ৷ যা আপনার লুককেও বদলে দেবে ৷ এরজন্য স্টাইলিশ হেডব্যান্ড, স্কার্ফ, অথবা ক্লিপ ব্যবহার করা এটি কেবল আঠালো চুল লুকানোর একটি দুর্দান্ত উপায় ৷
