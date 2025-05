ETV Bharat / lifestyle

বিয়ের মেকআপ আর্টিস্ট বাছাই করবেন ? বুকিং-এর আগে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিন - CHOOSE RIGHT BRIDAL MAKEUP ARTIST

মেকআপ আর্টিস্ট বাছাই কীভাবে করবেন রইল কিছু টিপস ( Getty Image )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 7, 2025 at 2:10 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:20 PM IST 3 Min Read

বিয়ের মেকআপ একটা এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ কারণ বিয়ের বেশ একবছর আগেই মেকআপ আর্টিস্ট অর্থাৎ রূপটান শিল্পীকে বুক করে রাখতে হয় ৷ সব মেয়েই বিয়ের দিনের সাজ সম্পর্কে কমবেশি খুঁতখুঁতে হন । বিয়ের দিনের সাজ ভালো না হলে ছবিও ভালো ওঠে না, তাই সাজের সঙ্গে কোনও মেয়েই কোনও রকম আপস করতে রাজি নন । বর্তমানে মেকআপ বা সাজের নিয়ে অনেক ট্রেন্ড চলছে ৷ সেটা পোশাকের দিক থেকে হোক বা মেকআপের ৷ বিয়ের দিনে কনের সম্পূর্ণ সাজ রূপটান শিল্পীর হাতের কাজের উপর নির্ভর করে । অনেক সময় বিয়ের মেকআপের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ভুল কনের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সমস্যা তৈরি করে । বিয়ের দিন আপনি কী রকম লুক চাইছেন, বিয়ের অনুষ্ঠান কখন হচ্ছে, আপনার বাজেট, কেমন চুলের স্টাইল করবেন এই সব কিছুই কিন্তু মেকআপের মধ্যেই পড়ে । তাই সঠিক রূপটান শিল্পী নির্বাচন করতে হবে ভেবেচিন্তে । আজকাল সোশাল মিডিয়াতে নানানরকম মেকআপ আর্টিস্টের ভিডিয়ো চোখে পড়ে ৷ এখন এই শিল্পীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ যা আপনার জন্য নির্বাচন করাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ৷ তাও আপনাকে বেছে নিচে হবে ৷ কারণ বিয়ের দিন তো সব মেয়ের জীবনে একটা বিশেষ দিন ৷ রূপটান শিল্পী ঠিক করার আগে জেনে নিন, কিছু জিনিস মাথায় রাখতে পারলেই আপনার মেকআপ হতে পারে পারফেক্ট । নিজে রুপটানশিল্পীর আগেই সবকিছু কথা বলা প্রয়োজন ৷ বিয়ের সাজ হোক বা বৌভাতের, বাড়ির অন্য কেউ নয়, কনেকেই রূপটান শিল্পীর সঙ্গে দেখা করে সাজগোজের বিষয়ে কথা বলতে হবে । কারণ আপনি সেদিন কেমন সাজতে চান সেটা আপনি নিজেই ভালো বুঝতে পারবেন ৷ কারণ আপনার শাড়ির রং কী থাকবে কী ধরনের গয়না থাকবে সেটা হিসাব করেই সাজ তৈরি হবে ৷ কারণ আপনি যদি নিজে না দেখা করেন সেটা নিজেই স্পষ্ট করে বলে দিতে পারবেন । আপনি কেমন ধরেনর লুক চান সেটাও আপনি একটা নমুনা নিয়ে গিয়ে কথা বলতে পারেন ৷ ওই লুক আপনাকে কতটা মানাতে পারে তারও একটা বিবরণ পাবেন ৷

Last Updated : May 7, 2025 at 2:20 PM IST