প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে চুলের ক্ষতি হতে পারে, সপ্তাহে কতবার ধোয়া উচিত ?
আপনি হয়তো শুনেছেন যত কম শ্যাম্পু ব্যবহার করা হবে, আপনার চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । তবে বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে একমত নন ।
Published : October 2, 2025 at 8:01 AM IST
ঘন, ঢেউ খেলানো চুল কে না পছন্দ করে ? কিন্তু এত ঘন চুল পেতে প্রতিদিন শ্যাম্পু করার প্রয়োজন নেই । শ্যাম্পুতে থাকা রাসায়নিকগুলি প্রতিদিন আপনার চুলের ক্ষতি করতে পারে । তবে সপ্তাহে কতবার শ্যাম্পু করা উচিত তার উত্তর আপনার চুলের ধরণ, বয়স এবং আপনি যেখানে থাকেন সেই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে । এমন পরিস্থিতিতে, জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণভাবে আপনার চুলের যত্ন নেবেন ।
প্রতিদিন চুল ধোয়া কি ঠিক ?
যদিও এটি আরও ভালো পরিষ্কারকতা প্রদান করতে পারে এবং আপনাকে স্বাস্থ্যকর বোধ করতে পারে ৷ কোঁকড়ানো চুলের মানুষদের প্রতিদিন চুল ধোয়া এড়িয়ে চলা উচিত । এটি করলে চুল ক্ষতি হতে পারে এবং চুল পড়া এবং শুষ্কতা দেখা দিতে পারে । যদি কারও তৈলাক্ত চুল থাকে, তাহলে তাঁরা প্রতিদিন পরপর চুল ধুতে পারেন ।
চুলের ধরণ কতটা পরিষ্কার তা নির্ধারণ করে ।
পাতলা চুল: এই ধরণের চুলের মানুষ প্রতিদিন তাদের চুল ধুতে পারেন ।
মাঝারি ঘন চুল: এই ধরণের চুলের মানুষরা সপ্তাহে দুই থেকে চারবার শ্যাম্পু করতে পারেন ।
ঘন-কোঁকড়ানো চুল: এই ধরণের চুলের মানুষরা সপ্তাহে একবার বা দু'বার চুল ধুতে পারেন অথবা যখন এটি অত্যন্ত নোংরা হয়ে যায় । এই ধরণের চুল লম্বা, সোজা চুলের তুলনায় দ্রুত শুকিয়ে যায় ।
অনেক পণ্য ব্যবহারের পরিণতি:
শুষ্কতা, চুল পড়া, শ্যাম্পু না করেও আপনার চুল পরিষ্কার রাখুন ।
ড্রাই শ্যাম্পু: এটি মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল এবং ময়লা অপসারণ করে, তবে এটি নিয়মিত শ্যাম্পুর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয় ।
স্টাইলিং পণ্য কমিয়ে দিন: জেল, হেয়ারস্প্রে এবং সিরামের মতো পণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার মাথার ত্বকে জমে দেখা গিয়েছে, যার ফলে চুল ক্ষতিগ্রস্ত এবং তৈলাক্ত হয় । আপনি যদি প্রচুর স্টাইলিং পণ্য ব্যবহার করেন, তাহলে এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করুন যা সপ্তাহে একবার বা দুবার আপনার মাথার ত্বক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করে ।
শুধুমাত্র গোড়া পরিষ্কার করা: অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে, তাই শুধুমাত্র গোড়ায় শ্যাম্পু লাগান । এতে মাথার ত্বক পুরোপুরি পরিষ্কার হবে এবং অতিরিক্ত তেল দূর হবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)