ETV Bharat / lifestyle

প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে চুলের ক্ষতি হতে পারে, সপ্তাহে কতবার ধোয়া উচিত ?

আপনি হয়তো শুনেছেন যত কম শ্যাম্পু ব্যবহার করা হবে, আপনার চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । তবে বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে একমত নন ।

Hair Care Tips
সপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিত ? (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 2, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ঘন, ঢেউ খেলানো চুল কে না পছন্দ করে ? কিন্তু এত ঘন চুল পেতে প্রতিদিন শ্যাম্পু করার প্রয়োজন নেই । শ্যাম্পুতে থাকা রাসায়নিকগুলি প্রতিদিন আপনার চুলের ক্ষতি করতে পারে । তবে সপ্তাহে কতবার শ্যাম্পু করা উচিত তার উত্তর আপনার চুলের ধরণ, বয়স এবং আপনি যেখানে থাকেন সেই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে । এমন পরিস্থিতিতে, জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণভাবে আপনার চুলের যত্ন নেবেন ।

প্রতিদিন চুল ধোয়া কি ঠিক ?

যদিও এটি আরও ভালো পরিষ্কারকতা প্রদান করতে পারে এবং আপনাকে স্বাস্থ্যকর বোধ করতে পারে ৷ কোঁকড়ানো চুলের মানুষদের প্রতিদিন চুল ধোয়া এড়িয়ে চলা উচিত । এটি করলে চুল ক্ষতি হতে পারে এবং চুল পড়া এবং শুষ্কতা দেখা দিতে পারে । যদি কারও তৈলাক্ত চুল থাকে, তাহলে তাঁরা প্রতিদিন পরপর চুল ধুতে পারেন ।

চুলের ধরণ কতটা পরিষ্কার তা নির্ধারণ করে ।

পাতলা চুল: এই ধরণের চুলের মানুষ প্রতিদিন তাদের চুল ধুতে পারেন ।

মাঝারি ঘন চুল: এই ধরণের চুলের মানুষরা সপ্তাহে দুই থেকে চারবার শ্যাম্পু করতে পারেন ।

ঘন-কোঁকড়ানো চুল: এই ধরণের চুলের মানুষরা সপ্তাহে একবার বা দু'বার চুল ধুতে পারেন অথবা যখন এটি অত্যন্ত নোংরা হয়ে যায় । এই ধরণের চুল লম্বা, সোজা চুলের তুলনায় দ্রুত শুকিয়ে যায় ।

অনেক পণ্য ব্যবহারের পরিণতি:

শুষ্কতা, চুল পড়া, শ্যাম্পু না করেও আপনার চুল পরিষ্কার রাখুন ।

ড্রাই শ্যাম্পু: এটি মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল এবং ময়লা অপসারণ করে, তবে এটি নিয়মিত শ্যাম্পুর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয় ।

স্টাইলিং পণ্য কমিয়ে দিন: জেল, হেয়ারস্প্রে এবং সিরামের মতো পণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার মাথার ত্বকে জমে দেখা গিয়েছে, যার ফলে চুল ক্ষতিগ্রস্ত এবং তৈলাক্ত হয় । আপনি যদি প্রচুর স্টাইলিং পণ্য ব্যবহার করেন, তাহলে এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করুন যা সপ্তাহে একবার বা দুবার আপনার মাথার ত্বক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করে ।

শুধুমাত্র গোড়া পরিষ্কার করা: অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে, তাই শুধুমাত্র গোড়ায় শ্যাম্পু লাগান । এতে মাথার ত্বক পুরোপুরি পরিষ্কার হবে এবং অতিরিক্ত তেল দূর হবে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. কোলাজেন সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হবে না, 30 বছর বয়সের পর এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন
  2. শ্যাম্পু করার দু'দিন পরেই চুল চিটচিটে হয়ে যায় ? এই ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করুন
  3. এই উপায়ে শসা ব্যবহার করুন, পুজোর আগেই পাবেন উজ্জ্বল ত্বক
  4. অ্যালোভেরা জেল রাতে ব্যবহার করলে কী হয় জানেন ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HAIR WASHসপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিতHAIR CAREHAIR CARE TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.