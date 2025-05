ETV Bharat / lifestyle

প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার কেন মাতৃ দিবস পালিত হয় জানেন ? - HAPPY MOTHERS DAY 2025

শুভ মাতৃ দিবস ( Etv Bharat )

মা...এটা শুধু একটা শব্দ নয়, একটা অনুভূতি । এটি এমন একটি সম্পর্ক যেখানে নিঃশর্ত ভালোবাসা থাকে । মা কেবল জন্মদানকারী নন, তিনি আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা । প্রতিটি কঠিন সময়েও, প্রথম যে নামটি বেরিয়ে আসে তা হল মায়ের নাম । মা বছরের পর বছর ধরে আমাদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যস্ত জীবনে তাঁকে সময় দিতে পারি না । আমরা তাঁদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারি না । এই বছর 11 মে মা দিবস পালিত হচ্ছে । মা দিবস হল সেই বিশেষ উপলক্ষ যখন আমরা আমাদের মায়ের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারি । এইদিনে আপনি বুঝতে পারেন তাঁরা আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ । কিছু ধারনা অনুসরণ করা উচিত যা মাতৃ দিবসে এই দিনটি আরও স্পেশাল করে তোলে ৷ সারাদিন একটু মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন (Getty Image) মা সবচেয়ে বিশেষ । কোনও সন্তানের জন্য তার চেয়ে ভালো আর কেউ হতে পারে না । এই অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং মায়েদের তাঁদের সকল অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে, প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস পালিত হয় । এই দিনটি প্রতিটি মা এবং সন্তানের জন্য খুবই বিশেষ । মাতৃ দিবস উদযাপন কখন থেকে শুরু হয়েছিল ? এই দিবসটি উদযাপন শুরু করেছিলেন আনা রিভস জার্ভিস । কথিত আছে যে এই দিনটি জুড়ে, আনা তার মা অ্যান রিভস জার্ভিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলেন । তার মা গৃহযুদ্ধের সময় একজন কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন । 1904 সালে তিনি মারা গেলে, তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় । শুভ মাতৃ দিবস (Getty Image) কাউকে উপহার দেওয়ার মাধ্যমে আপনি তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা এবং যত্ন প্রদর্শন করেন । উপহার কারও মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি রাগ দূর করার একটি দুর্দান্ত উপায় । বিশেষ অনুষ্ঠানে, উপহার ছাড়া উদযাপন সম্পূর্ণ হয় না । মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মাতৃ দিবস হিসেবে পালিত হয় । যখন বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন পরিকল্পনা করে যেমন বাইরে যাওয়া, সিনেমা দেখা, কেনাকাটা ইত্যাদি যাতে তাঁদের মায়ের জন্য এই দিনটি বিশেষ হয় । এই বিশেষদিনে কী করতে পারেন ?

