চুলের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হচ্ছে ? এই তেলগুলি ব্যবহার করলে চুল দ্রুত বৃদ্ধি পাবে
আপনার চুল কি খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে ? তাহলে এর পুষ্টি প্রয়োজন । চুলের পুষ্টির জন্য ভালো উপায় হল চুলে তেল ব্যবহার করা ।
Published : September 10, 2025 at 10:39 AM IST
ঘন, লম্বা এবং চকচকে চুল সকলেরই কাম্য । কিন্তু দূষণ, খারাপ খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং রাসায়নিক চুলের পণ্য ব্যবহারের কারণে চুল পড়া, খুশকি এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, চুলের পুষ্টি এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য চুলের তেল সবচেয়ে কার্যকর উপায় ।
প্রতিদিন তেল মাখলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় ৷ চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায় এবং চুল ভাঙা রোধ করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন চুলের তেল সম্পর্কে যা চুলের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে ।
নারকেল তেল: নারকেল তেল চুলের জন্য সবচেয়ে উপকারী তেল হিসেবে বিবেচিত হয় । প্রোটিনের অভাবজনিত চুল পড়া রোধে এটি খুবই কার্যকর । এতে উপস্থিত লরিক অ্যাসিড সহজেই চুলের ভেতরে প্রবেশ করে এবং চুলকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে । এটি মাথার ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং খুশকি দূর করে । এরজন্য, মাথার ত্বক এবং চুলে সামান্য হালকা গরম নারকেল তেল লাগান । ভালো করে মাসাজ করুন এবং কমপক্ষে এক ঘণ্টা বা রাতারাতি রেখে দিন । তারপর একটি হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
ক্যাস্টর অয়েল: চুলের বৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্যাস্টর অয়েলকে জাদুর চেয়ে কম কিছু মনে করা হয় না । এটি ঘন এবং অন্য তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয় । এটি রিকিনোলিক অ্যাসিড নামক ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ, যা মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় । এটি চুলের ফলিকলগুলিকে সক্রিয় করে ৷ যা নতুন চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং চুল ঘন করে । ঘনত্বের কারণে, এটি নারকেল বা বাদাম তেলের মতো হালকা তেল, যেমন 1 অংশ ক্যাস্টর অয়েল এবং 2 অংশ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন ।
আমন্ড অয়েল: আমন্ড অয়েল ভিটামিন-ই, ম্যাগনেসিয়াম, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ যা চুল এবং মাথার ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । আসলে, ভিটামিন ই চুলকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা করে । এটি চুলে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেয়, খুশকি কমায় এবং চুল ভাঙা রোধ করে । এটি সরাসরি মাথার ত্বকে এবং চুলে লাগান এবং ভালোভাবে মাসাজ করুন । 30-45 মিনিট ধরে রেখে ধুয়ে ফেলুন ।
জোজোবা তেল: জোজোবা তেল একটি মোমের এস্টার ৷ তবে এর বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে চুলের জন্য একটি নিখুঁত বিকল্প করে তোলে । এর গঠন আমাদের মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক সিবামের মতো কাজ করে । এটি মাথার ত্বককে ময়শ্চারাইজ করতে, খুশকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং চুলের ফলিকল আটকে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে । এটি সরাসরি চুলে প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা আপনার নিয়মিত চুলের তেলে কয়েক ফোঁটা যোগ করে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
ভ্রিংরাজ তেল: আয়ুর্বেদে ভিংরাজ তেলকে চুলের তেলের এক অন্যতম হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এটি তিল বা নারকেল তেলে ভিংরাজ নামক একটি ভেষজ ফুটিয়ে তৈরি করা হয় । ভ্রিংরাজে উপস্থিত উপাদানগুলি চুলের গোড়া মজবুত করে, চুলের অকাল ধূসর হওয়া রোধ করে এবং চুল পড়া কমায় । এটি মাথার ত্বককে প্রশান্ত করে নতুন কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । এটি মাথার ত্বকে হালকা গরম করে 5-10 মিনিট মাসাজ করুন । কমপক্ষে এক ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলুন ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35377477/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8197201/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)