ETV Bharat / lifestyle

গ্রীষ্মের দাবদাহে পাখি ও প্রাণীদের কীভাবে বাঁচাবেন ? - HELP BIRDS AND ANIMAL THIS SUMMER

এই গরমে পাখিদের বাঁচান এইভাবে ( Getty Image )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : April 18, 2025 at 12:44 PM IST 2 Min Read