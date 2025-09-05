আজকাল গণেশ উৎসবের উন্মাদনা সর্বত্র দেখা যায় । মুম্বইতে এই উৎসবটি ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় । তবে হায়দরাবাদ ও এমনকি বাংলাতেও বাদ নেই ৷ 6 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শনিবার বাপ্পাকে মহা জাঁকজমকের সঙ্গে বিদায় জানানো হবে । এটি কেবল একটি ধর্মীয় ঐতিহ্য নয় বরং উৎসাহ, ভক্তি এবং সাংস্কৃতিক রঙে ভরা একটি বিশেষ উপলক্ষ । এই দিনের আনন্দ দেখার মতো । বাপ্পাকে বিদায় জানাতে মানুষ তাঁদের চেহারা বা লুকের প্রতিও বিশেষ যত্ন নিতে থাকেন ।
আমাদের দেশে সব জায়গায়তেই বিভিন্ন ধরণের শাড়ি পাওয়া যায় । প্রায় দুই হাজার বছর আগে থেকেই শাড়ির পরার চল রয়েছে । বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও একমাত্র সেলাই ছাড়াই পোশাক এটি । বর্তমানে এর চাহিদা বিদেশেও প্রবল । কলকাতা- ভারতের সংস্কৃতির রাজধানী । ঐতিহ্যবাহী বাংলার তাঁত শাড়ি সারা দেশ তো বটেই বিশ্ববিখ্যাত । গরদের লাল-পেড়ে শাড়ি বাংলার অত্যন্ত প্রচলিত শাড়ি । আর পুজোর সময় তো শাড়ির লুক একেবারে জমে যাবে ৷
আসলে এই বিশেষ উপলক্ষে নাচ, গান এবং চলমান শোভাযাত্রা বের করা হয় । এমন পরিস্থিতিতে মহিলারা তাঁদের চেহারার দিকে বিশেষ নজর দেন । মহিলারা কোনও কসরত ছাড়তে চান না । আপনি যদি বাপ্পার বিসর্জন উপলক্ষে কী পরবেন তা নিয়ে ভাবিত ? শাড়ি লুক এরজন্য অন্যতম ৷ কথাতেই আছে শাড়িতেই নারী ৷ অর্থাৎ গণেশ চতুর্থী পূজার লুকের জন্য শাড়ির স্টাইলিং সম্পর্কে টিপস সহ এই সেরা ফ্যাশন হ্যাকগুলি অনুসরণ করুন ।
বেনারসি শাড়ি: বেনরসি শাড়ি আপনাকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ লুক দেয় । যদি আপনি গণেশ বিসর্জন উপলক্ষে সবচেয়ে সুন্দর এবং আলাদা লুক চান তাহলে এইরকম শাড়ি আপনার লুককে সুন্দর করে তুলবে । আপনি হালকা ওজনেরও গয়না পরতে পারেন ।
জরির শাড়ি: যদি আপনি একটি সাধারণ শাড়ি চান, তাহলে বিসর্জন উপলক্ষে জরি কাজের শাড়ি পরতে পারেন । শাড়ির বর্ডারে জরির কাজ করার চেষ্টা করুন । এতে আপনার লুক খুব সুন্দর হবে । আপনি হলুদ বা লাল রঙের শাড়ি পরতে পারেন ।
সিফন শাড়ি: সিফন শাড়ি পরতে খুব আরামদায়ক । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রিন্ট, এমব্রয়ডারি এবং পাথরের কাজ থাকে । এরফলে শাড়িগুলি খুব সুন্দর দেখায় । আপনি যদি এটি পরতে চান, তাহলে আপনি মুক্তোর গয়না দিয়ে স্টাইল করতে পারেন । এটি আপনাকে সুন্দর লুক দিতে সাহায্য করবে ।
সুতির শাড়ি: অনেকই সবসময় হালকা শাড়ি ভালোবাসেন ৷ সেটা অনুষ্ঠান বাড়ি হোক বা যে কোনও পুজো ৷ এইধরনের কোনও কিছু পছন্দ করলে সুতির শাড়ি আপনার জন্য সেরা হবে ৷ সুতির শাড়ি আপনাকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে একটি মার্জিত লুক দেবে । এগুলি মহিলাদের প্রথম পছন্দ । এটি পরতেও খুব আরামদায়ক । দেখতেও খুব সুন্দর । বিসর্জন উপলক্ষে এই শাড়িটি পরলে আপনাকে অন্য সবার থেকে আলাদা দেখাবে ।
অর্গাঞ্জা শাড়ি: হালকা শাড়ি অথচ একটু অন্যরকম চাইলে অর্গাঞ্জা সেরা অপসন ৷ এটি খুব হালকা কিন্তু একটু শক্ত । ফুলের ছাপ এবং সুতোর সূচিকর্মের নকশা এতে পাওয়া যায় । তাহলে বাপ্পাকে বিদায় জানাতে গিয়ে কেন এই শাড়ির লুক দেবেন না ? নিজেকে রেডি করে ফেলুন এইরকম একটা সুন্দর লুকে ৷