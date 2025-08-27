ETV Bharat / lifestyle

গণেশ পুজোর দিন করুন এই কাজ, জীবনে কোনও অভাব আসবে না - GANESH CHATURTHI 2025

প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে সিদ্ধিদাতার পুজো হয় সংসারে সুখ সমৃদ্ধি লাভের আশায় । এইদিনে করুন ছোট নিয়মগুলি ৷ সংসার সুখের হবে ৷

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ চতুর্থী (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2025 at 9:56 AM IST

গণেশের পুজোর সবচেয়ে শুভ দিন বলে বিবেচিত হয় গণেশ চতুর্থী । বলা হয়ে থাকে এইদিনে সঠিক নিয়ম মেনে ভক্তি সহকারে পুজো করলে জীবনে বাধা দূর হয়, আসে উন্নতি ও সমৃদ্ধি । গণেশ উৎসব প্রতি বছর গণেশ চতুর্থীর সঙ্গে শুরু হয় । চতুর্থী গণেশের জন্মতিথি হিসাবে পালিত হয় । শাস্ত্র অনুসারে, ভগবান গণেশ সমস্ত ধরণের বাধা দূর করে থাকেন এবং শুভ ফল প্রদানকারী হিসাবে ধরা হয় । এইদিনে গণেশের মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং দশ দিন ধরে তাঁর পুজো করা হয় ।

গণেশ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়, এর পুজো করলে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য লাভের জন্যও অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গণেশ পুজোর দিনে কিছু বিশেষ কাজ করলে জীবনে অফুরান ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি পাওয়া যায় ৷

GANESH CHATURTHI 2025
জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV Bharat)

জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, কিছু নিয়ম মানলেই জীবনে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে ৷ কী কী করবেন ?

ভগবান গনেশের দূর্বা ঘাস খুবই প্রিয় তাই গনপতিকে এই দূর্বা নিবেদন করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ও জীবনে সুখ ভরে ওঠে ৷

আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্য কিছু উপায় করলে টাকা পয়সার অভাব দূর হতে পারে ৷ স্নানের পর গনেশকে গুড় ও ঘি দিয়ে ভোগ নিবেদন করলে গনপতি খুশি হয়ে যান ৷ তারপর এটি গোমাতাকে খাওয়ানো প্রয়োজন ৷ এই উপায় করলে অর্থলাভের কামনা পূর্ণ হবে ৷

গণেশ চতুর্থীর দিন গনেশ মূর্তি স্থাপন করা শুভ বলে মনে করা হয় ৷

অনেকেই বিবাহ দাম্পত্য কলহে জর্জরিত ৷ তাই এইদিনে কিছু উপায় করলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি কমে ৷ সংসারেও শান্তি আসে ৷ এরজন্য গনেশজিকে 11টি দূর্বা নিবেদন করলে ভালো ৷

গনেশ চতুর্থীর দিন গনেশকে হলুদ রঙের মিষ্টি নিবেদন করন এতে গনপতি দেব খুশি হন ৷ এটি করলে জীবনে সুখ শান্তি নিয়ে আসে ৷

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

