গণেশ চতুর্থীতে তিথি মেনে শুভ সময়ে পুজো করলেই মিলবে বিনায়কের আশীর্বাদ - GANESH CHATURTHI 2025

পঞ্জিকা অনুসারে, প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে ধুমধাম করে গণেশ পুজো পালিত হয় দেশজুড়ে ৷ দেখে নিন এবারের গণেশ পুজোর তিথি থেকে নিয়মরীতি ৷

Published : August 25, 2025 at 6:51 PM IST

হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: দুগ্গা আসেন। তারও আগে আসেন উমার ছেলে। সব দেব-দেবীর পুজোর শুরু হয় গণেশ-বন্দনার পর। তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ শেষে শুরু হয় অন্য দেব-দেবীর আরাধনা। আগামী পরশু সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো ৷ দশদিন ধরে ধুমধাম করে গণপতি বাপ্পার পুজোয় মেতে উঠবে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ৷ বাপ্পার বন্দনায় বাকিদের পিছনে ফেলে দেয় মহারাষ্ট্র ৷ নজর কাড়ে হায়দরাবাদ থেকে শুরু করে চেন্নাইয়ের গণপতি উৎসবও ৷

গণেশ চতুর্থীর দিনে অনেকেই বাড়িতে গণপতির মূর্তি স্থাপন করে করেন পুজোপাঠ ৷ এবছর সেই পুজোর তিথি, শুভ সময় কখন পড়ছে, নানা নিয়মরীতি তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে ৷

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

অনলাইন হিন্দু ক্যালেন্ডার দৃক পঞ্চাঙ্গের মতে, ভগবান গণেশের জন্ম হয়েছিল ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষ তিথিতে ৷ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তা অগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে পড়ে। 2025 সালে গণেশ চতুর্থী পালিত হবে 27 অগস্ট, বুধবার ৷

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

চতুর্থী তিথি শুরু হচ্ছে 26 অগস্ট মঙ্গলবার থেকে। মঙ্গলবার দুপুর 1টা 54 মিনিট থেকে শুরু হবে ৷ শেষ হবে 27 অগস্ট দুপুর 3টে 44 মিনিট পর্যন্ত।drikpanchang.com অনুযায়ী, গণেশ পুজার শুভ মুহূর্ত হল সকাল 11.6 মিনিট থেকে দুপুর 1.40 পর্যন্ত ৷ আগামী 6 সেপ্টেম্বর, 2025 শনিবার গণেশ প্রতিমার নিরঞ্জনের দিন ধার্য করা হয়েছে।

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

গণেশ চতুর্থীর ইতিহাস ও তাৎপর্য

  • শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে গণেশ চতুর্থী ৷ তবে মারাঠা শাসনকালে, বিশেষ করে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের নেতৃত্বে, সংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে প্রচারিত হওয়ার পর থেকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে 19 শতকে, স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকমান্য তিলক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই উৎসবকে একটি বিশাল জনসমাবেশে পরিণত করেন।
  • হিন্দু পুরাণ অনুসারে, দেবী পার্বতী ভগবান গণেশকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁকে জীবন দান করেছিলেন। স্নান করার সময় পার্বতী তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন গণেশের উপর। পার্বতীর স্বামী অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব এসে দেখেন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে পথ আটকে রয়েছেন ৷ তখনই শুরু হয় যুদ্ধ ৷ যার ফলে গণেশের শিরচ্ছেদ হয়। পার্বতীর শোক প্রশমিত করার জন্য, শিব গণেশের মাথার জায়গায় একটি হাতির মাথা স্থাপন করেন এবং তাকে যে কোনও নতুন শুরু বা শুভ কাজের আগে প্রথমে পুজো করার আশীর্বাদ করেন।

কেন গণেশ চতুর্থী উদযাপিত হয় ?

ভগবান গণেশকে 'বিঘ্নহর্তা' বলা হয়, অর্থাৎ তিনি জীবনের সব বাধা দূর করেন। তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা। তাই নতুন কোনও কাজ শুরু করার আগে বা শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে গণেশ পূজা করার রীতি রয়েছে।

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে বাংলাতেও গণেশ পুজো বাড়ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে থিম-ভিত্তিক গণেশ পূজা দেখা যাচ্ছে। দুর্গাপুজোর মতো থিম প্যান্ডেল বানানো হচ্ছে গণেশ পুজোতেও। অনেক পরিবারও ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে মূর্তি এনে পুজো করেন। গণেশ পুজোর সকালে স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাকে পুজোয় বসতে হয়। ভগবান গণেশকে লাল ফুল, দূর্বা, মোদক ও লাড্ডু নিবেদন করতে হয় ৷

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

পুরাণ অনুসারে, ভগবান বিনায়ক ব্রহ্মচারী ছিলেন বলে জানা যায়। সেইজন্য ভগবান বিনায়ককে মহানৈবেদ্য অর্পণ করার সময়, একটি পাত্রেই তা রান্না করা উচিত। রান্না শেষ না-হওয়া পর্যন্ত, বিছানায় বসে থাকা বা ফেলে রাখা পোশাক স্পর্শ করা উচিত নয়।

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

GANESH CHATURTHI 2025
গণেশ পুজো (ইটিভি ভারত)

