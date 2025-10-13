ETV Bharat / lifestyle

এই খাবারগুলি থেকে এখনই সাবধান ! প্রতিদিন খেলেই বাড়তে পারে চুল ঝরার সমস্যা

চুল পড়া আজকাল একটি সাধারণ সমস্যা, এবং আমরা প্রায়শই এর জন্য শ্যাম্পু বা দূষণকে দোষারোপ করি । বিশেষজ্ঞরা জানান খাবারেই লুকিয়ে আছে আসল সমস্য়া ৷

Health
চুলের সমস্যার সমাধান করুন এই উপায়ে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 13, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read
যদি আপনিও চুল পড়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন ও ভেবে থাকেন কেন এমনটা হচ্ছে তা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন ৷ তাহলে আপনার খাবারের দিকে একবার নজর দিন । আপনি যে খাবারগুলো প্রতিনিয়ত খাচ্ছেন তা আপনার চুলের গোড়া দুর্বল করে দিতে পারে । চুল ওঠার সমস্যা নিয়ে নাজেহাল আট থেকে আশি । চুল উঠতে উঠতে অনেক সময় টাক পড়ে যায় । তাই চুল পাতলা হতে শুরু করলেই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করে অনেক কিছুই ।

এছাড়াও চুল পড়ার (Hair Fall) সমস্যায় আজকাল প্রায় অনেকেই ভুক্তভোগী । এছাড়াও রয়েছে চুল পাতলা (Hair Thinning) হয়ে যাওয়ার প্রবণতা তো আছেই । এই দুই সমস্যার সমাধান কিন্তু অনেকটাই লুকিয়ে রয়েছে আপনি কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন ৷

ফলে ভাবা হয় এরজন্য দায়ী শ্যাম্পু বা কোনও রাসায়নিক পদার্থ ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন পাঁচটি খাবার সম্পর্কে যা অতিরিক্ত খেলে আপনার সতর্ক থাকা উচিত ।

চিনিযুক্ত খাবার: চিনিযুক্ত খাবার কেবল স্থূলতাই সৃষ্টি করে না, বরং চুল দুর্বলও করে দিতে পারে । অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ৷ যার ফলে অ্যান্ড্রোজেন নামক হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় । এই হরমোনগুলি চুলের ফলিকলকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং চুল পড়া বাড়িয়ে দিতে পারে ।

foods-that-cause-hair-loss
চিনিযুক্ত খাবার (Getty Image)

প্যাকেটজাত খাবার এবং জাঙ্ক ফুড: চিপস, স্ন্যাকস, পিৎজা এবং বার্গারের মতো জাঙ্ক খাবারে প্রায়শই উচ্চ পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাট এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে । এই ফ্যাটগুলি প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, চুলের গোড়ায় পৌঁছতে বাধা দেয় এবং তাদের দুর্বল করে এবং ভেঙে যেতে পারে ।

উচ্চ চিনিযুক্ত খাবার: আপনি যদি মশলাদার এবং লবণযুক্ত খাবার উপভোগ করেন, তাহলে সাবধান থাকুন । অতিরিক্ত চিনি শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়ায়, যা চুলকে শুষ্ক এবং ভঙ্গুর করে তুলতে পারে, যার ফলে চুল ভেঙে যেতে পারে ।

অ্যালকোহল: অ্যালকোহল শরীরকে ডিহাইড্রেট করে । যখন শরীর জলশূন্য হয়, তখন এটি চুলকেও প্রভাবিত করে । চুল শুষ্ক এবং ভেঙে যায়, যারফলে এটি সহজেই পড়ে যায় ।

foods-that-cause-hair-loss
অ্যালকোহল (Getty Image)

কিছু দুগ্ধজাত পণ্য: কিছু দুগ্ধজাত পণ্য, বিশেষ করে যেগুলিতে চর্বি বেশি থাকে, তা শরীরের সিবাম উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে পারে । সিবাম একটি তৈলাক্ত পদার্থ যা অতিরিক্ত পরিমাণে চুলের ছিদ্র বন্ধ করে দিতে পারে ৷ চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং চুল পড়ে । যদি আপনার চুল পড়ার সমস্যা থাকে, তাহলে কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত পণ্য খাওয়া ভালো হতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

