Exclusive: প্রণবকে না বললেও সিঙ্গুরের টানে মমতা আর রাজনীতিতে আসা; শতাব্দী - ACTRESS SATABDI ROY

অভিনেত্রী শতাব্দী রায় ( ETV Bharat )

অনামিকা ভট্টাচার্য্য "ফুল কেন লাল হয়, সে কি জানা যায় ভালবাসি এ কথা কি মুখে বলা যায়..." লাল কাচের চুড়ি পরা হাতে হাততালি দিয়ে শুরু হচ্ছে এই গান । আশা ভোঁসলে গেয়ে উঠছেন বাপ্পি লাহিড়ির সুরে । আর লাল কৃষ্ণচূড়ার মতো পর্দায় ভেসে উঠছেন নায়িকা শতাব্দী রায় । অভিনেত্রীর লিপে এই গানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । তারপরই পরপর ছবি হিট নব্বইয়ের দশকের অন্যতম অভিনেত্রীর ৷ শতাব্দী রায় একজন ভারতীয় অভিনেত্রী, চিত্রপরিচালক ও রাজনীতিবিদ । তিনি নব্বইয়ের দশকে বাণিজ্যিক বাংলা ছবির অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন । অভিনেত্রী হিসেবে তিনি অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন । 2009 সাল থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ । এই অভিনেত্রীর এখন লাইফস্টাইল জানেন ? এখন কী করেন তিনি ? ইটিভি ভারত লাইফস্টাইল যোগাযোগ করলেন অভিনেত্রীর সঙ্গে ৷ সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ: পড়াশোনার পর অভিনয় করা ৷ কেন মনে হল অভিনেত্রী হবো ? তিনি বলেন, "কোনও প্ল্যান ছাড়া ৷ আজকে বসে কথা বলছি সেটাও কোনও প্ল্যান ছাড়াই ৷ এরকমভাবেই চলি ৷ তারজন্য কোনও প্ল্যানিং থাকে না ৷ কোনও শখ ইচ্ছা সেভাবে ছিল না ৷ স্কুল কলেজে আমি স্পোর্টসে খুব ভালো ছিলাম ৷ নাচও করতাম ৷ কবিতা শিখতাম এইসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ৷ মায়ের ইচ্ছা ছিল অভিনয় করবো ৷ তারপর বাকি যেমন চলবে সেটা করবো ৷ তবে সেইসময় কিছুই জানা ছিল না ৷ যেভাবে লাইফে সবকিছু এসেছে সেভাবেই চলেছি ৷ তবে ওটাও একটা পার্ট যখন অভিনয় শুরু করেছি ৷ এরপর ছবি হিট হয়েছে সাফল্য পেয়েছি ৷ ছবি করতে রাজনীতিতে আসা সেই জীবনের অভিজ্ঞতা কী ছিল ? কীভাবে এলেন ? এটাও হঠাৎ করে ৷ অনেক বছর আগে প্রণব মুখোপাধ্যায়ও বলেছিলেন ভোটে দাঁড়ানোর জন্য ৷ তখন এত ছবির কাজ, ব্যস্ততার মধ্যে আমার মনে হয়েছিল আমি সময় দিতে পারবো না তাই না বলেছিলাম ৷ তারপর যখন সিঙ্গুরে গিয়েছিলাম ব্যক্তিগতভাবে মমত বন্ধোপাধ্যায়ের লড়াইটাকে সমর্থন করতে ৷ তখন থেকে আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবন শুরু ৷ তারপর দিদিই আমাকে বলেন ইলেকশেনের জন্য ৷ তখন আমার কোনও ধারণা ছিল না ৷ আমার মনে হচ্ছিল আমি দু'জন চারজন মানুষের উপকার করতে পেরেছি ৷ অথবা একটা মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছি দু'টো ছেলেকে পড়াতে পেরেছি ৷ যেগুলি আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকার করতে পেরেছি সেটা দেখলাম অনেক বড়ভাবে উপকার করা যায় ৷ একজন অভিনেত্রী কিছু করতে পারে না, তবে রাজনৈতিক দিক থেকে প্ল্যার্টফর্ম থাকলে সম্ভব ৷ অভিনয়ের জীবন ও রাজনৈতিক জীবন কীভাবে ম্যানেজ করা হয় ? যখন থেকে আমি রাজনীতির জীবন শুরু করেছি তখন থেকেই ছবি কম করেছি ৷ এই জায়গা তৈরি করার জন্য ছবি অনেক কম করেছি ৷ কারণ যাঁরা আমার জন্য ভোট দিয়েছেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি ৷ তবে এখন একটা করলাম মৈনাক ভৌমিকের 'বাৎসরিক' ৷ যেটা পরের মাসে মুক্তি পাবে ৷ অভিনয় জগৎ মানে চকচকে জীবন, একজন অভিনেত্রী বা রাজনীতিবীদের বাইরেও একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে ৷ আপনি নিজের জীবনে সারাদিনের রুটিনে কীভাবে সময় কাটান ? আমার ব্যক্তিগত জীবন বলতে আমি আমার পরিবারকে সময় দিই ৷ আমি খুব কম পার্টিতে যাই ৷ আমি কখনওই পার্টিতে যাওয়া বা ডিসকোতে যাওয়া পছন্দ করি না ৷ যখন সময় ছিল এইগুলো কখনও যাইনি ৷ কাজের বাইরে যেটুকু সময় পাই বাড়িতেই দেওয়া হয় ৷ ছেলে ময়ে বা স্বামীর সঙ্গেই কাটানো হয় ৷ আমার খুব লিমিটেড সারকেল আছে সেটুকুর মধ্যেই সময় কাটাই ৷ বাকি ভালো লাগার কিছু জিনিস আছে লেখালেখি, গানশোনা ছবি আঁকা এগুলি করি ৷ বিভিন্ন অভিনেতাদের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কী ছিল ? আমি অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি ৷ তখনকার দিনে আন্তরিকতা অনেক বেশি ছিল মানুষের মধ্যে ৷ এখন আমি জানি না, তখন সম্পর্ক অনেকটাই ভালো ছিল ৷ সম্পর্ক ভিত্তিক ছিল ৷ মজা করে হইচই করে কাজ করতাম ৷ আউটডোর শেষ হলে মন খারাপ হতো ৷ ছবি শেষ হলে কাঁদতাম এইরকম সম্পর্কে ছিলাম আমরা ৷ তবে এখন আমার ওই সারকেলে যাওয়া হয়না ফলে যোগাযোগ অনেকটা কম ৷ দেখা হলে কথা হয় ৷ চিরঞ্জিৎদার সঙ্গে দেখা হলে বলেন টেপ রেকোর্ডারের মতো পজে রেখে দিই ৷ যেখানে দেখা হয় সেখান থেকে আবার শুরু করি ৷ বুম্বাদার সঙ্গে দেখা কম হয় ৷ কখনও কখনও হোয়াটঅ্যাপে কথা হয় ৷ আর তাপস পাল ও অভিষেক এখন আর প্রশ্ন নেই ৷ সোশাল মিডিয়াতেও আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন না কেন ? আপনার কি ভালোলাগে না ?

কীভাবে এলেন ? এটাও হঠাৎ করে ৷ অনেক বছর আগে প্রণব মুখোপাধ্যায়ও বলেছিলেন ভোটে দাঁড়ানোর জন্য ৷ তখন এত ছবির কাজ, ব্যস্ততার মধ্যে আমার মনে হয়েছিল আমি সময় দিতে পারবো না তাই না বলেছিলাম ৷ তারপর যখন সিঙ্গুরে গিয়েছিলাম ব্যক্তিগতভাবে মমত বন্ধোপাধ্যায়ের লড়াইটাকে সমর্থন করতে ৷ তখন থেকে আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবন শুরু ৷ তারপর দিদিই আমাকে বলেন ইলেকশেনের জন্য ৷ তখন আমার কোনও ধারণা ছিল না ৷ আমার মনে হচ্ছিল আমি দু'জন চারজন মানুষের উপকার করতে পেরেছি ৷ অথবা একটা মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছি দু'টো ছেলেকে পড়াতে পেরেছি ৷ যেগুলি আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকার করতে পেরেছি সেটা দেখলাম অনেক বড়ভাবে উপকার করা যায় ৷ একজন অভিনেত্রী কিছু করতে পারে না, তবে রাজনৈতিক দিক থেকে প্ল্যার্টফর্ম থাকলে সম্ভব ৷ অভিনয়ের জীবন ও রাজনৈতিক জীবন কীভাবে ম্যানেজ করা হয় ? যখন থেকে আমি রাজনীতির জীবন শুরু করেছি তখন থেকেই ছবি কম করেছি ৷ এই জায়গা তৈরি করার জন্য ছবি অনেক কম করেছি ৷ কারণ যাঁরা আমার জন্য ভোট দিয়েছেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি ৷ তবে এখন একটা করলাম মৈনাক ভৌমিকের 'বাৎসরিক' ৷ যেটা পরের মাসে মুক্তি পাবে ৷ অভিনয় জগৎ মানে চকচকে জীবন, একজন অভিনেত্রী বা রাজনীতিবীদের বাইরেও একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে ৷ আপনি নিজের জীবনে সারাদিনের রুটিনে কীভাবে সময় কাটান ? আমার ব্যক্তিগত জীবন বলতে আমি আমার পরিবারকে সময় দিই ৷ আমি খুব কম পার্টিতে যাই ৷ আমি কখনওই পার্টিতে যাওয়া বা ডিসকোতে যাওয়া পছন্দ করি না ৷ যখন সময় ছিল এইগুলো কখনও যাইনি ৷ কাজের বাইরে যেটুকু সময় পাই বাড়িতেই দেওয়া হয় ৷ ছেলে ময়ে বা স্বামীর সঙ্গেই কাটানো হয় ৷ আমার খুব লিমিটেড সারকেল আছে সেটুকুর মধ্যেই সময় কাটাই ৷ বাকি ভালো লাগার কিছু জিনিস আছে লেখালেখি, গানশোনা ছবি আঁকা এগুলি করি ৷ বিভিন্ন অভিনেতাদের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কী ছিল ? আমি অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি ৷ তখনকার দিনে আন্তরিকতা অনেক বেশি ছিল মানুষের মধ্যে ৷ এখন আমি জানি না, তখন সম্পর্ক অনেকটাই ভালো ছিল ৷ সম্পর্ক ভিত্তিক ছিল ৷ মজা করে হইচই করে কাজ করতাম ৷ আউটডোর শেষ হলে মন খারাপ হতো ৷ ছবি শেষ হলে কাঁদতাম এইরকম সম্পর্কে ছিলাম আমরা ৷ তবে এখন আমার ওই সারকেলে যাওয়া হয়না ফলে যোগাযোগ অনেকটা কম ৷ দেখা হলে কথা হয় ৷ চিরঞ্জিৎদার সঙ্গে দেখা হলে বলেন টেপ রেকোর্ডারের মতো পজে রেখে দিই ৷ যেখানে দেখা হয় সেখান থেকে আবার শুরু করি ৷ বুম্বাদার সঙ্গে দেখা কম হয় ৷ কখনও কখনও হোয়াটঅ্যাপে কথা হয় ৷ আর তাপস পাল ও অভিষেক এখন আর প্রশ্ন নেই ৷ সোশাল মিডিয়াতেও আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন না কেন ? আপনার কি ভালোলাগে না ? আমার ওতটা ইচ্ছা থাকে না ৷ আমার ধৈর্য্যও নেই ৷ আমাকে সবাই বলেন পোষ্ট করেন না ছয় মাসে নয় মাসে একটা করি ৷ ইন্সটাগ্রাম খুললে দেখি চারবচর আগে একটা পোষ্ট করেছিলাম ৷ আমার ওত আগ্রহ থাকে না ৷ সোশাল মিডিয়া ট্রোল হয় এখন অনেক বেশি ৷ আপনি এই ট্রোলটাকে কীভাবে দেখেন ? ট্রোল হলে প্রথম প্রথম খুব মন খারাপ হত ৷ তারপর আসতে আসতে দেখি বোকা বা যারা কিছু জানে না তারা কমেন্ট করে ৷ বাদবাকি ভালোবাসার জায়গা থেকে ওইগুলি উপেক্ষা করা উচিত ৷ যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন তাঁদের জন্য আমি আছি ৷ আমার জীবনে যাঁদের কোনও অবদান নেই তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া মনে করি না ৷ নিজের জীবনে এত কাজ থাকে, অন্য এত জগৎ থাকে সেগুলি বাদ দিয়ে খারাপ মানুষের নেগেটিভিটি নেওয়া উচিত নয় ৷ সোশাল মিডিয়ায় ট্রোল করা যে কোনও লোক আমি শুধু অভিনেত্রী বা রাজনীতিবিদের বলছি না একজন কেউ পোষ্ট করলে তাকে খারাপ বলা এটা তার ফ্রাস্টেশেসন বেড়োয় ৷ সেটা বলারও একটা লিমিট থাকে ৷ সেই লাইনটা যারা অতিক্রম করে তাদের পারিবারিক পরিচয় বোঝা যায় ৷ উদাহরন দিয়ে যদি বলা যায় মুকেশ আম্বানিকে যদি ব্যবসায়ী হিসাবে ভাবি, অমিতাভ বচ্চনকে যদি অভিনেতা হিসাবে ভাবি বা শচীন তেন্ডুলকর ক্রিকেটার ভাবি ও চেতবন ভগৎকে যদি লেখক হিসাবে ভাবি এনারা কখনোই খারাপ কিছু লিখবেন না ৷ এইসব করার তাঁদের কাছে সময় নেই ৷ যাঁরা এসটাবলিস যাঁদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাঁরা কখনওই অ্যাটাক করবে না ৷ তবে সোশাল মিডিয়া হতে মানুষ জীবনে কতটা ফ্রাসটেটেড সেগুলো জানা যায় ৷ মুচকে হেসে জানান আগে এগুলি ওত জানা যেতো না ৷ অভিনয় করতে করতে বিয়ে সেই অভিজ্ঞতা এবং তখন জীবন কেমন ছিল ? বিয়ে আমার 25 বছর পূর্ণ হল ৷ অ্যারেন্জ ম্য়ারেজ ৷ সেইসময় সম্বন্ধ দেখে বিয়ে, কোনও লাভ ম্যারেজের জায়গা নেই ৷ 25 বছর সংসার করা মানে একটা অধ্যায় পার করা ৷ দু'জন দুজনের ভালো খারাপ মানিয়ে নিয়ে চলছে ৷ বিয়েতে এসেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তখন সেই অভিজ্ঞতা কী ছিল ? অভিনেত্রী বলেন, "তিনি তখন কোথাও যেতেন না ৷ আমার বিয়েতে এসেছিলেন যেটা আমার খুবই ভালো লেগেছিল ৷ আমি আজও শ্রদ্ধার আসনে বসাই ।" বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সম্পর্কে বলেন, "মানুষ হিসেবেও আমি বুদ্ধবাবুকে চিনি । আমার বিয়েতেও উনি এসেছেন । ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি । আসলে রাজনীতিতে কিছু ভালো মানুষ যদি থাকেন, তাহলে উনি একজন ।" অভিনেত্রী না হলে কী হতেন ? কী হতে পারতাম সেটা ভাবার আগেই অভিনেত্রী হয়ে গিয়েছি ৷ আমার 'ল' নিয়ে পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল ৷ যখন স্কুলে পড়তাম বলতাম 'ল ইয়ার' হবো ৷ কিন্তু ছোটবেলায় ফুচকা ওয়ালাকে বিয়ে করবো ফুচকা খেতে পারবো, চাইনিজ কাউকে বিয়ে করবো তাহলে চাউমিন খেতে পারবো এইরকম ভাবনাও ছিল ৷ তবে পড়াশোনার ওইদিকে দেখলে 'ল' নিয়েই ইচ্ছা ছিল ৷ তবে সেইভাবে ভাবা হয়নি ৷ আমি স্টেফি গ্রাফের ভীষণ ফ্যান ছিলাম ৷ প্রতিদিনের লাইফস্টাইলে কী কী করতে ভালোলাগে ? রান্না করিনি আজ পর্যন্ত ৷ আমি পারি না ৷ আমার মা বলতেন রান্না একটা আর্ট ৷ আমি বলতাম রান্না যদি আর্ট হয় আমি আর্টিস্ট না হই ৷ কারণ আমি রান্নাতে কোনও আগ্রহ পাইনি ৷ কিন্তু ঘর গোছানো, ইন্টিরিয়ার করতে ভালোলাগে ৷ ইচ্ছা হলে গ্লাস পেইনটিং করি ও এরসঙ্গে লেখালেখি করি ৷ কী খেতে ভালোলাগে ? আমি ফুচকা খুব খাই, চাইনিজ ভালোবাসি, খাওয়া নিয়ে সমস্যাও কিছু নেই ৷ আজও আমি খাওয়ার সময় জানতে পারি কী রান্না হয়েছে ৷ কারণ রান্নার ওই ব্যাপার থেকে আমি দূরে ৷ ত্বকের যত্নে কী করেন ? আমি কিছু করি না ৷ আমার মা বলতেন ভগবান দিয়েছেন তাই বেচে গেলি এইজীবনে ৷ ডায়েট কীভাবে করা হয় ? আমার প্রথম থেকেই খাবার খাওয়ার অভ্য়াসটাই কম ৷ যেমন খাবার খাওয়ার অভ্যাস কম তেমন মিষ্টিও ভীষণ খাই ৷ আমি চা কফি খাই না ৷ কোল্ড ড্রিঙ্ক খাই না ৷ বাদবাকি ডায়েট বলে সেরকম নয় ৷ তবে রাত্রে রুটি বা ভাত খাই না ৷ চানা বা কিছু হালকা খাবার খাই ৷ 7 টার মধ্যে ডিনার করে ফেলি ৷ বাড়িতে থাকলে 8 টা থেকে 8.30-এর মধ্যে শুয়ে পড়ি ৷ গরমের সময় ভোট হয় যেটা স্বাভাবিকভাবেই খুব কষ্টকর ৷ আপনি একজন অভিনেত্রী কীভাবে প্রচার করেন ? এইসময় নিজেকে কীভাবে মেইনটেন করেন ? প্রচণ্ড কষ্ট হয় ৷ চেষ্টা করা হয় কটনের শাড়ি পড়ার যাতে গরমটা কম লাগে ৷ ডাব খেলে শরীরকে হাইড্রেট রাখে ৷ জল খাই বেশি করে ৷ ভোটের সময় আলাদা করে কিছু না যেটা হয় সেটাই খাই ৷

