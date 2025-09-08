Exclusive: জিমে বিশ্বাসী নন অভিনেত্রী ! 16 ঘণ্টা না খেয়ে কীভাবে ওজন ধরে রাখেন ? পুজোর সেরা টিপস দিলেন পায়েল

Exclusive: জিমে বিশ্বাসী নন অভিনেত্রী ! 16 ঘণ্টা না খেয়ে কীভাবে ওজন ধরে রাখেন ? পুজোর সেরা টিপস দিলেন পায়েল
অভিনেত্রী পায়েল রায়ের ওজন ঠিক রাখার আসল রহস্য জানেন ? ইটিভি ভারত লাইফস্টাইল জেনে নিল তাঁর ত্বক ও ওজনের আসল রহস্য ৷
Published : September 8, 2025 at 2:24 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 2:30 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
বয়স ধরে রাখা থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়া, সহজ কাজ নয় ৷ তবুও অন ক্যামেরায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখা থেকে শুরু করে ওজন ঠিক রাখা প্রয়োজন ৷ ওজন ঠিক রাখা শরীরের জন্যও ভীষণভাবে উপকারী ৷ অভিনেত্রী পায়েল রায় যিনি ফিগারে একরকম অনবদ্য ৷ তাঁর এই ওজন ধরে রাখার রহস্য জানেন ?
সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ...
ক্যামেরা ফেস করতে হয় আপনাকে, সেক্ষেত্রে নিজের যত্ন কীভাবে করা হয় ?
পায়েল রায় বলেন, "শরীরকে মেইনটেন যদি করতে ইচ্ছা করে নিজে থেকেই হয়ে যায় ৷ নতুন করে আলাদাভাবে কিছু করার প্রয়োজন হয় না ৷ আমি তেমন কিছুই করি না ৷ শুধু শরীর মেইনটেন করার জন্য একটা নিয়ম ফলো করি ৷ আর বাইরের খাবার খুব একটা খাই না ৷ আমি বাড়ির আলু সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ ডাল ভাত খেতেই ভালোবাসি ৷"
স্ট্রিক্ট ডায়েটে কি বিশ্বাসী ?
না একদমই না ৷ কাজ যখন মন দিয়ে করতে যাবে সবথেকে আগে পেট ফুল থাকা উচিত ৷ এটা না করলে কাজটা ভালো করে করা যাবে না ৷ আমি স্ট্রিক্ট ডায়েট নয় কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখতে যতটুকু করা প্রয়োজন করি ৷ তবে আমার মনে যেটা হয় খেয়ে নিই ৷ তবে কিছু জিনিস এড়িয়ে চলি ৷ যেমন- তেলেভাজা এই ধরনের জিনিস যেগুলি ত্বকে প্রভাব ফেলবে ৷ আমাদের রাতে দিনেও শুটিং করতে হয় ৷ ফলে খাবারটা ঠিক রাখা জরুরি ৷
পুজোর সময় ত্বকের যত্নে কী করা হয় ? বা ত্বককে সুন্দর রাখার জন্য কোনও রুটিন ফলো করা হয় ?
আমি একটা জিনিস করি সকাল বিকেল ৷ সেটা হল ফেসওয়াস করে টোন করে মশ্চারাইজ করা ৷ সেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় ৷ যেহেতু আমাদের অনেকক্ষণ ধরে শুটিং চলে তাই মেকআপটা বাড়িতে এসে তোলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ শুটিং ছাড়াও তো অনেকেই মেকআপ করেন অথবা পুজোতে বেড়িয়ে এসে ক্লান্ত লাগলে মেকআপ না তুলেই শুয়ে পড়লে এটা ত্বকের জন্য খুবই ক্ষতিকর ৷ আমি যেটা করি মেকআপটা তুলে ঘুমাই ৷ তাই আমি বলবো মেকআপ তুলে ঘুমালে ভালো ৷ তাহলে ত্বক ভালো থাকে ৷
এছাড়াও যত প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে করা যায় ততই ভালো ৷ কাজ থাকলে বাড়িতে তো সুযোগ সুবিধা থাকে না ৷ তাও যতটুকু করা যায় ততটা করা প্রয়োজন ৷ ভারীমেকআপ তোলার জন্য লেবুর মধ্যে চিনি দিয়েও স্ক্রাবিং করা ভালো ৷ এটি ত্বকের জন্যও যেমন উপকারী তেমন মেকআপও সহজে উঠে যায় ৷
এছাড়াও তিনি বলেন, আমি ইন্টারমিটিং ফাস্টিং করি ৷ আমি 14 থেকে 16 ঘণ্টা খাই না ৷ আমি একেবারে দুপুরের খাবার খাই ৷ আমার মনে হয় সকালে একটু ফল দিয়ে শুরু করলে ভালো ৷ তারপর ভাত ডাল ৷ আমি বাড়ির ভাত ডালই বেশি পছন্দ করি ৷ খাবারের উপর ত্বকের প্রভাব ফেলে ৷ তাই যত তেল মশলা এড়িয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো ৷ তাই চেষ্টা করা উচিত বাড়ির খাবার খাওয়ার ৷ ভালো ত্বক চাইলে রোজকার তেলমশলা কম করতে হবে ৷
দিনে শরীরচর্চা কতক্ষণ করা হয় ?
সময়পেলে একটু ঘরে ইয়োগা করি ৷ আমি জিমে বিশ্বাসী নই তাই জিম আমি করি না ৷ ইয়োগা তো অনেক বছর ধরে চলে আসছে তখন তো জিম ছিল না ৷ এখন ওজন কিছু নিজে থেকে কমাতে চাইলে শরীরের বিভিন্ন সমস্যা সহ হার্ট অ্য়াটাকের সমস্যাও বেড়ে যাচ্ছে ৷ এছাড়াও শরীরের জন্য ফ্রেস এয়ার ও ইয়োগা বেশ ভালো ৷
পছন্দের খাবার কী ?
আমার চাইনিজ ভালো লাগে ৷ আগে আরও ভালো লাগতো এখন ডাল ভাত বেশি ভালো লাগে ৷
পোশাক কেমন ভালোলাগে ?
আমার মুডের উপর বদলাতে থাকে ৷ আমরা মেয়েরা সবকিছুতেই সাজতে ভালোবাসি ৷ কোনওদিন মনে হল ওয়েস্টটার্ন পড়বো বা কোনওসময় ইন্ডিয়ান ৷ ফলে আমার মনে হয় যেটাতে নিজে আরামদায়ক মনে হবে সেটাই পরা ভালো ৷ এটাও মনে করি ট্রেন্ড চলছে বলে যে এইরকমই পরতে হবে তেমনও মানে নেই ৷
কাজ বা অভিনয় ছাড়া নিজের কীভাবে সময় কাটানো হয় ?
বাড়িতে আমার বাচ্চারা আছে ৷ তাদের নিয়ে আমার 'Me Time' কাটে ৷ এছাড়াও আমি একটা স্টুডিও ওপেন করেছি ফলে ওখানেও কিছুটা সময় যাচ্ছে ৷ অনেক শ্যুট থাকে ৷ এছাড়াও আমি অনেকদিন পর একটা সিরিয়াল শুরু করছি 'ভোলে বাবা পার করেগা' ৷
পুজোয় কীভাবে সময় কাটানো হয় ?
আমি একটু ঘরকুনো ৷ গান শুনে ও সিনেমা দেখেও কাটাতে ভালোবাসি ৷
