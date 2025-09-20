Exclusive: এই খাবারগুলি খেলেই পাবেন ফিট শরীর ! পুজোর আগে সেরা টিপস দিলেন অভিনেতা সুমন
পুজোর আগে শরীরকে ফিট রাখতে কী খাবেন ? ঘরোয়া খাবারেই পাবেন সুঠাম বডি ৷ টিপস দিলেন অভিনেতা সুমন দে ৷
Published : September 20, 2025 at 11:20 AM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
পুজোর আর হাতেগোনা কয়েক দিনই বাকি । এত তাড়াতাড়ি অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেলা সম্ভব নয় । তা স্বাস্থ্যকরও হবে না । যদি শরীরচর্চার সময় না থাকে, তা হলে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ এনে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে 2-3 কেজি পর্যন্ত ওজন কমানো সম্ভব । যাঁরা মেদ ঝরাতে হিমশিম খাচ্ছেন, কোনও টোটকাই কাজে আসছে না, তাঁরা ডায়েটে রাখতে পারেন একদম ঘরোয়া খাবার ৷ ইটিভি ভারত লাইফস্টাইলকে অভিনেতা সুমন দে জানালেন ডায়েটের টিপস ৷
সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ...
ক্যামেরায় কাজ করার জন্য শরীর ঠিক রাখতে কী করা হয় ?
সবার আগে শরীরকে সুস্থ রাখা প্রয়োজন ৷ শরীর সুস্থ থাকলে সবকিছুই ঠিক থাকবে ৷ এছাড়াও জিম করা এগুলি করা দরকার ৷ সবরকমের ফিটনেস অ্য়াক্টিভিটি করা প্রয়োজন ৷ আমার মনে হয় ছেলেদের মেইন পয়েন্ট ৷ যাতে দেখতে সুন্দর লাগে ৷ এছাড়াও শরীর ফিট রাখলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ৷
অনক্যামেরা কাজ করলে মেকআপ দরকার ৷ এরজন্য আলাদা করে কীভাবে যত্ন নেওয়া হয় ?
আমি তো একদম কিছু মেইনটেন করি না ৷ এরজন্য আমার মা মাঝেমধ্যে বলে নিশেষকরে শীতকালে ক্রিম মাখার কথা ৷ কারণ শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় ৷ আমি সারাবছর কিছু মাখি না ৷ শুধুমাত্র বাইরে থেকে যখন বাড়ি ঢুকি ফেসওয়াস দিয়ে মুখ ধুয়ে নিই ৷ যাতে মুখের ধুলো বালি পরিস্কার হয়ে যায় ৷ ওইটুকুই আমার রুটিন ৷ এর বাইরে আমি কোনও রূপচর্চা করি না ৷ শুটিং-এর সময় খুব কম মেকআপ ব্যবহার করি ৷
ডায়েট কীভাবে করা হয় ?
একটা বিষয় হল সেটা একটা বেসিক ডায়েট ফলো করতে হয় ৷ রোজই বাইরের খাবার খেলে সমস্যা ৷ শরীরও অসুস্থ হবে ৷ শরীর ভিতর ও বাইরে দু'টো দিক থেকেই হলে বেশি ক্ষতিকর ৷ সেজন্য রোজ বাইরের খাবার তো একদমই খাই না ৷ মাঝেমধ্যে খাই যেমন- কোনও ইনভাইট থাকলে তবে নিজে থেকে কিনে বাইরের খাবার খাওয়া খুব কমই হয় ৷ আমি বাড়ির খাবারই খাই ৷ স্পেশাল কোনও স্ট্রিক্ট ডায়েট আমি মেইনটেন করি না ৷ আমি ব্যাচেলার ছেলের মতো জীবন কাটাই ৷ আমার পরিবার শিলিগুড়িতে থাকে আমি কলকাতাতে থাকি ৷ একজন একা মানুষের পক্ষে খুব অল্প সময়ে যেটুকু সম্ভব করে থাকি ৷ খুবই সাধারণ খাবারই খাই ৷ যেমন- ছাতু, দুধ কলফ্লেক্স ইত্যাদি ৷ আর রান্না করলেও যেমন ভাত করলে আমি দু'দিন খাই ৷ ঘি বা মাখন অথবা ডিমের অমলেট এগুলিই খাই ৷ যাতে পেটও ভরবে শরীরটাও সুস্থ থাকবে ৷ আলাদা করে বয়েলড ভেজিটেবল এগুলো করি না তাতে সময়ও লাগে বেশি ৷
তবে আমি ফল খাই খুব বেশি ৷ কলা ও আপেল আমি খুব খাই এছাড়াও ড্রাই ফ্রুট আমার ডায়েটে থাকবে ৷ রোজ দুধ ও দই আমার পাতে থাকবে ৷ আর তারসঙ্গে কফি গ্রিন টি তো আছেই ৷
সামনেই পুজো ৷ কী ধরনের ফ্যাশন পছন্দ ?
বারোমাস একই ধরনের পোশাক পছন্দ ৷ সেটা অনুষ্ঠান হোক বা না হোক ৷ আমার স্যুট পরতে ভালোবাসি ৷ তবে ওটা তো সবসময় পরা হয় না ৷ এছাড়া আমি জিন্স টিশার্ট ৷ সবথেকে কম পরা হয় পাঞ্জাবি ৷ এই পোশাক আমার খুলতে পরতে অসুবিধা হয় তারজন্য আমার এটা বাদ দিয়েই বাকি সব পছন্দের ৷ আমারদায়ক জামাকাপড় পরতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য মনে করি ৷
ছেলেদের পোশাকের কিছু টিপস...
আমার হিসাবে টিপস হলে আমারদায়ক পোশাকই বেশি ব্যবহার করা ভালো ৷ আমরা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে থাকি গরমটাই বেশি শীতকাল খুব কম পাই ৷ ফলে যতটা আরাম পাওয়া যায় সেইরকম পোশাক ব্যবহার করাই ভালো ৷ যেখানেই যাওয়া হোক যেনো আরাম বোধ করা হয় এইরকম কিছু পরা ৷
মনের মানুষের সঙ্গে পুজোর কী প্ল্যান ?
পুজোর সময় আমি শিলিগুড়িতে থাকি এইবারও তাই ৷ আমার বান্ধবী কলকাতাতে তাই দু'জন দু'জনের মতো প্ল্যান ৷
পছন্দের খাবার কী ?
ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালোবাসি ৷ সর্ষে ইলিশ আর ভাত এছাড়াও বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল ৷ ওইদিকে গেলে মোমো খেতে ভালোবাসি ৷ ঠান্ডার মধ্যে লস্যি ও ঠান্ডা দুধ ৷
