Exclusive: ষষ্ঠী থেকে দশমী ছকভাঙা সাজেই হোক আপনার সেরা লুক ! সায়কের পাঞ্জাবি ডিজাইনেই নজর কাড়বে মন

Exclusive: ষষ্ঠী থেকে দশমী ছকভাঙা সাজেই হোক আপনার সেরা লুক ! সায়কের পাঞ্জাবি ডিজাইনেই নজর কাড়বে মন
হাল ফ্যাশনের সাজগোজ সম্পর্কে চাই খোঁজখবর । বিশেষকরে ছেলেদের পুজোর পাঞ্জাবি কালেকশন ৷ ইটিভি ভারতের-এর এক্সক্লুসিভ থেকে অভিনেতার টিপস ।
Published : September 19, 2025 at 12:20 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 12:41 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটাদিন বাকি পুজোর ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গাপুজো ৷ পুজো মানেই রকমারি ডিজাইনের পোশাক ৷ সাজ পোশাকের কথা আসলেই মহিলাদের নামটাই আসে ৷ কিন্তু পুরুষরাও তালিকা থেকে বাদ নেই ৷
বাঙালির দুর্গাপুজো মানেই এক বাঙালিয়ানার আভিজাত্য ফুটে ওঠে পুজোর অনেক আগে থেকেই ৷ প্ল্যান চলতে থাকে ৷ সেটা বাড়ির বড় থেকে ছোট কারও বাদ যায় না ৷ কেনাকাটি থেকে খাওয়া-দাওয়া বাঙালির মনে পুজো মানে এক অন্যরকম আবেগ ৷
পুজোর কেনাকাটায় রকমারি ডিজাইন এবং সাজগোজের অপশন থাকে মহিলাদের ক্ষেত্রে ৷ কিন্তু তা বলে ছেলেরাও পিছিয়ে থাকার পাত্র নয় । মেয়েরা যখন দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন ডিজাইনার শাড়িতে সেজে উঠবেন তখন পুরুষরাও নিজেদের সাজাবেন রকমারি স্টাইলের পাঞ্জাবিতে । কিন্তু অনেকেই ধন্দে থাকেন যে কোন পাঞ্জাবি কোনদিন পরবেন ? তবে এখন আর চিন্তা নেই ৷ কিছু পাঞ্জাবি কালেকশন আপনাকে চিন্তামুক্ত করবে ৷ অভিনেতা প্রথমসারির সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে অন্যতম সায়ক চক্রবর্তীর পুজোর পাঞ্জাবি কালেকশন আপনাকে অনেকটা স্বস্তি দেবে ৷
পুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমী কোনদিনও বাঙালির বাঙালিয়ানা বাদ নেই ৷ আপনি পাঞ্জাবি ডিজাইনের ক্ষেত্রে কোনদিন কোনটা পরবেন এখনই ঠিক করে ফেলুন সায়কের ডিজাইন দেখে ৷ আপনাকেও পাঁচটা দিনের কথা চিন্তা করেই বাছাই করতে হবে ৷ তাই অভিনেতার এক্সক্লুসিভ পাঞ্জাবি ডিজাইন দেখে নিন একনজরে...
ষষ্ঠী: ষষ্ঠী মানে হল পুজোটা সবে শুরু হয়েছে ৷ বন্ধু-বান্ধব কিংবা প্রেমিকার হাত ধরে প্যান্ডেল হপিংয়ের দিন ৷ অথবা সন্ধেবেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে রাত জেগে ঠাকুর দেখার প্ল্যানও রয়েছে ৷
পুজোর পাঁচদিনই অনেকে পাঞ্জাবি পরতে পছন্দ করেন না । বিশেষ করে ষষ্ঠীর দিন অনেকেই একটু সাদামাটা থাকতে পছন্দ করেন । তাছাড়া সারাবছর কাজের চাপে প্য়ান্ট শ্যুটেই দিন চলে ৷ কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া পাঞ্জাবির পরা তোমন হয় না ৷ তাই ষষ্ঠীর দিন আপনি চাইলে একটু সুতির ডিজাইনের পাঞ্জাবি পরতে পারেন ৷ যেহেতু পুজো এরজন্য হালকা ডিজাইন বেশ মন্দ হবে না ৷ এরজন্য সায়কের মতো এইরকম একটা কালেকশন বাছাই করতে পারেন ৷
সপ্তমী: সপ্তমীর দিন উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে পরতে পারেন এক অন্যরকম আমেজে ৷ সপ্তমী মানে কলা বউ স্নান থেকে আরও অনেককিছু ৷ এরজন্য অভিনেতার মতো সবুজ রঙের এক অনবদ্য কালেকসন আপনার জন্য সেরা হতে পারে ৷ এইরকম একটা ডিজাইনের পাঞ্জাবি পরলে আপনাকেও দেখাবে বেশ সুন্দর ৷ আর বুটিকের পাঞ্জাবি হলে তো আর কথাই নেই ৷ মঞ্জুরি বুটিকের এইরকম একটা অনবদ্য কালেকশন আপনাকে চিন্তামুক্ত করবে ৷ তাই সপ্তমীর জন্য এইরকম একটা ডিজাইনের পাঞ্জাবি আপনার লিস্টে রাখতে পারেন ৷
অষ্টমী: বাঙালির অষ্টমীর সাজ মানেই পাঞ্জাবি । কেউ জিন্সের উপর পাঞ্জাবি গলিয়ে নেন, আবার কেউ পুরোদস্তুর সাবেকি সাজে ধুতি-পাঞ্জাবিতে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন । পাঞ্জাবি ছাড়া যেন বাঙালির অষ্টমীর সাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় । আর কোঁচা করে ধুতির সঙ্গে পাঞ্জাবি পরলে তো পুরো বাঙালি বাবু । তাই আপনি ধুতির মতো পাঞ্জাবি পরতে চাইলে এইরকম একটা লাল ও ঘি-এর কম্বিনেসন বেশ মানাবে ৷
নবমী: নবমী মানেই পুজো প্রায় শেষের পথে ৷ মনের কোণায় একটু দুঃখ, পুজোর সময় চুটিয়ে মজা করার এটাই শেষদিন ৷ আবার একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে ৷ তাই এদিনের সাজটা একটু সিম্পল কিন্তু চোখ টানে এমন হওয়া উচিত ৷ যা পরলে আপনার সামনের মানুষটা অনেকদিন পর্যন্ত এর রেশটা মনে রাখতে পারে ৷ এরজন্য একটু ডিপ কালার বেছে নিতে পারেন ৷ ডিপ কালার পাঞ্জাবির সঙ্গে জরির কাজের একটা কালেকশন বাছাই করলেই আপনার নবমীর পুজো শর্টআউট ৷
দশমী: দশমী মানেই মনখারাপ ৷ পুজো একদম শেষের দিনে ৷ এইদিনের পর আবার অপেক্ষায় মা আসার দিনগোনা ৷ তাইবলে সাজ তো আর বাদ দেওয়া যায় না ৷ এইদিনের জন্য সাদা লাল সাদা রঙকেই বেছে নেন সবাই ৷ চিন্তা না করে এইরকম সায়ক চক্রবর্তীর মতো একটা কালেকশন সেরা হতে পারে আপনার দশমীর সাজে ৷
- Exclusive: অ্যাসবেস্টসের ঘর থেকে সোশাল মিডিয়া সেনসেশন ! সায়কের পথচলাটা জানেন ?
- লাল সাদা শাড়ি মানেই বাঙালির দুর্গাপুজোর এক আভিজাত্য ! কী রকম পরবেন রইল টিপস
- Exclusive: সন্তানকে সুস্থ রাখতে মায়ের শরীর ঠিক রাখা জরুরি ! পুজোর পাঁচদিন সব খাবার খেয়ে কীভাবে সুস্থ থাকবেন টিপস দিলেন অভিনেত্রী
- Exclusive: হলুদ, বেসন ও কফি মেখেই পাবেন পুজোর আগে জেল্লাময় ত্বক ! কীভাবে করবেন টিপস দিলেন অভিনেত্রী আয়েশা