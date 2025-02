ETV Bharat / lifestyle

মেট গালা 2025 এর পোশাক কেমন হবে ? জেনে নিন বিস্তারিত - MET GALA 2025

প্রতি বছর মে মাসে সবচেয়ে বড় ফ্যাশন ইভেন্ট ৷ এই বছর মেট গালা পুরোদমে চলছে অনুষ্ঠানের তোজ্জর ৷ এই অনুষ্ঠানটি নিউ ইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে । প্রতি বছরের মতো এইবারেও আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং তাঁদের ফ্যাশন প্রদর্শন করবেন । মেট গালা কেবল একটি রেড কার্পেট ইভেন্ট নয়, এটি ফ্যাশন এবং শিল্পের উদযাপনের শিল্পকলা ।

প্রতি বছর মেট গালার একটি বিশেষ থিম থাকে ৷ যে থিম অনুসারে অতিথিরা তাঁদের মেকআপ, স্টাইল এবং পোশাক ডিজাইন করেন । এই থিমগুলি সাধারণত ফ্যাশন ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি বা সমাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় । এই বছর মেট গালার ড্রেস কোডের থিমটি খুবই অনন্য ৷ যা প্রকাশ করা হয়েছে ৷

এই বছরের থিম কী ?

প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট থিম নিয়ে মেট গালা অনুষ্ঠিত হয় । যা অতিথিদের পোশাক কোড এবং পুরো অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা নির্ধারণ করা হয় ৷ এই বছরের মেট গালার থিম হল "সুপারফাইন: টেইলারিং ব্ল্যাক স্টাইল (Superfine: Tailoring Black Style)"। এই থিমটি কালো ফ্যাশন, বিশেষ করে "ব্ল্যাক ড্যান্ডিজম" উদযাপন করবে ৷ 18 এবং 19 শতাব্দীতে ড্যান্ডিজম ছিল কৃষ্ণাঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ফ্যাশন ৷ যেখানে ক্লাসিক সেলাই, আকর্ষণীয় পোশাক এবং আড়ম্বরপূর্ণ আনুষাঙ্গিক ব্যবহার করা হত । থিমটি ফ্যাশন বিশেষজ্ঞ মনিকা এল. দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল ৷ বলা হয় এটি "স্লেভস টু ফ্যাশন: ব্ল্যাক ড্যান্ডিজম অ্যান্ড দ্য স্টাইলিং অফ ব্ল্যাক ডায়াস্পোরিক আইডেন্টিটি (Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity)" বই থেকে অনুপ্রাণিত ।