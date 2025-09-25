ETV Bharat / lifestyle

Exclusive: 'বাকিটা ব্যক্তিগত'তে বিশ্বাসী বলিউডের বঙ্গতনয়া প্রিয়াঙ্কা, কেন জানেন ?

প্রিয়াঙ্কা বসু হলেন একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এবং মডেল । তিনি মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে উভয় স্থানে অভিনয় করেছেন ।

বাঙালি অভিনেত্রী
বাঙালি অভিনেত্রী । জন্মেছেন কলকাতায় । বড় হয়েছেন দিল্লিতে । তবে মুম্বই শহরই নিজের সবচেয়ে আপন । শুনলে মনে হবে, অভিনেত্রীদের তো এমনই হয় । বলিউডের টান । কিন্তু এই বঙ্গকন্যাকে অভিনয় নিয়ে গিয়েছে বলিউড ছাড়িয়ে বহুদূর । বাঙালি বাবা-মা চেয়েছিলেন লেখাপড়ার পাশাপাশি নাচ-গানও শেখাতে । সেই থেকে শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় যোগাযোগ । নাচের শিক্ষাই অভিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায় । দিল্লির বিভিন্ন নাট্যদলে অভিনয় করেন তিনি ।

বড়পর্দায় কাজ করার ইচ্ছা ছিল বরাবরই । সেই টানেই বছর পনেরো আগে পাড়ি দেন মুম্বইতে । সেখানেই লিখেছেন নতুন জীবন ৷ যাত্রাপথ আরও বেড়ে পৌঁছেছে হলিউডে । আন্তর্জাতিক পরিসরে জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা বসু ।

কাজের সূত্রে দেশ-বিদেশে ঘুরতে হয় । কিন্তু প্রিয়ঙ্কার মন পড়ে থাকে বাড়িতেই । তিনি এক কন্যার মা । মেয়েকে নিয়ে রয়েছে নানান স্বপ্ন । ঘরে আছে পোষ্যরা । তাদের সঙ্গে সময় কাটান বেশি । সোশাল মিডিয়াতে চোখ রাখলে দেখা যায় তাঁর পোষ্টে উৎফুল্লতার ছোঁয়া ৷ বাস্তব জীবনেও এভাবেই হাসিখুশি জীবন কাটাতে পছন্দ করেন ।

জীবনধারার অগ্রগতিতে কীভাবে নিজেকে হাসিখুশি রাখা প্রয়োজন ? তাঁর মতে, সবশেষে মানুষের ভালো থাকা প্রয়োজন ৷

কাজ নিয়ে যেমন চিন্তা করেন তেমনি স্বাস্থ্য নিয়েও সচেতন তিনি । ডায়েটও ঠিক রাখেন প্রতিদিন নিয়ম মেনে ও পরিমাণ অনুযায়ী খাবার খান তিনি ৷ সেই মানুষই ব্যক্তিজীবনেও তিনি ফুরফুরে মেজাজের । কখনও আয়নার সামনে আবার কখনও লিফটে মজার মজার ছবি পোষ্টেও উৎসাহী থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে ৷ আর তাতে ক্যাপশনও চোখে পরার মতো ৷

তিনি জানান, 'লোকজন আমার বেশি পছন্দ নয় ৷ সবসময় সামাজিকতায় ব্যস্ত থাকতে ভালো লাগে না । তাই কাজ ছাড়া বাকি সময়টা বাড়িতে, নিরিবিলিতে কাটাতেই বেশ ভালো লাগে । আমার ইনস্টাগ্রাম যেগুলো পোস্ট করা হয় সেগুলি রিয়েল লাইফের ছোঁয়া ৷'

বাঙালি হলেও বাংলাটা ভালো বলতে পারেন না । কাজ করা হয়নি তেমন কোনও বাংলা ছবিতেও । তা নিয়ে আক্ষেপ না-থাকলেও, আগামীর ভাবনা রয়েছে । আরও ভালো করে শিখতে চান মাতৃভাষা ।

নিজে বিশ্বের নানা প্রান্ত দেখেছেন । দেখিয়েছেন বাকি সকলকেও, লেন্সবন্দি করে । ভাগ করে নিয়েছেন সেই উত্তেজনা । হওয়ারই কথা ! বাঙালি মেয়ে কাজ করছেন হলিউডি সিরিজে । তাঁকে আমজনতা তো চিনবেই অন্য রূপে । তিনি জানান, বাংলা ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও বাঙালি অভিনেত্রী কঙ্কনা সেন শর্মার সঙ্গে কাজ করার কিছু মুহূর্ত ৷

লকডাউনের সময় তিনি উদ্ভাবনী খাবার তৈরি করে এবং পরিবারের সঙ্গে বাড়িতে কাটানো সহজ মুহূর্তগুলিকে লালন করে আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন ।তাঁর জন্মদিনের পোস্টগুলিতে প্রায়শই ব্যক্তিগত বিকাশ, চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করতে পছন্দ করেন এবং আত্মসম্মানের গুরুত্বের প্রতিফলিত হতে থাকে ।

তিনি ফ্যাশনের সঙ্গেও জড়িত ৷ বার্লিনাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মতো ইভেন্টগুলিতে তার সারগ্রাহী শৈলী দ্বারা প্রদর্শিত হয় ৷ যাতে ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিকতার মিশ্রণ ফুটে ওঠে ।

