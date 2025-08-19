সবাই সুন্দর, চকচকে এবং নরম চুল চায় ৷ কিন্তু দূষণ, রাসায়নিক চুলের পণ্য এবং ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে চুল শুষ্ক, প্রাণহীন এবং কোঁকড়া হয়ে যায় । তবে প্রাকৃতিক উপায়ে চুলকে সিল্কি এবং মসৃণ করা যেতে পারে ।
আপনি যদি চুলকে সিল্কি এবং মসৃণ করতে চান, তাহলে ডিম দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক একটি চমৎকার প্রাকৃতিক প্রতিকার হতে পারে । ডিমে প্রোটিন, ভিটামিন- এ, ডি, ই, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং খনিজ পদার্থ থাকে, যা চুলকে পুষ্টি জোগায় এবং শক্তিশালী এবং চকচকে করে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ডিম দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক সম্পর্কে ৷
ডিম এবং মধু দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক: এই হেয়ার মাস্ক চুলকে গভীর কন্ডিশনিং দেয় । মধুতে ময়েশ্চারাইজিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা চুলকে হাইড্রেট করে এবং ডিমের প্রোটিন চুল ভাঙা এবং চুল পড়া কমায় ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি ডিম ফেটিয়ে তাতে মধু যোগ করুন ।
এই মিশ্রণটি চুলের গোড়া থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লাগান ।
30 মিনিটের জন্য রেখে দিন, তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
সপ্তাহে 1-2 বার ব্যবহার করুন ।
ডিম এবং দই দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক: এই হেয়ার মাস্ক মাথার ত্বকের ময়লা পরিষ্কার করে । দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা মাথার ত্বকের মৃত ত্বকের কোষ পরিষ্কার করে । এই হেয়ার মাস্ক চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং খুশকি কমাতে সাহায্য করে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি ডিম এবং 3-4 চা চামচ দই মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন ।
এই মাস্কটি মাথার ত্বক এবং চুলে লাগান ।
20-25 মিনিট পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
ডিম এবং নারকেল তেল দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক: এই হেয়ার মাস্ক চুলের জন্য খুবই উপকারী । নারকেল তেল চুলকে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং চুলের কোঁকড়ানো ভাব কমায়। এছাড়াও, এটি মাথার ত্বককে হাইড্রেট করে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি ডিম এবং 2-3 চা চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন ।
এই মিশ্রণটি চুলে ভালো করে লাগান ।
30-40 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।
ডিম এবং কলার হেয়ার মাস্ক: এই হেয়ার মাস্ক চুলকে পুষ্টি জোগায় । কলা চুলকে নরম এবং চকচকে করে তোলে এবং চুলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
এই হেয়ার মাস্ক তৈরি করতে, কলা চটকে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ।
চুলে লাগান এবং 20-25 মিনিট রেখে দিন ।
ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
ডিম এবং অ্যালোভেরা জেল হেয়ার মাস্ক: এই হেয়ার মাস্ক চুলের বৃদ্ধি বাড়াতে অনেক সাহায্য করে । অ্যালোভেরা কেবল চুলের দৈর্ঘ্য বাড়ায় না, মাথার ত্বককেও ঠান্ডা করে । ডিমে উপস্থিত প্রোটিন চুলকে শক্তিশালী এবং ঘন করতে সাহায্য করে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি ডিম এবং দুই চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে চুলে লাগান ।
30 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।
সপ্তাহে একবার বা দুবার এই হেয়ার মাস্কটি ব্যবহার করুন ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিমের কিছু হেয়ার মাস্ক তৈরি করে ব্যবহার করলে চুলের সমস্যা দূর হবে । এর ফলে চুল আরও স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী ও চকচকে হয় । ডিম যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তেমনই চুলের পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য় করে ৷
2017 সালে 'জার্নাল অফ কসমেটিক ডার্মাটোলজি'-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরি একটি হেয়ার মাস্ক চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতে সাহায্য করে । এই গবেষণায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ড. মার্গারেট ও ডেভিড অংশ নেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)