বর্ষাকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চুল পড়া শুরু হয় । বাতাসে আর্দ্রতার কারণে চুল দুর্বল হতে শুরু করে এবং ভেঙে যেতে শুরু করে । যদি আপনিও চুল পড়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে চিন্তা করবেন না । এই সমস্যার খুব সহজ সমাধান রয়েছে ।
এই সমস্যার নিরাময় আমলকিতেই লুকিয়ে আছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে উপস্থিত ভিটামিন-সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য চুলের জন্য খুবই উপকারী হতে পারে ।
আমলকি একদিকে যেমন সহজলভ্য, তেমনি পুষ্টিগুণে ঠাসা ৷ ভিটামিন সি থাকায় আমলকি ত্বক থেকে চুল সব কিছুর পক্ষে দারুণ উপকারী । বিশেষ করে চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় আমলকি তথা আমলা তেলের ব্যবহার তো সকলের জানা ! চুল পড়া কমানো থেকে শুরু করে খুসকি প্রতিরোধ পর্যন্ত নানান সমস্যার সমাধান হতে পারে আমলকি ৷
এটি চুল পড়া, দুর্বল এবং পাতলা হওয়ার সমস্যা মোকাবেলায় খুবই সহায়ক হতে পারে । শুধু তাই নয়, এটি দীর্ঘ সময় ধরে চুল কালো রাখতেও সাহায্য করে । জেন নেওয়া প্রয়োজন চুল মজবুত করার জন্য আমলকি কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
আমলকি তেল ব্যবহার করুন: চুলের যত্ন নেওয়ার জন্য আমলকি তেল সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ উপায় । আপনি এটি বাজার থেকে কিনতে পারেন অথবা বাড়িতে তৈরি করতে পারেন ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
শুকনো আমলা টুকরো নারকেল বা বাদাম তেলে কম আঁচে গরম করুন । ঠান্ডা করার পর ছেঁকে নিন ।
এই তেল দিয়ে মাথার ত্বকে ভালো করে মাসাজ করুন । 1-2 ঘণ্টা বা সারারাত রেখে দিন ৷ তারপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । সপ্তাহে 2-3 বার এটি ব্যবহার করলে চুল পড়া কমবে এবং নতুন চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে ।
আমলকি পাউডার হেয়ার মাস্ক: বাজার থেকে সহজেই আমলকি পাউডার পাবেন । এটি চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত পুষ্টি জোগায় ।
কীভাবে বানাবেন ?
প্রয়োজন অনুসারে 2-3 চা চামচ আমলকি পাউডার নিন ৷ এবার এতে জল, দই বা নারকেলের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন ।
এই পেস্টটি মাথার ত্বকে এবং চুলে ভালো করে লাগিয়ে নিন । 30-45 মিনিট পর চুল ধুয়ে ফেলুন । দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে চুল নরম এবং চকচকে হয় ৷ অন্যদিকে নারকেলের দুধের সঙ্গে এটি চুলে ভালোভাবে পুষ্টি দিতে সাহায্য করে ।
আমলকির জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন: আমলকির জল চুলের জন্য প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে । এটি চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করতে সহায়ক ।
তৈরির পদ্ধতি: এক মুঠো শুকনো আমলকির রস রাতে জলে ভিজিয়ে রাখুন । পরের দিন সকালে এই জল ছেঁকে নিন ।
ব্যবহারের পদ্ধতি: শ্যাম্পু করার পর, এই আমলকির জল দিয়ে চুল ভালো করে ধুয়ে নিন । 5-10 মিনিট রেখে দিন ৷ তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এতে চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে এবং চুল মজবুত হবে ।
ফ্রেস আমলকির রস লাগান: যদি আপনি ফ্রেস আমলকির রস খান তাহলে এটি চুলের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে । তাজা আমলকির রস ভিটামিন-সি এর সেরা উৎস ।
তৈরির পদ্ধতি: ফ্রেস আমলকির রস বের করে নিন । আপনি এটি কিছুটা পরিমাণ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন অথবা সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন ।
ব্যবহার পদ্ধতি: এই রস সরাসরি মাথার ত্বকে লাগান এবং 20-30 মিনিট রেখে দিন । তারপর চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি চুলের গোড়া পরিষ্কার করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে এবং খুশকি দূর করে ।
আপনার খাদ্যতালিকায় আমলকি অন্তর্ভুক্ত করুন:
বাহ্যিক চিকিৎসার পাশাপাশি, চুলের জন্য অভ্যন্তরীণ পুষ্টিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । আমলকি খাওয়া শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে, যা সরাসরি চুলের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ।
কীভাবে আমলকী অন্তর্ভুক্ত করবেন ? আপনি প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় একটি কাঁচা আমলকি, আমলকি মোরব্বা, আমলকি রস বা গুঁড়ো অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । হালকা গরম জলে মধুর সঙ্গে আমলকি গুঁড়ো মিশিয়ে পান করা একটি দুর্দান্ত উপায় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5429933/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)