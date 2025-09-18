লাল সাদা শাড়ি মানেই বাঙালির দুর্গাপুজোর এক আভিজাত্য ! কী রকম পরবেন রইল টিপস
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎস দুর্গাপুজো ৷ এই নিয়ে বাঙালির মনে থাকে এক অন্যরকম আবেগ ৷ লাল সাদা শাড়ি মানেই দূর্গা পুজোর এক আভিজাত্য ৷
Published : September 18, 2025 at 12:36 PM IST
দুর্গাপুজো মানেই মেয়েদের কাছে লাল পেড়ে সাদা শাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলি । এরকম যেন এখন একটা ট্রেন্ড ৷ তবে পুরোনো রীতিতে পুজোর সঙ্গে লাল পাড় সাদা শাড়ির এক অন্তহীন মেলবন্ধন রয়েছে তা অবিশ্বাস্য় নয় । দেবীবরণ থেকে সিঁদুরখেলা সবকিছুর সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির এই আবেগের ছোঁয়া । ঐতিহ্যবাহী এই শাড়ির চাহিদা বর্তমান যুগেও এতটুকু ফিকে হয়নি । এবছর পুজোতেও দোকানে গিয়ে বয়স নির্বিশেষে মহিলারা বেছে নিচ্ছেন সাদা লালের এই কম্বিনেশন ।
আগেকারদিনে ঠাকুমা দিদিমারা ওই লাল সাদা শাড়ি মানেই সুতি বা তাঁতেরই বেছে নিতেন ৷ তবে সাদা শাড়ি লাল পাড়ের চল এখনও বদলায়নি ৷ বদলেছে শাড়ির ডিজাইন ও ফ্যাশন ৷ এখন লাল সাদার বিভিন্ন রকম শাড়ি বাজারে বেড়িয়ে গিয়েছে ৷ যার অপশন এখন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ বাজারে কটন সিল্ক, আর্টসিল্ক, তসর, হ্যান্ডলুম, গরদ সব ধরনেই তা মিলছে । সবেতেই সাদা লালের ডিজাইন থাকছেই ৷ চাহিদা এতটাই বেশি স্টকও শেষ হয়ে যাচ্ছে ৷
পুজোর একটা দিনের সাজে সাবেকিয়ানা না থাকলে কি চলে ? বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে কথা ৷ বিশেষ করে অষ্টমী ও দশমী এই দু'দিন লাল সাদা শাড়ির ঢল একেবারে বেশি । কেউ পরেন আটপৌরে করে আবার কেউ বর্তমান ট্রেন্ডের সঙ্গে স্টাইলিং করে । আবার কেউ এই শাড়িতে একেবারে সাধারণভাবে সেজেই অসাধারণ হয়ে ওঠেন । আপনি চাইলে অভিনেত্রীদের থেকে এইরকমভাবে শাড়ি পরতে পারবেন ৷
মিমি চক্রবর্তী: আপনি মিমি চক্রবর্তীর মতো এইরকম একটা লাল সাদা শাড়ি পরতে পারেন ৷ এখন অনেকেই আটপৌরে পরতে চান না ৷ এটা অনেকসময় বিবাহিতদের বেশি ভালোলাগে ৷ তাই এইরকম একটা বাঙালি সাজে আপনি হয়ে উঠতে পারেন অসাধারন ৷ মাথায় ফুল ও কানে একটা বড় দুল ৷ এইরকম একটা চয়েস পুজোর জন্য সেরা হতে পারে ৷
অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়: অনেকেই সাদা মাটা সাজ পছন্দ করেন ৷ এরজন্য সুতির সাদা লাল কম্বিনেশন বেশ ভালো যাবে ৷ আপনি অভিনেত্রী অর্পিতার মতো এইরকম একটা শাড়ি বাছাই করতে পারেন ৷ সাজ আপনার মনপছন্দ করে নিতেই পারেন ৷
সোহিনী সরকার: পুজোয় সোহিনী সরকারের মতো এইরকম একটা পছন্দ সেরা হতে পারে ৷ এক প্লিট করে শাড়ি এবং ম্যাচ করে লাল চুরি ও একটা ডিজাইন ব্লাউজ ৷ এতে বেশ মানানসই লাগবে আপনাকেও ৷ কানে একটা ঝুমকো ও কপালে টিপ আর কী চাই ৷
অভিনেত্রীর মতো এইরকম আরও একটা সাজ আপনি বাছাই করতে পারেন ৷ খোপাতে সাদা ফুল ও কপালে লাল টিপ ও গ্লোন্ডেন জুয়েলারী আপনার জন্য একটা ভালো অপশন হতে পারে ৷ মেকআপের মধ্য়ে কাজল ও লিপস্টিক ৷ যেই সাজে লাগবে বেশ গর্জিয়াস ৷
কোয়েল মল্লিক: বাঙালিয়ানায় এক অন্যরকম অনুভূতি আনে আটপৌরে শাড়িতে ৷ আপনি যদি একদম খাঁটি বাঙালির একটা লুক চান এরজন্য অভিনেত্রীর মতো এইরকম একটা সাজ বেছে নিতে পারেন ৷ এমন একটা সাবেকি সাজের অপশন আপনাকেও চিন্তামুক্ত করবে ৷ এরজন্য সাজটা একটু বেশি করলে মানাবে ভালো ৷
শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়: যাঁরা নতুন বিয়ে সেরেছেন তাঁদের জন্য অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের মতো সাজ সেরা ৷ ভারী গয়না কপালে সিঁদুর ও লাল টিপ একেবারে বাঙালিয়ানায় আভিজাত্য ৷ মাথায় সাদা ফুল অষ্টি অঞ্জলি বা দশমীর সিঁদুর খেলার একটা সেরা অপশন আপনার জন্য ৷
প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য: অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্যের মতো এই রকম একটা বেনারসি টাইপ লাল সাদা শাড়ি বাছাই করতে পারেন ৷ এই অপশনটা আপনার জন্য সেরা হতে পারে ৷ বাঙালি আটপৌরে শাড়ি সঙ্গে লাল ব্লাউজ জরির কাজ করা ৷ এইরকম একটা সাজের অপশন থাকলে আপনিও টেনশন মুক্ত ৷
মনামী ঘোষ: অনেকেই একদম সাদামাটা সাজ পছন্দ করেন এরজন্য অভিনেত্রীর মতো লাল সাদা সিম্পল সাজ বাচাই করতে পারেন ৷ এই সাজেও আপনাকে লাগবে সুন্দর ৷ এই ধরনের বিভিন্ন শাড়ি আপনাকে সাজের জন্য অনেকটাই চিন্তামুক্ত করবে ৷
এই সাবেকিয়ানা শুধু বাঙালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই এখন । অবাঙালিরাও এই সাজকে আপন করে মেতে ওঠেন পুজোর এই কয়েকদিন । তাই আর দেরি না করে আপনিও শুরু করে দিন পুজোর সাজের কেনাকাটা ৷