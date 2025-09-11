'লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতি যে যায়'- অষ্টমীর লুকে আসুক লালের ছোঁয়া ! রইল টিপস

'লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতি যে যায়'- অষ্টমীর লুকে আসুক লালের ছোঁয়া ! রইল টিপস
অষ্টমীর সাজ মানেই লাল শাড়ি ৷ এখন আপনি সাজে নতুনত্ত্ব আনতে এই টিপসগুলি আপনার জন্য সেরা হতে পারে ৷
দুর্গাপুজোর অষ্টমী নিয়ে একটা আলাদাই উন্মাদনা থাকে বাঙালির মধ্য়ে । এই দিনটায় কী পরবেন, কীভাবে সাজবেন অনেকদিন ধরেই তার প্ল্যান চলতে থাকে । এদিকে আবহাওয়ার কথাও মাথায় রাখতে হয় ৷ কারণ বৃষ্টির মধ্যে নতুন শাড়ি, সাজ যাতে নষ্ট যাতে না হয়, সেই চিন্তাও রয়েছে । কিন্তু পুজো বছরে একবারই আসে ৷ তাই বলে সাজ কীভাবে বাদ দেওয়া যাবে ৷ সুন্দর করে সাজতে তো হবেই । সব মিলিয়ে অষ্টমীর সাজে আনা চাই এক অন্যরকম লুক ৷ কারণ এইদিনে মেয়েদের একটু ভারি শাড়ি পরতে বা জরির কাজের শাড়ি পরলে বেশি ভালোলাগে ৷
বাকি দিনগুলিতো ফ্যাশন শাড়ি আছেই ৷ কিন্তু অষ্টমী অঞ্জলি এক অন্যরকম অনুভূতি ৷ এইদিনে মেয়ে বউরা লালের প্রতিই একটু বেশি ঝুঁকি থাকে ৷ এইগুলি মাঝে একটা গানের কথা মাথায় আসে 'লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতি যে যায়' ৷ এই গান একটা সময় পাড়ায় পাড়ায় বাজতো ৷ পুজো মানে তো শুধুই ভক্তি নয়, সঙ্গে থাকে পোশাকের আভিজাত্যও । প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যে উৎসবের ঢেউ ওঠে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই তৈরি হয় ফ্যাশনের আলাপচারিতা ।
ফ্যাশন বিশেষজ্ঞরা জানান, লাল শাড়ি বরাবরই বাঙালি মেয়েদের কাছে পুজোর অঙ্গ । শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে ঐতিহ্যের ছোঁয়া ৷ বিশেষত লাল জরিপাড় শাড়ি মানেই একদিকে মায়ের পূজো, অন্যদিকে গ্ল্যামারের ছোঁয়া । ছোটবেলা থেকে চোখে ভেসে আসা ঠাকুরঘরে ঠাকুমা, কাকিমাদের শাড়ির রং থেকে শুরু করে আজকের নায়িকাদের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট সবখানেই লাল শাড়ি অনিবার্য । আর সেলেবদের পছন্দ তো ফ্যাশনের বাজারে ঢেউ তুলবেই । সেলেব পরলে তো সাধারণ মানুষকে নজর কাড়বেই ৷ সেই লাল শাড়িই যেন নতুন করে জায়গা করে আজকের ট্রেন্ডিং-এ ৷
তাই আজকাল সবকিছুই যেনো সোশাল মিডায়াতে ট্রেন্ড ৷ মানুষও দৌড়াচ্ছে ওইদিকেই ৷ অষ্টমীর সাজে সাবেকিয়ানার ছক ভাঙলেও পোশাকে সাদা-লালের ছোঁয়া রাখতেই হবে । আপনি নায়িকাদের থেকে একরকম টিপস পেতে পারেন ৷
মিমি চক্রবর্তী: অষ্টমীর সাজ মানেই একটু ভারী লুক ও জরির কাজ করা ইন্ডিয়ান লুক ৷ তাই মিমি চক্রবর্তীর মতো এইরকম একটা শাড়ি আপনি বেছে নিতে পারেন ৷ এইভাবে সাজলে আপনার অষ্টমী শর্টআউট ৷
শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়: অষ্টমীর সেরা লুক পেতে চাইলে অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো এইরকম লাল শাড়ি ও জরির কাজ করা একদম পারফেক্ট ৷ এটি আপনি চাইলে অঞ্জলির সময় পরতে পারেন ৷ এই লুকটি আপনার জন্য এই বছরের সেরা লুক হতে পারে ৷
ইন্দানী দত্ত ও রাজনন্দনী পাল: অষ্টমীর সাজের পছন্দ বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম ৷ লাল শাড়ির জন্য আরও একটি সুন্দর উদাহরণ অভিনেত্রী ইন্দানী দত্ত ও রাজনন্দনী পালের মতো এই ধরনের শাড়িও আপনি বেছে নিতে পারেন ৷ এই ধরনের অপশন আপনার সাজের ক্ষেত্রে চিন্তামুক্ত করবে ৷
তৃনা সাহা: অষ্টমির সাজে অভিনেত্রী তৃনা সাহার মতো এইরকম একটা লুক বেছে নিতে পারেন ৷ অনেকেই একটু হালকা শাড়ি পছন্দ করেন তারজন্য এটি সুন্দর চয়েস হবে ৷
শ্বেতা ভট্টাচার্য্য: বাঙালি বধুতে সাজতে চাইলে সাবেকি এই সাজ আপনার জন্য পারফেক্ট ৷ অষ্টমীর বাঙালি সাজ অভিনেত্রীকে লাগছে একেবার দূর্দান্ত ৷ এইরকম একটা সাজের টিপস আপনাকেও লাগতে পারে অসাধারণ ৷
কৌশাম্বি চক্রবর্তী: অভিনেত্রী কৌশাম্বি চক্রবর্তীর মতো এইরকম একটা লাল শাড়ি আপনি অষ্টমীর সাজে বেছে নিতে পারেন ৷ এক অন্যরকম লুক ক্রিয়েট হবে ৷
শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্য়ায়: অন্যরকম সাজে সবসময় ধরা দেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ৷ আপনি অভিনেত্রীর মতো এইরকম একটা লাল শাড়ি বাছাই করতে পারেন ৷ তাতে আপনি যেমন টেনশন মুক্ত তেমনই দেখতেও লাগবে সবচেয়ে সুন্দর ৷
