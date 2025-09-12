এবার পুজোয় অতিথি আপ্যায়নে পাতে থাকুক ধাবা স্টাইল আলুর দম, রইল রেসিপি

এবার পুজোয় অতিথি আপ্যায়নে পাতে থাকুক ধাবা স্টাইল আলুর দম, রইল রেসিপি
মশলাদার এই আলু দমের রেসিপি বানিয়ে জমিয়ে দিন আপনার পুজো ৷
Published : September 12, 2025 at 11:40 AM IST
দুর্গাপুজোর পুজোর আড্ডা আর ভূরিভোজে যদি থাকে নতুন কোনও পদ, তবে তা সকলেরই মন জয় করে নেয় । এই বছর আপনার রান্নাঘরের সেরা চমক হতে পারে ধাবা স্টাইল ৷ এর স্বাদ আলু প্রেমী থেকে খাদ্য প্রেমী সবার মুখে জল আনবে ৷ পুজোর আড্ডা আর ভূরিভোজে যদি থাকে নতুন কোনও পদ, তবে তা সকলেরই মন জয় করে নেয় ।
মেনুতে ধাবা স্টাইলের দম আলু দেখলে তাদের মন খুশি হয়ে ওঠে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন এক রেসিপি যার সাহায্যে আপনি পুজোর সময় ঘরে বসে ধাবা স্টাইলের দম আলু স্বাদ নিতে পারবেন ।
এই রেসিপির সবচেয়ে ভালো দিক হলো এটি তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং উপকরণগুলো রান্নাঘরেও সহজেই পাওয়া যায় ।
ধাবা স্টাইল দম আলুর দম তৈরির উপকরণ:
- ছোট আলু: 500 গ্রাম
- পেঁয়াজ: 2টি কুচিকরে কাটা
- টমেটো: 3টি (পিউরি)
- আদা-রসুন বাটা: 1 চা চামচ
- দই: হাফ কাপ
- কাঁচা লঙ্কা: 2টি
- ধনে গুঁড়ো: 1 চা চামচ
- হলুদ গুঁড়ো: হাফ চা চামচ
- লাল লঙ্কা গুঁড়ো: 1 চা চামচ
- গরম মশলা: হাফ চা চামচ
- কসুরি মেথি: 1 চা চামচ
- তেল: ভাজা এবং রান্নার জন্য
- নুন: স্বাদমতো
- ধনে পাতা: সাজানোর জন্য
ধাবা স্টাইলের দম আলুর দম তৈরির পদ্ধতি:
প্রথমে ছোট আলু ধুয়ে সেদ্ধ করুন । মনে রাখবেন, সম্পূর্ণ সেদ্ধ করবেন না, কেবল 80 পর্যন্ত রান্না করুন । ফুটানোর পর খোসা ছাড়িয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে ছিদ্র করুন । এতে মশলা ভেতরে পৌঁছবে ।
এরপর, একটি প্যানে তেল গরম করে আলু সোনালি না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । ভাজার ফলে আলু বাইরে থেকে মুচমুচে এবং ভেতর থেকে নরম হয়ে যায় । ভাজা আলুগুলো তুলে একপাশে রেখে দিন । এবার একই প্যানে বাকি তেল কমিয়ে দিন । জিরে দিয়ে ফোটান, তারপর পেঁয়াজ দিয়ে সোনালি না হওয়া পর্যন্ত ভাজু ন। এবার আদা-রসুন বাটা এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজুন । পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে, হলুদ, লাল লঙ্কা এবং ধনে গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন । সঙ্গে সঙ্গে টমেটো পিউরি দিন এবং তেল আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ভালো করে রান্না করুন ।
এবার আঁচ কমিয়ে ফেটানো দই দিন এবং ক্রমাগত নাড়তে থাকুন যাতে দই ঘন না হয় । গ্রেভি থেকে তেল বের হতে শুরু করলে, ভাজা আলু এবং নুন দিয়ে মিশিয়ে নিন । এবার হাফ কাপ জল যোগ করুন, প্যানটি ঢেকে দিন এবং 5-7 মিনিটের জন্য কম আঁচে রাখুন । দম লাগালে সমস্ত মশলা আলুর ভেতরে চলে যাবে ।
ঢাকনা খুলে গরম মশলা এবং কসুরি মেথি যোগ করুন । ধনেপাতা যোগ করুন, মিশিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন । এখন আপনার গরম ধাবার স্টাইলের দম আলু প্রস্তুত । এটি রুটি, পরোটা বা নানের সঙ্গে পরিবেশন করুন । বাড়িতে কোনও অতিথি আসলে আপনার জমজমাট পুজোর আড্ডা জমে যাবে ৷