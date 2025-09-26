দুর্গাপুজো বিশেষ উৎসব ! ষষ্ঠী থেকে সিঁদুর খেলা পর্যন্ত কীভাবে মেতে ওঠেন বাঙালি ?
সারা দেশে দুর্গাপুজো অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় । বাংলায় এটি ভিন্ন এক উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় ।
Published : September 26, 2025 at 2:11 PM IST
চলছে উৎসবের মরশুম । শুরু হয়েছে বাঙালির সবচেয়ে বড় পার্বণ দুর্গাপুজো (Durga Puja 2025)। দেবী দুর্গা, মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, এজন্যেই বিশ্বাস করা হয় যে, এই উৎসব খারাপ শক্তির বিনাশ করে শুভশক্তির বিজয় হয় । আশ্বিন মাসে প্রায় দশ দিন ধরে দুর্গাপুজোর উৎসব পালিত হয় । যদিও প্রকৃত অর্থে, উৎসব শুরু হয় ষষ্ঠি দিন থেকে । দুর্গাপুজোর পাঁচ দিন মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী এবং বিজয়া দশমী হিসেবে পরিচিত ।
ভারত বৈচিত্র্যের দেশ ৷ এই দেশের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং উৎসব রয়েছে । কিন্তু যখন দুর্গাপুজোর কথা আসে, তখন বাংলার উৎসাহ এবং মহিমা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বাংলায় দুর্গাপুজো কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং জীবনের এক অনন্য উদযাপন ।
ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিনের এই উৎসব সমগ্র সম্প্রদায়কে আনন্দ এবং উৎসাহে ভরিয়ে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন বাংলায় দুর্গাপুজো কীভাবে পালিত হয় এবং কী কারণে এটি এত অনন্য ।
মায়ের আগমন: বর্ষাকাল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ দুর্গাপুজোর শব্দ নিয়ে আসে । নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো-সাদা মেঘ, মাঠে ফুটে থাকা কাশফুল, এবং বাগান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিউলি ফুল এটাই বলে দেয় মায়ের আগমন ৷ অর্থাৎ "মা আসছেন ।" এই সময়ে, কুমোর পরিবারগুলি ভক্তি সহকারে দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকেন । এটি তাদের বছরের সবচেয়ে বড় উপলক্ষ । প্রতিটি বাড়িতে প্রস্তুতি শুরু হয় ৷ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই নতুন পোশাক এবং উপহার নিয়ে দেবী মাতার আগমনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন ।
ষষ্ঠীর দিনে, দেবী দুর্গা তাঁর চার সন্তান লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশকে নিয়ে তাঁর মাতৃগৃহে ফিরে আসেন । সিংহের পিঠে চড়ে দশভুজা দেবী সেই শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন যিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন । এইদিনে, আল্পনা দিয়ে সজ্জিত মণ্ডপে, পুরোহিতরা মন্ত্র দিয়ে দেবীর জীবনকে পবিত্র করেন এবং পুজোর আচার আচরণ শুরু হয় ।
পুজোর পুষ্পাঞ্জলি এবং ভোগের গুরুত্ব: সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে ভক্তরা সকাল থেকে উপবাস করেন এবং পূজা মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন । দেবীর ফুল এবং বেলপত্র দিয়ে ধ্যান করা হয় । বিকেলে, ভোগ আরতি পরিবেশিত হয় ৷ ধুনুচি নাচ এই উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ । দেবীকে নৈবেদ্য প্রদানের পর, সমস্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় ।
রাত নামলেই বিশাল প্যান্ডেলগুলো এক নজরকাড়া দৃশ্যে পরিণত হয় । থিমভিত্তিক সাজসজ্জা, রঙিন আলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই উৎসবকে আরও বিশেষ করে তোলে । রাস্তার পাশের দোকানগুলিতে বাঙালি খাবারের স্বাদ পুজোর আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
অষ্টমীতে সন্ধি পুজো: অষ্টমীর রাতে সন্ধি পূজার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এই সময়ে 108টি পদ্ম ফুল এবং প্রদীপ নিবেদন করা হয় । ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে এই পূজা দেবী দুর্গাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করে ।
দশমী এবং সিঁদুর খেলা: নবমীর পর আসে দশমী, যা বিদায়ের দিন । এই দিনে বিবাহিত মহিলারা দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে সিঁদুর নিবেদন করেন, যা তারা সারা বছর ধরে পালন করে আসছে । এরপর তারা একে অপরের কপালে এবং গালে সিঁদুর লাগিয়ে "সিঁদুর খেলা" উপভোগ করেন । এর পরে, প্রতিমাগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং পরিবেশ "আবার এসো মা" মন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়, যার অর্থ "মা, আবার এসো"।
তবে বিজয়া দশমীর দিন চারিদিকে বাজে বিষাদের সুর । কারণ উমার ফিরে যাওয়ার পালা । বিজয়া দশমী দুর্গাপুজোর উৎসবের শেষ দিন । প্রতিমাগুলি বরণ করে মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন আপামোর বাঙালি । এরপর জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়ার হয় প্রতিমাগুলি । ঘট বিসর্জনের অর্থ, পুজো সমাপ্তি । বিসর্জনের সময় লম্বা শোভাযাত্রা বের করা হয় । যেখানে নাচে- গানে, হাসি মুখে সকলে বিদায় জানান উমাকে । এদিন বরণ, সিঁদুর খেলা, বিসর্জন ও বিজয়া উৎসবের সূচনা হয় ।
- দেবী দুর্গার নয়টি রূপ কেন পূজা করা হয় ? নবরাত্রি উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য জানুন বিস্তারিত
- পুজোর আগে পা হবে একদম ট্যান ফ্রি ! ব্যবহার করুন এই জিনিস, সমস্ত সমস্যা দূর করবে
- Exclusive: এই খাবারগুলি খেলেই পাবেন ফিট শরীর ! পুজোর আগে সেরা টিপস দিলেন অভিনেতা সুমন
- লাল সাদা শাড়ি মানেই বাঙালির দুর্গাপুজোর এক আভিজাত্য ! কী রকম পরবেন রইল টিপস