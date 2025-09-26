ETV Bharat / lifestyle

দুর্গাপুজো বিশেষ উৎসব ! ষষ্ঠী থেকে সিঁদুর খেলা পর্যন্ত কীভাবে মেতে ওঠেন বাঙালি ?

সারা দেশে দুর্গাপুজো অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় । বাংলায় এটি ভিন্ন এক উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় ।

Durga Puja 2025
দুর্গাপুজোর নিয়ম (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 26, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read
চলছে উৎসবের মরশুম । শুরু হয়েছে বাঙালির সবচেয়ে বড় পার্বণ দুর্গাপুজো (Durga Puja 2025)। দেবী দুর্গা, মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, এজন্যেই বিশ্বাস করা হয় যে, এই উৎসব খারাপ শক্তির বিনাশ করে শুভশক্তির বিজয় হয় । আশ্বিন মাসে প্রায় দশ দিন ধরে দুর্গাপুজোর উৎসব পালিত হয় । যদিও প্রকৃত অর্থে, উৎসব শুরু হয় ষষ্ঠি দিন থেকে । দুর্গাপুজোর পাঁচ দিন মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী এবং বিজয়া দশমী হিসেবে পরিচিত ।

ভারত বৈচিত্র্যের দেশ ৷ এই দেশের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং উৎসব রয়েছে । কিন্তু যখন দুর্গাপুজোর কথা আসে, তখন বাংলার উৎসাহ এবং মহিমা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বাংলায় দুর্গাপুজো কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং জীবনের এক অনন্য উদযাপন ।

Durga Puja 2025
দুর্গাপূজা বিশেষ উৎসব (Getty Image)

ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিনের এই উৎসব সমগ্র সম্প্রদায়কে আনন্দ এবং উৎসাহে ভরিয়ে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন বাংলায় দুর্গাপুজো কীভাবে পালিত হয় এবং কী কারণে এটি এত অনন্য ।

মায়ের আগমন: বর্ষাকাল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ দুর্গাপুজোর শব্দ নিয়ে আসে । নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো-সাদা মেঘ, মাঠে ফুটে থাকা কাশফুল, এবং বাগান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিউলি ফুল এটাই বলে দেয় মায়ের আগমন ৷ অর্থাৎ "মা আসছেন ।" এই সময়ে, কুমোর পরিবারগুলি ভক্তি সহকারে দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকেন । এটি তাদের বছরের সবচেয়ে বড় উপলক্ষ । প্রতিটি বাড়িতে প্রস্তুতি শুরু হয় ৷ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই নতুন পোশাক এবং উপহার নিয়ে দেবী মাতার আগমনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন ।

Durga Puja 2025
মায়ের আগমন (Getty Image)

ষষ্ঠীর দিনে, দেবী দুর্গা তাঁর চার সন্তান লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশকে নিয়ে তাঁর মাতৃগৃহে ফিরে আসেন । সিংহের পিঠে চড়ে দশভুজা দেবী সেই শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন যিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন । এইদিনে, আল্পনা দিয়ে সজ্জিত মণ্ডপে, পুরোহিতরা মন্ত্র দিয়ে দেবীর জীবনকে পবিত্র করেন এবং পুজোর আচার আচরণ শুরু হয় ।

পুজোর পুষ্পাঞ্জলি এবং ভোগের গুরুত্ব: সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে ভক্তরা সকাল থেকে উপবাস করেন এবং পূজা মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন । দেবীর ফুল এবং বেলপত্র দিয়ে ধ্যান করা হয় । বিকেলে, ভোগ আরতি পরিবেশিত হয় ৷ ধুনুচি নাচ এই উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ । দেবীকে নৈবেদ্য প্রদানের পর, সমস্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় ।

Durga Puja 2025
ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিনের এই উৎসব (Getty Image)

রাত নামলেই বিশাল প্যান্ডেলগুলো এক নজরকাড়া দৃশ্যে পরিণত হয় । থিমভিত্তিক সাজসজ্জা, রঙিন আলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই উৎসবকে আরও বিশেষ করে তোলে । রাস্তার পাশের দোকানগুলিতে বাঙালি খাবারের স্বাদ পুজোর আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।

অষ্টমীতে সন্ধি পুজো: অষ্টমীর রাতে সন্ধি পূজার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এই সময়ে 108টি পদ্ম ফুল এবং প্রদীপ নিবেদন করা হয় । ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে এই পূজা দেবী দুর্গাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করে ।

Durga Puja 2025
অষ্টমীতে সন্ধি পুজো (Getty Image)

দশমী এবং সিঁদুর খেলা: নবমীর পর আসে দশমী, যা বিদায়ের দিন । এই দিনে বিবাহিত মহিলারা দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে সিঁদুর নিবেদন করেন, যা তারা সারা বছর ধরে পালন করে আসছে । এরপর তারা একে অপরের কপালে এবং গালে সিঁদুর লাগিয়ে "সিঁদুর খেলা" উপভোগ করেন । এর পরে, প্রতিমাগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং পরিবেশ "আবার এসো মা" মন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়, যার অর্থ "মা, আবার এসো"।

Durga Puja 2025
দশমী এবং সিঁদুর খেলা (Getty Image)

তবে বিজয়া দশমীর দিন চারিদিকে বাজে বিষাদের সুর । কারণ উমার ফিরে যাওয়ার পালা । বিজয়া দশমী দুর্গাপুজোর উৎসবের শেষ দিন । প্রতিমাগুলি বরণ করে মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন আপামোর বাঙালি । এরপর জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়ার হয় প্রতিমাগুলি । ঘট বিসর্জনের অর্থ, পুজো সমাপ্তি । বিসর্জনের সময় লম্বা শোভাযাত্রা বের করা হয় । যেখানে নাচে- গানে, হাসি মুখে সকলে বিদায় জানান উমাকে । এদিন বরণ, সিঁদুর খেলা, বিসর্জন ও বিজয়া উৎসবের সূচনা হয় ।

