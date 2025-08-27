কেবল হিন্দু ধর্ম এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেই নয়, ফেং শুইতেও কচ্ছপের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে । এই প্রাণীটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অবতার ছিল কূর্ম অবতার। তাই, কচ্ছপকে ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় ।
রাস্তাঘাটে নজর করলে অনেকের হাতেই একটি বিশেষ আংটি দেখা যায় । নানা ধাতুর তৈরি কচ্ছপের আকৃতির আংটি । কেউ কেউ বন্ধু বা পরিচিতদের হাতে দেখে সেটিকে ধারণ করেন ৷ কেউ আবার অন্যের পরামর্শ শুনে সেটি আঙুলে পরে ফেলেন । অর্থ ও সৌভাগ্যের কথা ভেবে অনেকেই কচ্ছপের আংটি ধারণ করেন । অতীতে অবশ্য এই বিশেষ নকশার আংটি পরার এত চল ছিল না । হঠাৎ করে প্রায় সকলের হাতেই শোভা পেতে শুরু করেছে আংটিটি । কারণ, বাস্তুমতে এই আংটি সম্পদ ও সাফল্যের প্রতীক বলেই জানা হয় ।
কথিত আছে, যেখানেই কচ্ছপ থাকে সেখানেই ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী দেবী লক্ষ্মী আপনাআপনি আকৃষ্ট হন । এই কারণে বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ঘরে কচ্ছপের মূর্তি বা ছবি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় । এর আংটি পরলে সুখ-সমৃদ্ধিও আসে ।
সঠিক ধাতু দিয়ে তৈরি কচ্ছপের আংটি যদি সঠিক উপায়ে পরা যায় তাহলে এটি অনেক সুবিধা প্রদান করতে পারে । তবে অবশ্যই এরজন্য একজন জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "এই আংটি ধারণ করা অত্যন্ত শুভ ৷ তবে এর একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও রয়েছে ৷ কচ্ছপ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে ৷ ফলে দীর্ঘ আয়ুর কামনার জন্য কচ্ছপের আংটি পড়া খুবই ভালো ৷"
তিনি আরও জানান, যদিও প্রতিটি রাশির মানুষ কচ্ছপের আংটি পরতে পারেন ৷
রূপোর তৈরি কচ্ছপের আংটি সম্পূর্ণ উপকারিতা প্রদান করে । অন্যান্য ধাতু দিয়ে তৈরি আংটি কম প্রভাব ফেলতে পারে । এটি নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে, যা একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে ।
কোন আঙুলে পরা উচিত ?
কচ্ছপের আংটি ডান হাতের মধ্যমা আঙুলে পরা উচিত ।
এর অনেক উপকারিতা রয়েছে: কচ্ছপের আংটি পরা ব্যক্তির রাগ শান্ত হয় । এছাড়াও এটি পরা ব্যক্তিকে কখনও অর্থের অভাবের সম্মুখীন হতে হয় না । আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা ভাগ্য এবং সাফল্য উভয়ই পেতে শুরু করেন ।
যাঁরা আচরণে বেশি আক্রমণাত্মক বা হিংস্র, তাঁদের জন্য কচ্ছপের আংটি পরা ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হয় । বিশ্বাস করা হয় যে এই আংটি পরা আপনার আচরণে ভারসাম্য এবং শান্তি আনে ৷ আপনার আগ্রাসনকে আরও শান্তিপূর্ণ করে তোলে ।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কচ্ছপের আংটি পরলে অর্থ বেশি আকর্ষণ করে । বলা হয় যে যারা সঠিকভাবে এটি পরেন তাদের জীবনে অর্থের অভাব হয় না এবং তারা সর্বদা সুখ ও সমৃদ্ধি উপভোগ করেন । বিশ্বাস করা হয় যে কচ্ছপের আংটি পরলে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ আসে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)