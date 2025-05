ETV Bharat / lifestyle

ফলহারিণী অমাবস্যায় করুন এই নিয়ম, সংসারে আসবে সুখ-সমৃদ্ধি - FOLHARINI OMABASHYA

ফলহারিণী অমাবস্যায় করুন এই কাজ ( Etv Bharat )

Published : May 22, 2025 at 3:19 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:21 PM IST

ফলহারিণী কথার অর্থ হল ফল হরণকারী । যিনি অশুভ ফল হরণ করেন তাঁকেই ফলহারিণী বলা হয় । এই অমাবসার পুজো আরাধনায় অশুভ ফল ও অশুভ শক্তি নাশ হয় ৷ জ্যোতিষী রাহুল দের মতে এছাড়াও কিছু কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ৷ জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাদেবীকে দশ মহাবিদ্যার অন্যতম দেবী ষোড়শী রূপে পূজা করেছিলেন । জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে দেবী কালী পূজিত হন ফলহারিণী নামে । হিন্দুমতে বিশ্বাস করা হয়, এই তিথিতে দেবীর পূজা-আরাধনায় অশুভ কাজের ফল নাশ হয় এবং শুভ ফল প্রাপ্ত হয় ।

