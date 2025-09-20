মহালয়ার দিন এইসব কাজ করলেই ফিরবে ভাগ্য ! কী জানালেন জ্যোতিষী ?

মহালয়ার দিন এইসব কাজ করলেই ফিরবে ভাগ্য ! কী জানালেন জ্যোতিষী ?
বিশেষ কিছু কাজ রয়েছে যা মহালয়ার দিন মেনে চলতে পারলে উপকার পাওয়া যায় ৷ সংসারে সুখ সমৃদ্ধি আসে ৷
Published : September 20, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 3:53 PM IST
21 সেপ্টেম্বর 2025 অর্থাৎ রবিবার মহালয়া । এই পবিত্র দিনে সূচনা হয় দেবীপক্ষের । মহালয়ার তিথি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার জন্যও বিখ্যাত । শাস্ত্রমতে এই দিনটির রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব । এইদিন অনেকেই নিজের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকেন । মনে করা হয় এই রীতির মাধ্যমে তাঁদের বিদেহী আত্মার মুক্তি ঘটে ৷ পাশাপাশি পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদও লাভ করা যায় এইদিনে ।
বাঙালি হিন্দুরা ঐতিহ্যগতভাবে দেবীমাহাত্ম্যম্ শাস্ত্র থেকে স্তোত্র পাঠ করতে মহালয়ার দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে থাকেন । মহিষাসুরমর্দিনী নামে পরিচিত গান এবং মন্ত্রগুলির শোনার জন্য প্রত্যেক বাঙালি পরিবার ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন । এটি দেবী দুর্গার জন্ম এবং অসুর রাজা মহিষাসুরের উপর তাঁর চূড়ান্ত বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হয় । ফলে পিতৃপক্ষে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করে তর্পণ করা হয় ৷
জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এই দিনটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে । জ্যোতিষী রাহুল দে জানান, মহালয়ার দিন এমন বিশেষ কিছু কাজ আছে যা করলে আমাদের ভাগ্যের হাল ফিরতে পারে বলে মনে করা হয় । জীবনে সুখ শান্তি পাওয়া যায় ৷ কিছু বিশেষ কাজেই রয়েছে আপনার ভাগ্য ৷ যা মেনে চলতে পারলে সারাবছর দেবীর আশীর্বাদ বজায় থাকবে ৷ আবার এমন কিছু কাজ রয়েছে যা এইদিন একেবারেই করা উচিত নয় । জেনে নিন এই দিন কী কী কাজ করা উচিত, এবং কী কী কাজ করা উচিত নয় ?
জ্যোতিষী বলেন, এইদিনে দরিদ্রদের দান করতে পারেন ৷ এছাড়াও আপনার পুজো ধ্যান করা ভালো ৷ দরিদ্রদের খাবার খাওয়াতে পারেন ৷ এতে আপনি আশীর্বাদ পাবেন ৷ এছাড়াও পোশাক দান করাও ভালো ৷ এতে আপনার সংসারে সুখ সমৃদ্ধি বজায় থাকে ৷ এছাড়াও রাস্তায় পশু পাখিকে খাবার দেওয়াও খুব শুভ ৷ এতে সংসারে অভাব দেখা দেয় না ৷ এইদিনে অবশ্যই বিষ্ঞুর নামে জপ করতে পারলে ভালো ৷ এছাড়াও আপনার কাছে রামায়ন মহাভারত থাকলে পড়তে পারেন ৷ অথবা গীতা পাঠ করাও খুব ভালো কাজ হবে ৷
যদি সম্ভব হয় মহালয়ার দিন বাড়িতে পাঁচজন কিংবা সাতজন ব্রাম্ভণকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সেবা করুন । এছাড়াও বাড়িতে কিছু শিশুদের নিমন্ত্রণ করেও খাওয়াতে পারেন । এতে পূণ্যলাভ করা যায় ৷
জ্যোতিষী মতে জেনে নেওয়া প্রয়োজন এইদিন কী কী করা উচিত নয় ?
- একেবারেই চুল-দাড়ি এবং নখ কাটতে নেই ।
- মহালয়ার দিন কাউকে কিছু ধার দিতে নেই ।
- এইদিন ভুলেও বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ করা উচিত নয় ।
- বাড়িতে কোনও দরিদ্র ব্যক্তি আসলে তাঁকে একেবারেই খালি হাতে ফেরানো উচিত নয় । এই দিন দান করলে পুণ্য লাভ করা যায় ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)