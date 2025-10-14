এই দীপাবলিতে অফিস পার্টিতে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাতে চান ? ফ্যাশনের রইল সেরা টিপস
20 অক্টোবর দীপাবলি উদযাপিত হবে, তবে পার্টির প্রস্তুতি তার অনেক আগেই শুরু হয়ে যায় । অফিসে কীভাবে স্টাইল ড্রেস পরবেন রইল সেরা টিপস ৷
দীপাবলি আনন্দ এবং আলোর উৎসব ৷ এরসঙ্গে অফিস পার্টি একটি বিশেষভাবে আনন্দে মেতে ওঠে । সবাই কেবল অসাধারণই নয়, পেশাদার এবং মার্জিত ভাবেও সেজেগুজে আসতে পছন্দ করেন ।
দীপাবলি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় । এটি রাক্ষস রাজা রাবণকে পরাজিত করে 14 বছরের বনবাসের পর শ্রী রাম এবং মাতা সীতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্মান । এটি পৃথিবীর অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক । প্রত্যেকেই ঘর সাজান এবং আলো ও প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন ৷ এটি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সুখে জীবনযাপনের জন্য একটি নতুন চেতনা নিয়ে আসে । এই উৎসবটি তার তাৎপর্যের সঙ্গে পাঁচদিন ধরে চলে । এগুলি ছাড়াও, এটি এমন একটি উৎসব যেখানে আপনি দীপাবলির জন্য এমন পোশাকও সাজাতে পারেন যা জীবন শৈলীকে প্রতিফলিত করে ।
স্টাইলিংয়ের প্রতি একটু মনোযোগ দিলে, আপনি উৎসবের চেহারাকে ক্লাসি এবং ট্রেন্ডি করে তুলতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই দীপাবলিতে অফিস পার্টির জন্য সহজ স্টাইলিং টিপস ।
ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিকতার এক নিখুঁত মিশ্রণ:
দীপাবলির মতো উৎসবে সকলেই ইন্ডিয়ান পোশাক পছন্দ করে থাকেন ৷ কিন্তু অফিস পার্টিতে অতিরিক্ত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা কখনও কখনও অতিরিক্ত হয়ে যেতে পারে । সবচেয়ে ভালো উপায় হল ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক ফ্যাশনের মিশ্রণ গ্রহণ করা ।
মহিলারা স্টাইলিশ পালাজো বা স্কার্টের সঙ্গে কুর্তার জুড়ি মেলাতে পারেন । যা একটা অসাধারণ কম্বিনেশন ৷
হালকা কাজ করা শাড়ির সঙ্গে বেল্ট বা স্মার্ট ব্লাউজ ট্রেন্ডিং।
পুরুষরা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লুকের জন্য কুর্তার সঙ্গে নেহেরু জ্যাকেট বা স্টাইলিশ ব্লেজার ব্যবহার করতে পারেন । এটি আপনাকে সুন্দর দেখাবে এবং পেশাদার ভাব বজায় রাখবে । এরসঙ্গে আপনার লুকেও আনবে স্মার্ট ৷
হালকা কিন্তু স্টেটমেন্ট গয়না বেছে নিন ৷ এই লুকেই আপনি হতে পারেন সেরা ৷
অফিসের পার্টিতে ভারী গয়নার পরিবর্তে ন্যূনতম কিন্তু আকর্ষণীয় গয়নার উপর মনোযোগ দিন ।
মহিলারা স্টেটমেন্ট কানের দুল বা অক্সিডাইজড গয়না পরতে পারেন ।
নাক বা গলায় গয়নার লুককে আরও সুন্দর করে তুলতে পারে ।
পুরুষরা একটি সাধারণ ব্রোচ, পকেট স্কোয়ার বা ঘড়ি দিয়ে তাদের লুকে মার্জিত ভাব যোগ করতে পারেন ।
এছাড়াও আপনার মেকআপকে প্রাকৃতিক এবং উৎসবমুখর রাখুন ।
মেকআপ আপনার সামগ্রিক চেহারাকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারে, তবে অতিরিক্ত মেকআপ করা এড়িয়ে চলুন ।
একটি প্রাকৃতিক বেস, হালকা হাইলাইটার এবং ঝলমলে আইশ্যাডো আপনাকে একটি উজ্জ্বল চেহারা দেবে ।
গাঢ় লাল বা ন্যুড লিপস্টিক একটি উৎসবমুখর চেহারার পরিপূরক ।
পুরুষরা তাদের ত্বককে সতেজ এবং ম্যাট ফিনিশ দেওয়ার জন্য হালকা ময়েশ্চারাইজার এবং ফেস মিস্টও ব্যবহার করতে পারেন ।
আপনার জুতোয় আরাম এবং স্টাইলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন ।
পার্টিতে স্টাইলের মতোই আরামও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যদি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা নাচতে হয় ।
মহিলারা স্টাইলিশ জুতো, ব্লক হিল বা বিড়ালের হিল বেছে নিতে পারেন ।
পুরুষরা ঐতিহ্যবাহী মোজারি বা লোফার পরে স্টাইলিশ দেখাতে পারেন ।
হেয়ারস্টাইল এবং সুগন্ধি দিয়ে আপনার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলুন ।
মানুষ প্রায়ই তাদের পোশাকের দিকে মনোযোগ দেয় কিন্তু তাদের হেয়ারস্টাইলকে উপেক্ষা করে । একটি ভালো হেয়ারস্টাইল আপনার সামগ্রিক চেহারাকে আরও উন্নত করে ।
মহিলারা নরম কার্ল, লো বান, অথবা ব্রেইডেড হেয়ারস্টাইল ব্যবহার করে দেখতে পারেন ।
ছেঁটে ফেলা এবং সেট করা চুলে পুরুষরা স্টাইলিশ দেখায় ।
এছাড়াও, হালকা সুগন্ধি বা সুগন্ধি আপনার লুককে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলবে ।