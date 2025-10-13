এই দীপাবলিতে ভিন্ন স্বাদের সুস্বাদু খাবার তৈরি করুন
দীপাবলি আপনার বাড়িতে অতিথিদের আগমনের ধারাবাহিকতা বয়ে আনে । ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির পরিবর্তে, আপনি আপনার অতিথিদের জন্য কিছু অনন্য এবং স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করতে পারেন ।
Published : October 13, 2025 at 3:22 PM IST
দীপাবলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি এবং সুস্বাদু খাবারের সুবাস প্রতিটি ঘরেই ভরে ওঠে । দীপাবলির দিন উৎসবের আলোয় মেতে ওঠে গোটা দেশ। দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ভাবে পালন করা হয় এই উৎসব । কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যটা সব জায়গায় সগৌরবে বিরাজমান তা হল সন্ধে হয়ে এলেই আকাশ জুড়ে আলোর ঝলকানি, মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ক্যানভাস জুড়ে । কিন্তু একটা দিক থেকে বাঙালির দীপাবলি অন্য জায়গার চেয়ে আলাদা । সেইসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার আমেজ ৷
লাড্ডু, বরফি, জিলেপি এবং বালুশাহির ও বাংলার রসগোল্লার মতো মিষ্টির নিজস্ব অনন্য স্বাদ আছে ৷ কিন্তু আপনি কি এই দীপাবলিতে ভিন্ন এবং নতুন কিছু চেষ্টা করতে চাইছেন ? আপনার জন্য সেরা কিছু রেসিপি নীচে দেওয়া হল ৷
এই দীপাবলিকে স্মরণীয় করে রাখতে, কিছু সুস্বাদু এবং অনন্য খাবার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যা কেবল আপনার অতিথিদের কাছেই জনপ্রিয় হবে না বরং স্বাস্থ্যকরও হবে । জেনে নেওয়া যাক সেই রেসিপিগুলি সম্পর্কে ৷
চিনিমুক্ত ড্রাইফ্রুট ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেট অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং বাদাম হল প্রোটিনের একটি শক্তিশালী উৎস । এটি তৈরি করা অবিশ্বাস্যভাবে সহজ । যেটিতে চিনি থাকে না সেইরকম ডার্ক চকলেট গলিয়ে নিন এবং মিহি করে কাটা বাদাম, আখরোট এবং কাজু যোগ করুন । মিশ্রণটি একটি সমতল ট্রেতে ছড়িয়ে দিন এবং ঠান্ডা হতে দিন । একবার সেট হয়ে গেলে, এটি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলুন । এই মুচমুচে এবং সমৃদ্ধ খাবারটি শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই পছন্দ হবে ।
মিষ্টি আলুর হালুয়া: মরশুমি সবজি খুব কমই মিষ্টান্নে ব্যবহার করা হয় । এবারে সাধারণ সুজির হালুয়া বাদ দিয়ে নতুনত্ত্ব মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরি করুন । মিষ্টি আলু ভিটামিন এ এবং ফাইবার সমৃদ্ধ । সেদ্ধ মিষ্টি আলু পেষ্ট করে দুধ এবং গুড় দিয়ে রান্না করুন । রাজকীয় টেক্সচারের জন্য এলাচ গুঁড়ো এবং সামান্য জাফরান যোগ করুন । বাদাম এবং পেস্তার টুকরো দিয়ে সাজান । এর প্রাকৃতিক মিষ্টি এবং ক্রিমি টেক্সচার সকলেরই পছন্দ হবে ।
নারকেল এবং গোলাপজলের লাড্ডু: আপনি যদি লাড্ডু পছন্দ করেন কিন্তু সাধারণ ময়দা এবং বেসন লাড্ডু খেতে বিরক্ত হন ? এই রেসিপিটি আপনার জন্য । কুঁচি করা নারকেল, সামান্য ঘন দুধ, গোলাপজল এবং কিশমিশ একসঙ্গে মিশিয়ে হালকা করে রান্না করুন । ঠান্ডা হয়ে গেলে, ছোট ছোট লাড্ডু তৈরি করুন । গোলাপজলের সুবাস এবং নারকেলের গঠন এটিকে একটি দুর্দান্ত মিশ্রণ করে তোলে । এই লাড্ডুগুলি ভাজা ছাড়াই তৈরি করা হয়, যা এগুলিকে হালকা এবং হজম করা সহজ করে তোলে ।
আমচুর ও সরষের মিশ্রণের আচার: দীপাবলিতে কেবল মিষ্টি নয়, নোনতা খাবারেরও নিজস্ব আকর্ষণ রয়েছে । বিশেষকরে খাবার পর আচারের ৷ এবার কিছু মশলাদার এবং টক স্বাদের চেষ্টা করুন । ভাজা চানা ডাল, চিনাবাদাম, মুচমুচে ভাত এবং নোনতা সেভে আমচুর গুঁড়ো, বিটনুন এবং সামান্য সরর্ষের তেল মিশিয়ে দিন । আমচুরের টক স্বাদ এবং সরিষার স্বাদের মিশ্রণ এটিকে অনন্য এবং সুস্বাদু করে তোলে ।
কিউই এবং পুদিনার পানীয়: মিষ্টি এবং খাবারের পাশাপাশি অতিথিদের জন্য সতেজ কিছু প্রয়োজন । এই নন-অ্যালকোহলযুক্ত মকটেল আপনার দীপাবলি পার্টির মেনু সম্পূর্ণ করবে । একটি সতেজ পানীয়ের জন্য তাজা কিউই পাল্প, পুদিনা পাতা, সামান্য লেবুর রস এবং ঠান্ডা সোডা মিশিয়ে পরিবেশন করুন ।