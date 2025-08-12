পর্তুগিজ ফুটবল তারকা এবং বিশ্বের অন্যতম ক্রীড়া আইকন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সোমবার রাতে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন । এমনটাই জানা গিয়েছে জর্জিনার সোশাল মিডিয়ার একটি পোস্ট থেকে । জর্জিনা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে রোনাল্ডোর দেওয়া হীরের আংটির ছবি প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে বাগদানের খবরও জানিয়েছেন ৷ যা শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা বিশ্বে ৷
যা প্রকাশ পেতেই বিশ্বজুড়ে ভক্তদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার দেখা গিয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় ছবির ক্যাপশনে জর্জিনা লেখেন, "হ্যাঁ আমি এই জীবন এবং পরবর্তী সমস্ত জীবনে একইসঙ্গে চলতে চাই ৷" তবে তিনি যে আংটি পড়ে আছেন তার দাম জানেন ?
জর্জিনার পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, তিনি যে আংটিটি পরে আছেন তা প্রায় 5 সেন্টিমিটার লম্বা । আংটির কেন্দ্রে বড় একটি ওভাল-আকৃতির হীরে এবং দু’পাশে দুটি ছোট হীরে বসানো রয়েছে । এই আংটি দেখতে ডিম্বাকৃতি ৷ কাটগুলি তাদের উজ্জ্বল হয়ে জ্বল জ্বল করছে ৷ যা চকচকেতাকে সর্বাধিক করে তুলেছে ৷ এর প্রতিটি কোণ থেকে আংটিকে উজ্জ্বল ও ঝলমলে দেখাচ্ছে । মাঝে বৃহৎ পার্শ্ব হীরা দ্বারা আবৃত, যা আরও বেশি ঝলমলে দেখায় ৷
গহনা বিশেষজ্ঞদের মতে, মাঝের হীরেটি 25 থেকে 30 ক্যারেটের হতে পারে ৷ আবার কেউ কেউ বলছেন 15 ক্যারেটের মতোও হতে পারে ৷ তবে আংটির পাশের দু'টি ছোট হিরে রয়েছে যা 1 ক্যারেট হতে পারে ৷
হীরাটির মান এবং আকার দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি একেবারেই প্রিমিয়াম 2-5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ যা প্রায় 16 কোটি টাকা থেকে 42 কোটি টাকার এর মধ্যে । জুয়েলারি ইনফ্লুয়েন্সার জুলিয়া শাফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোষ্ট করে জানিয়েছেন আংটির মূল্যের বিষয়ে ৷ গহনা বিশেষজ্ঞরা এই আংটিকে 'অসাধারণ' উল্লেখ করেছেন এবং বলছেন, এমন বড় এবং উচ্চমানের হীরের মূল্য দুই থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে হতে পারে । এই আংটি নিয়মিত পরলে আঙুলে প্রায় 100 পাউন্ড ওজন বহনের মতো অনুভূতি হতে পারে ।
রোনাল্ডো তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবীকে যে আংটি দিয়েছেন তার মূল্য শুনে চোখ কপালে উঠেছে অনেকের ৷ এছাড়াও বিভিন্ন সেলিব্রিটিরা হীরের আংটি দিয়ে বাগদান পর্ব সেরেছেন যার দামও অভাবনীয় ৷
শিল্পা শেট্টিকে রাজ বিয়ের সময় একটি 20 ক্যারেটের হিরের আংটি উপহারে দিয়েছিলেন । এই আংটির দাম প্রায় 3 কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে । দীপিকাকে 2018 সালে তাঁদের বিয়ের পর রণবীর সিং একটি সুন্দর আয়তক্ষেত্রাকার সলিটায়ার আংটি উপহার দিয়েছিলেন । 1.3 থেকে 2.7 কোটি টাকা মূল্যের এই আংটিটি প্ল্যাটিনামে মোড়া ৷ নিক জোনাস বউ প্রিয়াঙ্কাকে একটি কুশন-কাট হীরার আংটি দিয়েছিলেন । এই আংটির দাম 2.1 কোটি টাকা বলে জানা যায় ।