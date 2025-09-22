ETV Bharat / lifestyle

কোলাজেন সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হবে না, 30 বছর বয়সের পর এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন

30 বছর বয়সের পর, কোলাজেন নামক প্রোটিনের উৎপাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ৷ যারফলে ত্বকের সমস্য়া, বলিরেখা পড়া এবং জয়েন্টের দুর্বলতার সমস্যা দেখা দেয় ।

collagen supplements News
কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে কী করবেন ? (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে । 30 বছর বয়সের পর ত্বক ঝুলে পড়া, বলিরেখা, চুল পড়া এবং জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয় । এর একটি প্রধান কারণ হল কোলাজেনের ঘাটতি ।

আপনি যদি কোরিয়ানদের ত্বকের যত্ন দেখেন বয়স বোঝা তো একদম দায় ! মেদের ছিটেফোঁটা নেই । পুরুষ হোন বা নারী, ত্বক থেকে যেন জেল্লা বেরোচ্ছে । কোরিয়ানদের এমন রূপই চর্চিত বিশ্ব জুড়ে । বিশেষত এই দেশে নতুন করে কোরিয়ানদের প্রসাধনী, রূপ নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে । ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দৌলতে জাপান, কোরিয়ার ওয়েব সিরিজ়ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । সেই সব দেখেশুনেই কোরিয়ানদের মতো জীবনযাপন, সৌন্দর্য নিয়ে উৎসাহও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

কী মাখেন কোরিয়ানরা, কী-ই বা খান, জানতে চান অনেকেই । সমাজমাধ্যম, রূপচর্চা শিল্পীদের দৌলতে জানা যায়, কোরিয়ানরা ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদান যেমন বেছে নেন ৷ তেমনই তাঁদের খাদ্যাভ্যাসও থাকে এমন পেলব ত্বকের নেপথ্যে। ত্বকের অন্যতম উপাদানই হল কোলাজেন নামক প্রোটিন । বয়সকালে বা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মির প্রভাবে প্রোটিনের উৎপাদন কমে গেলেই ত্বক তার স্থিতিস্থাপকতা হারায় । শিথিল হয়ে যায়, বলিরেখা পড়ে ।

বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া কোলাজেন সাপ্লিমেন্টগুলি সহজ এবং আকর্ষণীয় মনে হলেও, খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর এবং প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করে আপনার কোলাজেনের মাত্রা বাড়াতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোলাজেন কী এবং এর ঘাটতি কীভাবে পূরণ করা যায় ।

কোলাজেন কী এবং এর কাজ কী ?

কোলাজেন হল এক ধরণের প্রোটিন যা আমাদের ত্বক, হাড়, পেশী, টেন্ডন, লিগামেন্ট এবং রক্তনালীগুলিকে শক্তি এবং গঠন প্রদান করে । এটি শরীরের সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং ত্বকের দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা এবং হাইড্রেশন বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কোলাজেন উৎপাদন হ্রাস পায়, যা বার্ধক্যের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয় ।

কোলাজেন স্বাভাবিকভাবে বাড়ানোর জন্য শক্তিশালী খাবার:

বোন স্যুপ: পশুর হাড়কে ঘন্টার পর ঘন্টা সিদ্ধ করে তৈরি এই স্যুপ কোলাজেন, জেলটিন, ক্যালসিয়াম এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি চমৎকার উৎস । এটি ত্বক, চুল এবং জয়েন্টগুলির জন্য অত্যন্ত উপকারী ।

সাইট্রাস ফল (কমলা, লেবু, মিষ্টি লেবু): এগুলি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা কোলাজেন গঠনে জড়িত এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করে ।

বেরি (স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাস্পবেরি): এই ফলে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি থাকে, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং কোলাজেন ভাঙন রোধ করে ।

ডিমের সাদা অংশ: প্রোলিন নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা কোলাজেন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য ।

রসুন: রসুনে সালফার এবং টরিনের মতো উপাদান থাকে, যা ক্ষতিগ্রস্ত কোলাজেন মেরামত করতে সাহায্য করে ।

সবুজ শাকসবজি (পালং শাক, মেথি, সর্ষে): ক্লোরোফিল থাকে, যা ত্বককে বিষমুক্ত করে এবং কোলাজেনের মাত্রাও বাড়ায় ।

বাদাম, আখরোট, চিয়া এবং ফ্লাক্সসিড এগুলি ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন ই এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ ৷ যা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং কোলাজেন সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10180699/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. শ্যাম্পু করার দু'দিন পরেই চুল চিটচিটে হয়ে যায় ? এই ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করুন
  2. এই উপায়ে শসা ব্যবহার করুন, পুজোর আগেই পাবেন উজ্জ্বল ত্বক
  3. রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

For All Latest Updates

TAGGED:

কোলাজেন সাপ্লিমেন্টSKIN CARE TIPSCOLLAGEN SUPPLEMENTSCOLLAGEN SUPPLEMENTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.