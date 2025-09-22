কোলাজেন সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হবে না, 30 বছর বয়সের পর এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন
30 বছর বয়সের পর, কোলাজেন নামক প্রোটিনের উৎপাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ৷ যারফলে ত্বকের সমস্য়া, বলিরেখা পড়া এবং জয়েন্টের দুর্বলতার সমস্যা দেখা দেয় ।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে । 30 বছর বয়সের পর ত্বক ঝুলে পড়া, বলিরেখা, চুল পড়া এবং জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয় । এর একটি প্রধান কারণ হল কোলাজেনের ঘাটতি ।
কী মাখেন কোরিয়ানরা, কী-ই বা খান, জানতে চান অনেকেই । সমাজমাধ্যম, রূপচর্চা শিল্পীদের দৌলতে জানা যায়, কোরিয়ানরা ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদান যেমন বেছে নেন ৷ তেমনই তাঁদের খাদ্যাভ্যাসও থাকে এমন পেলব ত্বকের নেপথ্যে। ত্বকের অন্যতম উপাদানই হল কোলাজেন নামক প্রোটিন । বয়সকালে বা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মির প্রভাবে প্রোটিনের উৎপাদন কমে গেলেই ত্বক তার স্থিতিস্থাপকতা হারায় । শিথিল হয়ে যায়, বলিরেখা পড়ে ।
বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া কোলাজেন সাপ্লিমেন্টগুলি সহজ এবং আকর্ষণীয় মনে হলেও, খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর এবং প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করে আপনার কোলাজেনের মাত্রা বাড়াতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোলাজেন কী এবং এর ঘাটতি কীভাবে পূরণ করা যায় ।
কোলাজেন কী এবং এর কাজ কী ?
কোলাজেন হল এক ধরণের প্রোটিন যা আমাদের ত্বক, হাড়, পেশী, টেন্ডন, লিগামেন্ট এবং রক্তনালীগুলিকে শক্তি এবং গঠন প্রদান করে । এটি শরীরের সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং ত্বকের দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা এবং হাইড্রেশন বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কোলাজেন উৎপাদন হ্রাস পায়, যা বার্ধক্যের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয় ।
কোলাজেন স্বাভাবিকভাবে বাড়ানোর জন্য শক্তিশালী খাবার:
বোন স্যুপ: পশুর হাড়কে ঘন্টার পর ঘন্টা সিদ্ধ করে তৈরি এই স্যুপ কোলাজেন, জেলটিন, ক্যালসিয়াম এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি চমৎকার উৎস । এটি ত্বক, চুল এবং জয়েন্টগুলির জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
সাইট্রাস ফল (কমলা, লেবু, মিষ্টি লেবু): এগুলি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা কোলাজেন গঠনে জড়িত এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করে ।
বেরি (স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাস্পবেরি): এই ফলে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি থাকে, যা ফ্রি র্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং কোলাজেন ভাঙন রোধ করে ।
ডিমের সাদা অংশ: প্রোলিন নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা কোলাজেন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য ।
রসুন: রসুনে সালফার এবং টরিনের মতো উপাদান থাকে, যা ক্ষতিগ্রস্ত কোলাজেন মেরামত করতে সাহায্য করে ।
সবুজ শাকসবজি (পালং শাক, মেথি, সর্ষে): ক্লোরোফিল থাকে, যা ত্বককে বিষমুক্ত করে এবং কোলাজেনের মাত্রাও বাড়ায় ।
বাদাম, আখরোট, চিয়া এবং ফ্লাক্সসিড এগুলি ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন ই এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ ৷ যা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং কোলাজেন সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে ।
