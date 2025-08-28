আচার্য চাণক্যের জ্ঞান গোটা বিশ্বে সমাদৃত ৷ প্রাচীন ভারতের এই পণ্ডিত ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও কূটনীতিক ৷ চাণক্যের বাণী আজও অনেকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ আবার অনেকেই মনে করেন আচার্য চাণক্যের নীতি মানলে জীবন সহজেই এগিয়ে যায় (Chanakya Niti: Stay away from people with these foolish) ৷
নিজের নীতিশাস্ত্রে যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্য পরিচালনার কথা উপদেশ দিয়েছেন এমনটা নয়, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত কিছু জিনিসের উপরও মতবাদ প্রকাশ করেছেন ৷ যা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য় করে ৷ এইসমস্ত জিনিস বাদেও আচার্য চাণক্য বলেছেন কখনও কখনও একজন ব্যক্তির কিছু গুণাবলী তাকে সমাজে বোকা প্রতিপন্ন করে । এমন পরিস্থিতিতে, সময়মতো এই গুণগুলি ত্যাগ করা উচিত ।
নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করা: আচার্য চাণক্য বলেছেন যাঁরা অন্যের চেয়ে নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবেন তাঁরা আসলে বোকা ৷ এই ধরনের মানুষরা নিজেকে ভাবেন তাঁদের চেয়ে বুদ্ধমান আর কেউ হতে পারে না ৷ ফলে তাঁরা এমন কিছু কাজ করে বসেন তাঁদের পরবর্তীতে অনুশোচনা করেন ৷ এই ধরনের ব্যক্তিরা অন্যের কথাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন ফলে নিজেই বিপদে পড়েন ৷
স্বভাবে অহংকারী: আচার্য চাণক্য বলে গিয়েছেন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ভীষণভাবে অহংকারী স্বভাবের হয়ে থাকেন ৷ তবে এরা নিজে অহংকারী মনে করলেও সমাজে বেশিরভাগ মানুষই এঁদের পাত্তা দেন না ৷ এরা অহংকারী স্বভাবের জন্য অন্যের ভালো দেখতে পারেন না ও কারও সঙ্গে কিছুদিনের বেশি ভালো সম্পর্ক রাখতে পারেন না ৷ যখনই কারও ভালো দেখেন তখন তাঁর ক্ষতি করার ফন্দি পেতে থাকেন এই ধরনের মানুষরা ৷
অন্যের থেকে নিজের প্রশংসা বেশি করেন: চাণক্য নীতি অনুযায়ী, যাঁরা সবসময় নিজের প্রশংসা করেন অন্যদের থেকে এবং অপরজনকে সবসময় ছোট করার চেষ্টা করেন তাঁরাই সমাজের আসল বোকা মানুষ ৷ তাঁরা নিজে ভাবে বোধহয় মহান কাজ করেছেন কিন্তু আদতে তা হয় ৷ সমাজের বাকি লোক পাত্তা দেন না ৷ বরং মজার পাত্র হন ৷
অন্যকে কম শক্তিশালী ভাবা: চাণক্যের নীতি অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তি অন্যকে দুর্বল বা অজ্ঞ মনে করেন তাঁরা মানুষের কাছে হাসির পাত্র হয়ে ওঠেন । প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু না কিছু গুণ রয়েছে । ফলে অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত । কিন্তু যে ব্যক্তি সবসময় নিজেকে মেধাবী, প্রতিভাবান মনে করেন তাঁরা প্রকৃত সম্মান থেকে বরং বঞ্চিত হন ।
