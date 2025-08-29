ETV Bharat / lifestyle

ভুলেও তৈরি করবেন না এই জায়গায় স্বপ্নের বাড়ি ! আচার্য চাণক্য বলে গিয়েছেন এর কারণ - CHANAKYA NITI

মানুষ তাঁদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করার জন্য আচার্য চাণক্যের নীতি অনুসরণ করলে ভালো ৷ জীবনে আসবে না কোনও বাধা ৷

CHANAKYA NITI
আচার্য চাণক্য নীতি (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 11:58 AM IST

আচার্য চাণক্যের নীতি অনুসরণ করলে একজন ব্যক্তি জীবনে সাফল্য পান এবং মুলতুবি থাকা কাজ সম্পন্ন হয় । এর পাশাপাশি জীবনে অনেক ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় ।

আচার্য চাণক্যের জ্ঞান গোটা বিশ্বে সমাদৃত ৷ প্রাচীন ভারতের এই পণ্ডিত ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও কূটনীতিক ৷ চাণক্যের বাণী আজও অনেকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ আবার অনেকেই মনে করেন আচার্য চাণক্যের নীতি মানলে জীবন সহজেই এগিয়ে যায় ৷

আচার্য চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে জীবনকে সহজ ও সফল করার জন্য অনেক পরামর্শ দিয়েছেন । চাণক্য বলেছেন এমন জায়গায় লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করেন না, সেখানে লোকেরা অনুদান দেওয়ার মতো ভয়, লজ্জা, উদারতা এবং প্রবণতা রাখেন না, এই জাতীয় স্থানের জন্য কোনও ব্যক্তির বাসস্থান হিসেবে বেছে নেওয়া উচিত নয় ।

আচার্য চাণক্য তাঁর নীতিতে বাড়ি তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন । চাণক্য নীতি অনুসারে, কিছু জায়গায় বাড়ি তৈরি করলে একজন ব্যক্তিকে আজীবন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, আপনার জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোন কোন জায়গায় বাড়ি তৈরি করা উচিত নয় ?

চাণক্য নীতি অনুসারে, জীবনে ভুল করেও এমন জায়গায় বাড়ি তৈরি করা উচিত নয় । যেখানে অর্থ উপার্জনের কোনও উপায় নেই । কারণ এমন জায়গায় স্বপ্নের প্রাসাদ তৈরি করলে জীবনব্যাপী সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য বাড়ি থেকে অনেক দূরে যেতে হতে পারে । এই কারণে বাড়ি তৈরির জন্য এমন জায়গা বেছে নিন, যেখানে আয়ের উৎস সহজেই পাওয়া যায় ।

এছাড়া একজন ব্যক্তির এমন জায়গায় বাড়ি তৈরি করা এড়িয়ে চলা উচিত যেখানে আইন-শৃঙ্খলা এবং জনলজ্জার ভয় নেই । আচার্য চাণক্যের মতে, এমন জায়গায় বাড়ি তৈরি করলে মানুষ নিরাপত্তাহীন বোধ করতে পারেন । এই কারণে বাড়ি তৈরি করার আগে জায়গাটি সঠিকভাবে পরীক্ষা করুন ।

আচার্য চাণক্য বলেছেন বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত জায়গায় বাড়ি তৈরি করা উচিত নয় । বিশ্বাস করা হয় নেতিবাচক শক্তি এমন জায়গায় বাস করতে পারে, তাই এই জায়গায় বসবাস করলে আপনার এবং পরিবারের সদস্যদের উপর প্রভাব পড়তে পারে ।

স্বপ্নের বাড়িটি কোথায় হওয়া উচিত ?

আচার্য চাণক্য তাঁর নীতিমালায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে বাড়িটি এমন জায়গায় তৈরি করা উচিত যেখানে ভালো চিন্তাভাবনা সম্পন্ন মানুষ বাস করেন এবং মানুষ দানশীলতা করে থাকেন । কারণ তাঁদের সঙ্গ আপনার এবং আপনার সন্তানদের উপর প্রভাব ফেলবে । এটি জীবনে অনেক সুবিধা প্রদান করবে এবং জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

