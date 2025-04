ETV Bharat / lifestyle

নীল গেলাসে সুরেলা তুফান ! পার্ক স্ট্রিটে জমজমাট বর্ষবরণ - CELEBRATE POILA BAISAKH

ট্রিনকাসে জমজমাট বর্ষবরণ ( ETV Bharat )

Published : April 8, 2025

এবারের বর্ষবরণটা হোক একটু অন্যরকম । আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে ট্রিনকাস, পার্ক স্ট্রিটের আইকনিক রেস্ট্রোতে উপভোগ করুন বাংলা গান, সঙ্গে নববর্ষের জমজমাট মজা... টল টেলস 14 এপ্রিল বিকেল 5টা থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের ফোর্ট নক্স বিল্ডিংয়ে একটি সিঙ্গলস মিক্সার আয়োজন করছে । আপনি যদি নতুন বন্ধুত্বে এবং এক কাপ কফি পানে আগ্রহী হন, চলে যান । Tavern-Behind-Trincas / @TavernBehindTrincas-এ যেকোনও সন্ধ্যায়, ঢুকতে হয় ভারী কাঠের দরজা ঠেলে, যেন মনে হয় অন্যজগতে প্রবেশ করলেন । নিয়ন আলো, হালকা নীল মখমল এবং সোনালী সাজে মঞ্চ মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে । রবীন্দ্র সঙ্গীত, ক্ল্যাসিকাল থেকে শুরু করে বাংলা রক, ট্রিনকাস যেন যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলেও ধরে রেখেছে রুচিবোধের প্রকৃত নির্যাস । অনায়াসে এগিয়ে চলা একটি সেটলিস্ট । Tavern-Behind-Trincas / @TavernBehindTrincas (ETV Bharat) পার্ক স্ট্রিটের সবচেয়ে পরিচিত এবং জনপ্রিয় জায়গাগুলির একটি ট্রিনকাস । রাস্তার চারপাশে হইহট্টগোল-বিজ্ঞাপণ-গাড়ির আওয়াজের মাঝে, চা ঘর থেকে রেস্তোরাঁয় হয়ে বারে ‘উত্তীর্ণ’ হওয়া ট্রিনকাস যেন অতীতের স্মৃতিচারণ করে ৷ জ্যাজ শিল্পী বেনি রোজারিও এবং তাঁর ছেলেরা থেকে শুরু করে, কিংবদন্তি উষা উত্থুপ । ট্রেডমার্ক কাঞ্জিভরম শাড়ি এবং জাম্বো বিন্দি, এখান থেকেই পথচলা শুরু দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীর । সোনালী যুগ বহুদিন পেরিয়ে এলেও এখনও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেনি এই বার । বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও অন্যান্য ধরণের লাইভ মিউজিক সেই আকর্ষণের জায়গা ধরে রেখেছে ৷ বাংলা নববর্ষের বাকি আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন ৷ এইসময় কলকাতা সংস্কৃতির ছোঁয়া গায়ে মেখে বিশেষভাবে সেজে উঠতে শুরু করে ৷ এই দিন শুধুমাত্র বাংলা পঞ্জিকার প্রথম দিন নয়, প্রত্যেক বাঙালির কাছে আবেগেরও ৷

