স্বাস্থ্যবান বা ভারী হাতের মহিলারা প্রায়শই তাদের কুর্তা বা ব্লাউজের জন্য সঠিক হাতার নকশা নিয়ে বিভ্রান্ত হন । সঠিক হাতার নকশা আপনার হাতকে পাতলা এবং আকর্ষণীয় দেখাতে সাহায্য করে ৷ অন্যদিকে ভুল ডিজাইন আপনার হাতকে আরও প্রশস্ত দেখাতে পারে ।
যদি আপনি চান হাত পাতলা এবং সুন্দর দেখাতে তাহলে ব্লাউজের সঠিক হাতার নকশা বেছে নেওয়া দরকার । এখানে কিছু সেরা হাতার নকশা দেওয়া হল, যা মোটা হাত লুকিয়ে রেখে ফিগারের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং স্টাইলিশ লুকও দেয় ।
কেপ স্লিভস: কেপ স্লিভস ঢিলেঢালা এবং প্রবাহিত প্যাটার্নে আসে ৷ যা কাঁধ থেকে শুরু হয় এবং বাহু ঢেকে রাখে । এই হাতাগুলি পুরু বাহুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে ফলে একটি স্লিম লুক দিতে সাহায্য় করে । এই নকশাটি কুর্তা এবং ব্লাউজ উভয় ক্ষেত্রেই খুব মার্জিত দেখায় ।
কাফ স্লিভস: কাফ স্লিভস ফিটিং দিয়ে বাহুগুলিকে ঢেকে রাখে এবং একটি ক্লাসি লুক দেয় । এই হাতাগুলি কনুই বা কবজি পর্যন্ত লাগানো হয় এবং উপরের অংশটি একটু ঢিলেঢালা রাখে, যা বাহুগুলির প্রস্থকে লুকিয়ে রাখে । এই নকশাটি ফর্মাল এবং ট্র্যাডিশনাল উভয় চেহারাতেই নিখুঁত দেখায় ।
বেল স্লিভস: বেল স্লিভস কাঁধ থেকে লাগানো হয় এবং নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং আরও প্রশস্ত হয়। এই নকশায়, বাহুগুলির পুরুত্ব ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং হাতগুলি স্লিম দেখায়। এই হাতা প্যাটার্নটি ফিউশন এবং ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লুকের পাশাপাশি কুর্তা এবং ব্লাউজগুলিতে দুর্দান্ত দেখায় ।
কোণযুক্ত বা ডায়াগোনাল স্লিভস: কোণযুক্ত হাতাগুলিতে বাহুগুলিতে একটি তির্যক কাট থাকে, যা হাতের প্রস্থকে লুকিয়ে রাখে এবং তাদের স্লিম দেখায় । এই নকশাটি মোটা বাহুগুলিকে হালকা এবং লম্বা চেহারা দিতে সাহায্য করে ।
ফ্লেয়ার্ড স্লিভস: মোটা হাত লুকানোর জন্য ফ্লেয়ার্ড স্লিভস সবচেয়ে ভালো বিকল্প । এই হাতাগুলো কাঁধ থেকে লাগানো হয় এবং নীচের দিকে ঝুঁকে থাকে যাতে করে আরও চওড়া হয় । এরফলে হাতের প্রস্থ কম দেখায় ।
থ্রি-ফোর্থ স্লিভস: থ্রি-ফোর্থ স্লিভস সবচেয়ে ক্লাসিক এবং মার্জিত বিকল্প । এই হাতাগুলো কনুই থেকে একটু নীচে নেমে আসে এবং হাতের পুরুত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । ঐতিহ্যবাহী কুর্তা, ব্লাউজ এবং ফর্মাল পোশাকের সঙ্গে এই নকশাটি খুব আকর্ষণীয় দেখায় ।
পাফ স্লিভস: কাঁধে সামান্য ভলিউম দিয়ে হাতের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং নীচের অংশকে স্লিম দেখায় । শাড়ির ব্লাউজ এবং কুর্তায় এই হাতা নকশাটি খুবই ক্লাসি এবং মার্জিত দেখায় ।