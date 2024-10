উৎসবে রাত জেগে পার্টি, পরদিন নিজেকে সুস্থ রাখতে কী কী খাবার খাওয়া ভালো জানালেন পুষ্টিবিদ

ETV Bharat / lifestyle

উৎসবে রাত জেগে পার্টি, পরদিন নিজেকে সুস্থ রাখতে কী কী খাবার খাওয়া ভালো জানালেন পুষ্টিবিদ

ছাতুর শরবত: অধিক পানীয় পান করা পার্টির পরদিন বিশেষভাবে জরুরি ৷ এটি পেট ঠান্ডা রাখে ৷ পার্টির পরদিন ঠিকঠাক খাবার না খেলে শরীর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকে ৷ তাই ছাতুর শরবত খাওয়া ভালো ৷ এটি শরীরকেও ডিটক্স করে ৷

দই চিড়ে: এটি প্রোবায়েটিকযুক্ত খাবার ৷ ফলে পার্টির পরদিন এই খাবার খাওয়া কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ৷ এটি পেট ঠান্ডা করে হ্যাংওভারেও সাহায্য় করে ৷ এটি পেট ঠান্ডা রেখে শরীরকে সুস্থ রাখে ৷

কী কী খাওয়া উচিত নয় (What should not be eaten) ?

পুষ্টিবিদের মতে, পার্টির পরদিন সকালে এই জিনিসগুলি খাওয়া উচিত নয়-

কফি: কফিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফেইন থাকে যা হ্যাংওভারের দিনে মাথাব্যথার কারণ হতে পারে ৷

দুধ চা বা দুধের কোনও পণ্য: দুধ জাতীয় খাবার খেলে অ্যাসিডিটি হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায় ৷ যা শরীরকে অসুস্থ করে তোলে ৷

ভাজাভুজি কোনও খাবার: হ্যাংওভার থেকে থাকে ৷ তেলের কোনও জিনিস অম্বল করে বোমির প্রবণতা দেখা যায় ৷ তাই শরীরকে সুস্থ রাখতে ফ্রাই জাতীয় খাবার খাওয়া ঠিক নয় ৷ এই খাবার অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া হতে পারে ৷ শরীরকে অসুস্থ করতে পারে ৷ যা সারাদিনের অফিস ও কাজের ক্ষতি হতে পারে ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য পুষ্টিবিদ-বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত মতামত ও প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করে লেখা ৷ শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)