রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত
এই বারের পুজোয় সঙ্গে ভিজে আবহাওয়া আর বৃষ্টির একটা আশঙ্কা মাথাচাড়া দিচ্ছে । মেকআপ অক্ষত রাখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে ৷
Published : September 13, 2025 at 12:16 PM IST
পুজো মানেই তো নতুন শাড়ি, নতুন পাঞ্জাবি আর সাজগোজ ও খাওয়া-দাওয়ার ঢল । ষষ্ঠী থেকে দশমী ঠাকুর দেখতে বেরোনো থেকে পাড়ার মণ্ডপ সব জায়গাতেই থাকার একটা ইচ্ছে থাকে । কী পোশাক পরা হবে ও কীভাবে সাজবেন তারমাঝে মেক আপ একটা বড় চিন্তা ৷
পুজোর আগে বৃষ্টির কথা শোনালে কার ভালো লাগে ৷ হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, রোদ-বৃষ্টির দুই পর্য়ায়ের চলবে এবার পুজোয় । তাই সাজগোজের কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন ৷ পুজোতে তো পান্ডেলে ঠাকুর দেখতে বেরোতেই হবে ৷ এই রোদ বৃষ্টির খেলায় মেকআপ ও সাজের দিকটাও চিন্ত করতে হবে ৷ ঘাম বা হঠাৎ বৃষ্টির ঝাপটায় মেক আপ যেন নষ্ট না হয়, এই নিয়েই টিপস দিলেন শহরের মেক আপ আর্টিস্টরা ।
মেক আপ আর্টিস্টরা জানান, কিছু সাধারণ জিনিস করলেই আর চিন্তা নেই আপনার সাজের ৷ আবার সময়ের কথাও চিন্ত করতে হবে ৷ কীভাবে মেকআপ করলে অনেক্ষণ থাকবে আবার অস্বস্তিও হবে না । তা জেনে নেওয়া যাক:
প্রথম ধাপ বেস মেক আপ ৷ সেটি অবশ্যই হালকা রাখুন ৷ মেক আপ আর্টিস্টরা জানান, ঘাম বা বৃষ্টিতে হেভি ফাউন্ডেশন গলে যেতে পারে । তাই ওয়াটার-বেসড বা ম্যাট ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলে ভালো । হালকা একটা কনসিলার লাগিয়ে নিলেই ফ্রেশ লুক দেবে ।
ওয়াটারপ্রুফ প্রোডাক্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন: আইলাইনার, মাস্কারা, এমনকি লিপস্টিক, সবই চেষ্টা করুন ওয়াটারপ্রুফ ব্যবহার করার । এতে বৃষ্টি বা ঘাম কোনও কিছুর প্রভাব আপনার মেক আপে পরবে না ।
সেটিং স্প্রে তো পুজোর সময় আবশ্যক ৷ কারণ এইসময়ে একটু গরমের ভাবও থাকে তারজন্য সেটিং স্প্রে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে ৷ এতে মেকআপ গলে যাবে না ৷ বাংলার গরমের যে চিটচিটে ভাব সেটির প্রভাবও থাকবে না ওতটা ৷ তবে মাথায় রাখা প্রোয়জন মেক আপ সেট করতে একটি ভালো সেটিং স্প্রে ব্যবহার করুন । এতে ঘাম হলেও মেক আপ নষ্ট হবে না ।
হেয়ারস্টাইলে সহজ ও সাধারণ রাখুন ৷ পুজোর ভিড়ে চুল খোলা রাখলে ফ্রিজি হয়ে যেতে পারে । আর ঘামেও চুল তেলতেলে দেখাতে পারে ৷ বান বা পনিটেল বেস্ট অপশন । চাইলে শাড়ি বা ড্রেসের সঙ্গে হেয়ার ক্লিপ দিয়ে স্টাইল করতে পারেন ।
লিপস্টিক সবসময় ম্যাট রাখুন ৷ গ্লসি লিপস্টিক বৃষ্টিতে ছড়িয়ে যেতে পারে । ঘাম মুছতে গিয়ে লিপস্টিকেরও বারেটা বেজে যেতে পারে । সেই সব ঝঞ্ঝাট দূরে রেখে ম্যাট লিকুইড লিপস্টিক ব্যবহার করা ভালো । এতে গরমেও সমস্যা হবে না ৷
ব্যাগে টাচ-আপ কিট রাখা ভালো ৷ কমপ্যাক্ট, ব্লটিং পেপার আর একটি লিপস্টিক রাখুন ব্যাগে । হঠাৎ বৃষ্টির পর হাতের কাছে থাকা ছোটখাটো টাচ-আপ কাজে আসবে । এছাড়াও ঘাম হলে বা একটু কমপ্যাক্ট দিয়ে টাচ-আপ করে নিতে পারবেন ৷ এছাড়াও বলা হয় পুজোর এই সময়ে যত কম মেক আপ ততই ভালো ৷ এতে দেখতেও সুন্দর লাগে ৷
