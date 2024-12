ETV Bharat / lifestyle

2025- এ হবে অর্থলাভ, জীবন ভরবে সুখ শান্তিতে ! বছরের শেষদিনে করুন এই টোটকা - ASTROLOGY TIPS DO THIS ON 31ST

বছরের শেষ দিনে করুন এই কাজ ( ইটিভি ভারত )

Published : 1 minutes ago

দেখতে দেখতে বছর শেষ ৷ শুরু হচ্ছে নতুন বছর ৷ আর সবাই চান নতুন বছর শুরু হোক ভালো কাজ দিয়ে ৷ মনের আশা পূর্ণ করার আশা নিয়ে ৷ আপনার মনের অপূর্ন বাসনা পূর্ণ করুক নতুন বছরে এই কামনা সবার । সুযোগ রয়েছে আপনার হাতেই কিন্তু তার জন্য করতে হবে ছোট্ট একটি কাজ বলে জানান জ্যোতিষী রাহুল দে । তবে তিনি জানান, এক্ষেত্রে আপনার মনের যে কোনও একটি ইচ্ছা সম্পর্কে আপনাকে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে । 2025 সালে আপনার অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাইলে, চলতি বছরের শেষদিন অর্থাৎ 31 ডিসেম্বর এই উপায় করতে হবে । তাহলেই পূরণ হবে আপনার মনের ইচ্ছা । জ্য়োতিষী বলেন, "যাঁরা কর্মে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন ও অর্থ উন্নতি করতে পারছেন না তাঁরা এই রেমিডিটা করুন সারাবছর ধরে উন্নতি লাভ করবেন ৷ তারজন্য 31 শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায় করতে পারেন ৷ একটা এক টাকার কয়েন ও লবঙ্গ নিয়ে বাড়ির সামনে যেখানে চারমাথা মোরে গিয়ে মুখের চারপাশে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস 7 বার ঘুরিয়ে এই জিনিষদুটি উল্টোকরে ফেলে দিন ৷ এরপর আর পিছনে তাকাবেন না ৷ এটি করলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যাবে ৷ যা সারাবছর আপনার সুখ শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে ৷"