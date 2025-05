ETV Bharat / international

আরও বাড়বে গরম ! চার বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে পারে 1.5 ডিগ্রি - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

চার বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে পারে 1.5 ডিগ্রি ( ছবি: পিটিআই )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 28, 2025 at 5:45 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 5:59 PM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 28 মে : আগামী চার বছরের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আরও বেশ খানিকটা বাড়তে পারে ৷ 2025 থেকে 2029 সালের মধ্যে দুনিয়ার গড় তাপমাত্রা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দুনিয়ার তাবড় বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে গবেষকরা ৷ এমনিতেই বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত ধরে গত কয়েক বছরে গরম বেড়েছে ৷ সেই প্রবণতা এবার আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা ডব্লুএমও-এর তরফে বুধবার জানানো হয়েছে দুনিয়ার তাপমাত্রা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রায় 70 শতাংশ ৷ সাম্প্রতিক অতীতে 2024 সালে গরম ছিল সবচেয়ে বেশি ৷ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেই রেকর্ড ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ ডব্লুএমও-র আরও আশঙ্কা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত এমন একটা বছর আসবে যেখানে 2024 সালের থেকেও বেশি গরম বাড়বে ৷ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার উপমহাসচিব কো ব্যারেট বলেন, ""আমরা সাম্প্রতিক অতীতে 10টি এমন বছর পার করেছি যেখানে তাপমাত্রা ফেলে আসা বছরগুলির তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আগামিদিনে এই ধরনের আরও কয়েকটি বছর আমরা দেখতে চলেছি ৷ তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে বিশ্বের অর্থনীতির উপর ৷ প্রভাবিত হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনও ৷ "

124 বছরের রেকর্ড বেশ কয়েক দশকের তাপমাত্রা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার মাপকাঠি তৈরি করা হয়ে থাকে ৷ সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে 1850 থেকে 1900 সাল পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার যে বেসলাইন আছে তার চেয়েও বেশি গরম পড়েছিল 2024 সালে ৷ 1900 সাল থেকে গত 124 বছরের এতটা গরম আর আগে কখনও পড়েনি ৷ এবার যা পরিস্থিতি তাতে আরও বেশি গরম পড়বে ৷ তাপমাত্রার বৃদ্ধি রুখতে দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলি ৷ 2015 সালে প্যারিস চুক্তি সেই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ তাতে ঠিক হয়েছিল, 20 থেকে 30 বছরের মধ্যে দুনিয়ার তাপমাত্রা 1.5 ডিগ্রি কমিয়ে আনতে হবে ৷ তার জন্য কী কী পদক্ষেপ করতে হবে তাও ঠিক হয়েছিল ৷ এবার ঠিক একই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বলল বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ৷ আমেরিকা-ইউরোপকে টেক্কা, বাঙালির নেতৃত্বে তৈরি গাণিতিক মডেল দেবে আবহওয়ার নিখুঁত পূর্বাভাস

