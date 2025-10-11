ETV Bharat / international

নোবেল কমিটির তীব্র সমালোচনা হোয়াইট হাউসের, রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ

হোয়াইট হাউস মনে করে নোবেল কমিটি প্রমাণ করে দিয়েছে তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয় ৷

নোবেল কমিটির তীব্র সমালোচনা হোয়াইট হাউসের (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : October 11, 2025 at 3:06 PM IST

ওয়াশিংটন, 10 অক্টোবর: নোবেল কমিটির তীব্র সমালোচনা করল হোয়াইট হাউস ৷ তাদের অভিযোগ, বিশ্ব শান্তিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবদানকে উপেক্ষা করে শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা করেছে কমিটি। এর আগে ট্রাম্প নিজেও বলেছেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন-সহ একাধিক যুদ্ধ থামিয়ছেন বলে তাঁর নোবেল পাওয়া উচিত ৷

হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ বিভাগের অধিকর্তা স্টিভেন চিউং নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সোশাল মিডিয়া করা একটি পোস্টে লিখেছেন, "নোবেল কমিটি প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয় ৷" চিউং আরও লিখেছেন, "ট্রাম্প শান্তি চুক্তি থেকে শুরু করে যুদ্ধের অবসান এবং মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ করে যাবেন। তাঁর হৃদয় সর্বদা মানুষের কথা ভাবে ৷ " চিউংয়ের মন্তব্যের কিছুক্ষণ পর ট্রাম্পও সোশাল মিডিয়া পোস্ট করেন ৷ সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যেভাবে তাঁর শান্তি প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ধন্যবাদ ৷"

উল্লেখ্য, এক প্রশ্নের জবাবে পুতিন তাজাকিস্তানের দুশানবেতে সাংবাদিকদের বলেন, "ট্রাম্প বছরের পর বছর এমনকী কয়েক দশক ধরে চলছে এমন জটিল সমস্যা বা সঙ্কটের সমাধানের জন্য অনেক কিছু করছেন।" অন্য একটি পোস্টে, ট্রাম্প মারিয়া করিনা মাচাদোর স্বীকৃতির কথাও জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মন্তব্যের পাল্টা কোনও মন্তব্য করেননি। এর আগে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে মাচাদো ট্রাম্পের প্রশংসা করেন ৷ তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি উৎসর্গও করেন।

মাচাদো লিখেছিলেন, "এই স্বীকৃতি আমাদের স্বাধীনতা জয়ের লক্ষ্যকে উৎসাহ দেবে। এটা আমাদের কাছে ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামের সাফল্য ৷ আমরা জয়ের দোরগোড়ায় রয়েছি ৷ এখন আমরা আগের চেয়েও বেশি করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, লাতিন আমেরিকার জনগণকে প্রধান মিত্র হিসেবে মনে করি। তাদের উপর নির্ভর করি ৷ আমি এই পুরষ্কার ভেনেজুয়েলার দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ এবং আমাদের লক্ষ্যের প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থনের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে উৎসর্গ করছি ৷" সাম্প্রতিক অতীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধিকবার জোর দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি আটটি যুদ্ধের নিষ্পত্তি করার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য ৷ যার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতও রয়েছে।

