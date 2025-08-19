ETV Bharat / international

রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধবিরতির বিষয়ে বৈঠকে ইউক্রেন ও আমেরিকা । হোয়াইট হাউসে আজ ইউক্রেন-আমেরিকা ও রাশিয়ার ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা ।

ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (এএফপি)
By ANI

Published : August 19, 2025 at 1:08 AM IST

ওয়াশিংটন, 19 অগস্ট: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে সোমবার হোয়াইট হাউসে পৌঁছন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ।কিছুক্ষণ আগে ইউরোপীয় নেতারাও এখানে এসেছিলেন ।

জেলেনস্কি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেছেন যে সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হতে পারে । যাতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে ।

গত সপ্তাহে আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনের পর এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে । বৈঠকে ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন ।উদ্বোধনী বক্তব্যে ট্রাম্প এই বৈঠককে "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" বলে অভিহিত করেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে অগ্রগতি হচ্ছে ।

তিনি আরও জানান যে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক থেকে কিছু বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে । আল জাজিরা জানিয়েছে, জেলেনস্কি ট্রাম্পকে "হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য" আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান ।

জেলেনস্কি মেলানিয়া ট্রাম্পের জন্য একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন । যেখানে তিনি শুক্রবার পুতিনকে পাঠানো একটি চিঠির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান । সেই চিঠিতে রাশিয়া কর্তৃক অপহৃত ইউক্রেনীয় শিশুদের দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছিল ।

এদিকে, জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের আগে ইউক্রেনপন্থী বিক্ষোভকারীরা হোয়াইট হাউসের কাছে জড়ো হতে শুরু করেন ।তাঁরা অন্যান্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান এবং রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানান ।

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের সময়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি এবং ভ্লাদিমির পুতিন "দুর্দান্ত অগ্রগতি" করেছেন কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে কোনও চুক্তি নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেননি । আলোচনার পরে ট্রাম্প এবং পুতিন সাংবাদিকদের একটি সমাবেশে তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত পূর্ব-প্রস্তুত বিবৃতি দিয়ে বক্তব্যও রাখেন । আল জাজিরার মতে, কোনও নেতাই কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি ।

পুতিন বলেছেন যে, তাঁর দেশ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী চুক্তির জন্য সংঘাতের প্রাথমিক কারণগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে ।পুতিন ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কাজে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন । আল জাজিরার মতে, ট্রাম্প অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক-এর প্রশংসা করেছেন । যেখানে তিনি জানিয়েছে, অনেক বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন । যুদ্ধ বিরতির কথা জানিয়ে তিনি তিনি বলেছেন যে, "সেখানে পৌঁছনোর খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে । তবে স্বীকার করেছেন যে মস্কোর সঙ্গে এখনও কিছু সমস্যা রয়েছে, যার মধ্যে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ ।তবে এটি অবশেষে তাদের (পুতিন ও জেলেনস্কির) উপর নির্ভর করে ।"

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলেনস্কি ৷ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত 28 ফেব্রুয়ারির সেই বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের তীব্র সমালোচনা করতে শোনা যায় আমেরিকার দুই নেতাকে ৷ জেলেনস্কিকে অকৃতজ্ঞ বলেও কটাক্ষ করেন তাঁরা ৷

শুধু তাই নয়, বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে একে অপরকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতেও দেখা যায় ৷ উল্লেখ্য, তিন বছর ধরে চলা যুদ্ধের প্রথম থেকেই ইউক্রেনের পাশে রয়েছে আমেরিকা ৷ কিন্তু ফেব্রুয়ারির সেই বৈঠকের পর দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয় ৷ যদিও পরে তাঁর ব্যবহারের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রনেতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন জেলেনস্কি ৷

