সিয়াটেল, 15 ফেব্রুয়ারি: এলজিবিটিকিউ+ গোষ্ঠীকে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর দিলেন আমেরিকার ফেডারেল বিচারক ৷ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 19 বছরের কম বয়সি তরুণ-তরুণীদের লিঙ্গ সংক্রান্ত যাবতীয় চিকিৎসার জন্য সরকারি সাহায্য বন্ধের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছেন বিচারক ৷ এদিকে পরদিন অর্থাৎ শনিবার মার্কিন সেনার তরফে এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, "আমেরিকার সেনাবাহিনীতে আর কোনও রূপান্তরকামীকে নেওয়া হবে না ৷ চাকরিরত সদস্যরা লিঙ্গ পরিবর্তন বা এই সংক্রান্ত কোনও প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তা এখনই বন্ধ হবে ৷" ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ক্যাপিটাল বিল্ডিংয়ের সামনে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জনগণ (ছবি: এপি)

গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসনর 'জেন্ডার-অ্যাফার্মিং কেয়ার'-এ সরকারি সাহায্য বন্ধের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করেন ওয়াশিংটন স্টেট, ওরেগন এবং মিনেসোটার ডেমোক্রেটিক আইনজীবীরা ৷ সেই মামলায় ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট জজ লরেন কিং অন্তর্বর্তী নির্দেশে ট্রাম্পের নির্দেশে সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করেছেন ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধেও রূপান্তরকামীদের পরিবারের তরফে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ বাল্টিমোরে এক ফেডারেল জাজ ব্রেনডেন হারসন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করেছেন, যার মেয়াদ মাত্র 14 দিন ৷ তবে এই সময় আরও বৃদ্ধি হতে পারে ৷ বিচারক লরেন কিং এবং বিচারক হারসন-দু'জনকেই নিয়োগ করেছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ গত মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি এগজিকিউটিভ অর্ডারে স্বাক্ষর করেন ৷ এই অর্ডার অনুযায়ী, দেশের সেনা জওয়ানদের পরিবারের জন্য সরকারি সাহায্য, বিমায় সরকারি অনুদান বন্ধ হচ্ছে ৷ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মেডিকেড প্রোগ্রাম ৷ এর আওতায় দেশের কয়েকটি স্টেট লিঙ্গ পরিবর্তন বা এই সম্পর্কিত যাবতীয় চিকিৎসা হয় ৷ ট্রাম্পের নির্দেশ অনুযায়ী, দেশের যে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকারি অর্থে এই ধরনের পরিষেবা দেওয়া হত, সেইসবই বন্ধের মুখে ৷ সিয়াটেলে এই নিয়ে আমেরিকার প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তিনজন ডেমোক্রেটিক আইনজীবী সওয়াল করেছেন, ট্রাম্পের এগজিকিউটিভ অর্ডার সবার জন্য সমানাধিকার ও নিরাপত্তাকে লঙ্ঘন করছে, ক্ষমতার বিভাজন এবং স্টেটের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ আমেরিকায় রইল না তৃতীয় লিঙ্গ, শপথ নিয়েই ট্রাম্পের স্বীকৃতি শুধু পুরুষ ও মহিলাকে