বন্ধু মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ! প্রধানমন্ত্রীকে অগ্রিম বার্থ ডে উইশ ট্রাম্পের

বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । এক্স পোস্টে মোদিকে শুভেচ্ছাবার্তায় কী লিখলেন ট্রাম্প ?

PM MODI WITH DONALD TRUMP
প্রধানমন্ত্রীর মোদির সঙ্গে করমর্দনরত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল চিত্র)
author img

By PTI

Published : September 17, 2025 at 12:41 AM IST

2 Min Read
ওয়াশিংটন, 17 সেপ্টেম্বর: 75-তম জন্মদিনের একদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । পাশাপাশি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসানে সমর্থনের জন্যও মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প । মঙ্গলবার মোদিকে ফোন করে তাঁর 75-তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট । নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য ওয়াশিংটনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটি ।

ট্রুথ সোশাল পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, "আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটা দারুণ ফোনালাপ হল । আমি তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম ! তিনি অসাধারণ কাজ করছেন । নরেন্দ্র: রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসানে আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ !"

ট্রাম্প "প্রেসিডেন্ট ডিজেটি" লিখে বার্তাটিতে স্বাক্ষর করেছেন । যা তাঁর ব্যক্তিগত সুরকে তুলে ধরেছে ।

সোশাল মিডিয়ায় বন্ধু ট্রাম্পের থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি । এক্স পোস্টে প্রতিক্রিয়ায় মোদি বলেন, ট্রাম্পের মতো তিনিও ভারত-মার্কিন ব্যাপক ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে "নতুন উচ্চতায়" নিয়ে যাওয়ার জন্য "সম্পূর্ণ" প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

জন্মদিনের শুভেচ্ছার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "আমার বন্ধু, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, আমার 75তম জন্মদিনে আপনার ফোন কল এবং উষ্ণ শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । আপনার মতো, আমিও ভারত-মার্কিন ব্যাপক ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা সমর্থন করি ।"

এদিনই নয়াদিল্লিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে বলে জানায় দু'পক্ষই । তার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর 75-তম জন্মদিনের একদিন আগে ফোন করে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে । ভারতের উপর মার্কিন শুল্ক আরোপের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রশংসা শোনা যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে । দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বরফ গলেছে বলে মনে করা হলেও শুল্ক সংঘাতের বিষয় নিয়ে এখনও কোনও কথা শোনা যায়নি ট্রাম্পের মুখে । এদিকে মার্কিনি শুল্কের কোপে প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছে ভারতের একাধিক চিংড়ি রফতানিকারক রাজ্য । সুষ্ঠুভাবে বাণিজ্য করতে সকলেই চাইছেন দ্রুত শুল্ক সংঘাতে দাঁড়ি পড়ুক ।

