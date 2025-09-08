ETV Bharat / international

রাশিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা জারিতে প্রস্তুত, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ইউক্রেনের উপর হামলার জের ৷ ফের রাশিয়ার উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

TRUMP SANCTION AGAINST RUSSIA
আলাস্কার বৈঠকে ট্রাম্প এবং পুতিন (হোয়াইট হাউসের এক্স হ্যান্ডেল)
Published : September 8, 2025 at 11:28 AM IST

ওয়াশিংটন, 8 সেপ্টেম্বর: রাশিয়ার উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে আমেরিকা ৷ রবিবার হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

সম্প্রতি সেদেশের সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট জানান, রাশিয়া থেকে ক্রুড তেল কেনার জন্য ওয়াশিংটন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) দেশগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে মস্কোর অর্থনীতি ভেঙে পড়বে ৷ স্কট আরও জানান, এই প্রসঙ্গে ইইউ-এর প্রধান উরসুলা ভন দের লিয়েনের সঙ্গে শুক্রবার কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷ রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কী করা উচিত, সেই নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে ৷ স্কটের সেই বক্তব্যের পরই ট্রাম্পের রবিবারের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল ৷

2022 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ দীর্ঘ এই যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের একাধিক শহর ৷ তিন বছরের এই যুদ্ধে ইতি টানতে মরিয়া আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৷ যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করতে মস্কোর উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷ কিন্তু তারপরও কোনও সুরাহা হয়নি ৷

নয়া শুল্কনীতির আওতায় ভারতের উপর 25 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা ৷ সেই সঙ্গে, রাশিয়া থেকে তেল এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্পের দেশ ৷ গত 27 অগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে এই শুল্ক ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে নয়াদিল্লি ৷ শুল্কযুদ্ধের কারণে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও টানাপোড়েন শুরু হয় ৷

অশান্তির এই আবহে গত সপ্তাহে ট্রাম্প জানান, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্যই ভারতের উপর প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয়বার শুল্ক বাড়ানো হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান, এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পর্যায়ের শুল্ক আরোপ করা হয়নি নয়াদিল্লির উপর ৷ কূটনৈতিক মহলের দাবি, মস্কোর অর্থনীতি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এমনকী ট্রাম্প প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকের দাবি, রাশিয়ার থেকে তেল কিনে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে পরোক্ষভাবে মদত করছে ভারত ৷

অশান্তির এই আবহে অগস্টে আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ দুই রাষ্ট্রনেতার সেই বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হলেও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি ৷ বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন ট্রাম্প এবং পুতিন ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না-হলেও সেদিকে অনেকটাই অগ্রসর হওয়া গিয়েছে ৷

এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট জানান, পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাতাবরণে দুই পক্ষের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে ৷ এই জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদও জানান তিনি ৷ সেই বৈঠকের পর গড়িয়েছে অনেক জল ৷ সম্প্রতি চিনের তিয়ানজিনে আয়োজিত এসসি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সৌহার্দ্যপূরণ বৈঠক নিয়ে সমালোচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এরপরই রাশিয়ার উপরই দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা জারির ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প ৷

পড়ুন: 'চিনের গভীর অন্ধকারে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়ে ফেললাম', ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ট্রাম্পের

