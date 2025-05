ETV Bharat / international

'ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতিতে সাহায্য করেছি', সুর বদল ট্রাম্পের - PRESIDENT TRUMP ON INDIA PAKISTAN

দোহায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ( ছবি: পিটিআই ভিডিয়ো )

Published : May 15, 2025 at 8:56 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 9:01 PM IST

কাতার, 15 মে: ভারত-পাক সমঝোতা নিয়ে সুর বদল করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এতদিন তিনি বলছিলেন দু'দেশের সংঘর্ষ থেমেছে আমেরিকার মধ্য়স্থতায় ৷ এবার সেই অবস্থান বদল করে আমেরিকার প্রথম নাগরিক বললেন, সংঘাত থামাতে তিনি সাহায্য করেছেন ৷ ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি সংক্রান্ত সমঝোতার কথা দেশ তথা বিশ্ব প্রথম জানতে পেরেছিল 10 মে বিকেলে প্রেসিডেন্টের সোশাল মিডিয়া পোস্ট থেকে ৷ তাঁর দাবি ছিল, রাতভর মার্কিন প্রশাসনের মধ্যস্থতায় দুই দেশ সংঘর্ষ থামাতে রাজি হয়েছে ৷ এরপর গত পাঁচদিনে বারবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করা নিয়ে একাধিক দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর প্রশাসনের কর্তারা ৷ আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশকেই আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসার টোপ দিয়ে সংঘর্ষ স্থগিত করতে রাজি করিয়েছেন ৷ তাঁর এই দাবি দ্রুত খারিজ করে দেয় ভারত সরকার ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে আমেরিকার প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেননি ৷ বরং তিনি বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা একেবারে দ্বিপাক্ষিক বিষয় ৷ তৃতীয় কোনও দেশের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না ভারত ৷

এর একদিন পর কাতারের রাজধানী দোহায় সুর বদল করলেন ট্রাম্প ৷ আমেরিকার সামরিক বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "আমি এটা বলতে চাইছি না যে আমিই করেছি ৷ কিন্তু গত সপ্তাহে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা মেটাতে আমি সাহায্য় করেছি ৷ এই সমস্যা দিনে দিনে আরও বড় আকার ধারণ করছিল ৷ হঠাৎ দেখা গেল, বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রও ছোড়া হচ্ছে ৷" এই বিরতি স্থায়ী হবে বলেই আশা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তাঁর কথায়, "আশা করি, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দু'দিন পরেই এই বোঝাপড়া নষ্ট হয়ে যাবে না ৷ আমার মনে হয়, এই সমঝোতা হয়েছে ৷" এখানেও তিনি ফের ব্যবসার কথা উল্লেখ করেন ৷ ট্রাম্পের বক্তব্য, "আমরা ওদের (ভারত ও পাকিস্তান) সঙ্গে ব্যবসার করব বলেছিলাম ৷ তাই যুদ্ধ নয়, ব্যবসা হোক ৷ পাকিস্তান এই প্রস্তাবে খুব খুশি হয়েছে ৷ ভারতও ৷ মনে হয়, ওরা পুরনো অবস্থান বদল করছে ৷ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করে চলেছে ভারত-পাকিস্তান ৷ আমি বলেছি, ওদের সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারি ৷ আমি যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারি ৷ এর সমাধানও করে ফেলব ৷" সংঘর্ষ বিরতির দিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পোস্ট করেছিলেন, "আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, সারারাত ধরে আলোচনার পর আমেরিকার মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান সম্পূর্ণ সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হচ্ছে ৷ দুই দেশকেই আমার অভিনন্দন ৷ " ভারত-পাক সংঘাত থামাতে আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর ভূমিকার প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, "মার্কো, আপনি দারুণ কাজ করেছেন ৷ আরেকটু চেষ্টা করলে হয়তো ওদের এক টেবিলে বসিয়ে নৈশভোজও করাতে পারবেন !" গতকাল অর্থাৎ বুধবারই ট্রাম্প বলেন, "কিছু দিন আগে, আমার প্রশাসন সাফল্যের সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক সংঘর্ষ বিরতিতে মধ্যস্থতা করেছে ৷ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অশান্তি বেড়েই চলেছিল ৷ এর সমাধানে আমি ওদের সঙ্গে ব্যবসা করব বলেছিলাম ৷ আমি বললাম, এসো, একটা চুক্তি করি ৷ যুদ্ধ নয়, ব্যবসা করা যাক ৷" 'ভারতে অ্যাপেল তৈরি করবেন না', কুককে পরামর্শ ট্রাম্পের

