ETV Bharat / international

বিনামূল্যে গোল্ডেন ডোম ! কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার প্রস্তাব ট্রাম্পের - DONALD TRUMP

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ( ছবি সূত্র -এপি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 28, 2025 at 2:15 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:37 PM IST 2 Min Read

ওয়াশিংটন, 28 মে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত হলেই 'গোল্ডেন ডোম' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হতে পারবে পারবে কানাডা ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ অন্যথায় এই ব্যবস্থার অংশ হতে কানাডাকে 61 বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে ৷ গোল্ডেন ডোম হল এক বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৷ এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য, শত্রুর দিক থেকে উড়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করা ৷ উল্লেখ্য, ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই কানাডাকে দেশের 51তম প্রদেশ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি কানাডা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতেও ট্রাম্প ফের কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার প্রস্তাব দিলেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বলেন, "আমি কানাডাকে বলেছি, তারা যদি একটি পৃথক দেশ হিসেবে থেকে আমাদের অসাধারণ গোল্ডেন ডোম সিস্টেমের অংশ হতে চায় তার জন্য খরচ হবে 61 বিলিয়ন ডলার ৷ কিন্তু কানাডা যদি আমাদের প্রিয় 51তম রাজ্য হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের কোনও খরচ হবে না । তারা আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করছে !" তবে ট্রাম্পের এই দাবির বিষয়ে কানাডার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

প্রসঙ্গত, ট্রাম্প এক সপ্তাহ আগে 'গোল্ডেন ডোম' সিস্টেমের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রায় 175 বিলিয়ন ডলার খরচ হবে ৷ 2029 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর মেয়াদের শেষের দিকে এটি কার্যকর হবে ।" ট্রাম্প সেই সময়ও বলেছিলেন, কানাডা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় যোগ দিতে আগ্রহী । কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিও নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর দেশ এই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা করেছে । কিন্তু তাঁরা ট্রাম্পের প্রস্তাবে রাজি নয় ৷ কার্নি এই মাসের শুরুতে হোয়াইট হাউস পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৷ সে সময় ট্রাম্প কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার আহ্বান জানান ৷ দৃঢ়ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তাঁর দেশ বিক্রিযোগ্য নয় । এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, 'গোল্ডেন ডোম' সিস্টেম প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আমেরিকাকে ৷ তার ফলে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হতে পারে । স্টুডেন্ট ভিসা দেওয়া স্থগিত করল ট্রাম্প প্রশাসন

ওয়াশিংটন, 28 মে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত হলেই 'গোল্ডেন ডোম' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হতে পারবে পারবে কানাডা ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ অন্যথায় এই ব্যবস্থার অংশ হতে কানাডাকে 61 বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে ৷ গোল্ডেন ডোম হল এক বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৷ এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য, শত্রুর দিক থেকে উড়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করা ৷ উল্লেখ্য, ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই কানাডাকে দেশের 51তম প্রদেশ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি কানাডা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতেও ট্রাম্প ফের কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার প্রস্তাব দিলেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বলেন, "আমি কানাডাকে বলেছি, তারা যদি একটি পৃথক দেশ হিসেবে থেকে আমাদের অসাধারণ গোল্ডেন ডোম সিস্টেমের অংশ হতে চায় তার জন্য খরচ হবে 61 বিলিয়ন ডলার ৷ কিন্তু কানাডা যদি আমাদের প্রিয় 51তম রাজ্য হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের কোনও খরচ হবে না । তারা আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করছে !" তবে ট্রাম্পের এই দাবির বিষয়ে কানাডার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । প্রসঙ্গত, ট্রাম্প এক সপ্তাহ আগে 'গোল্ডেন ডোম' সিস্টেমের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রায় 175 বিলিয়ন ডলার খরচ হবে ৷ 2029 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর মেয়াদের শেষের দিকে এটি কার্যকর হবে ।" ট্রাম্প সেই সময়ও বলেছিলেন, কানাডা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় যোগ দিতে আগ্রহী । কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিও নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর দেশ এই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা করেছে । কিন্তু তাঁরা ট্রাম্পের প্রস্তাবে রাজি নয় ৷ কার্নি এই মাসের শুরুতে হোয়াইট হাউস পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৷ সে সময় ট্রাম্প কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার আহ্বান জানান ৷ দৃঢ়ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তাঁর দেশ বিক্রিযোগ্য নয় । এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, 'গোল্ডেন ডোম' সিস্টেম প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আমেরিকাকে ৷ তার ফলে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হতে পারে । স্টুডেন্ট ভিসা দেওয়া স্থগিত করল ট্রাম্প প্রশাসন

Last Updated : May 28, 2025 at 2:37 PM IST