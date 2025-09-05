'চিনের গভীর অন্ধকারে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়ে ফেললাম', ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ট্রাম্পের

চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠতায় কি ঈর্ষাকাতর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ? নাকি তাঁর আত্মপলব্ধি হল ?
ওয়াশিংটন, 5 সেপ্টেম্বর: তেল কেনার কারণে শুল্ক চাপিয়ে ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এদিকে এই দূরত্বের মাঝেই দু'দেশকে চিনের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে ফেললেন তিনি ৷ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে শুক্রবার এমন একটি ইঙ্গিতবাহী পোস্টে করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ গত দু'দশকের বেশি সময়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কের এতটা অবনতি এর আগে কখনও হয়নি বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের ৷ এই লেখার সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ছবিও পোস্ট করেছেন ট্রাম্প ৷
রাশিয়া থেকে তেল কিনে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে ভারত ৷ এই অভিযোগে ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ গত 27 অগস্ট থেকে সব মিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা চেপেছে ভারতের উপর ৷ এই বিপুল শুল্ক নিয়ে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের বাজার একপ্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে ৷ বিপদে পড়েছেন কৃষক থেকে শুরু করে ছোটখাটো ব্যবসায়ী, রফতানিকারক সংস্থাগুলি ৷ এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের বাজার ছিল বিশাল ৷ এই অবস্থায় উদ্বিগ্ন দেশের ব্যবসায়ী মহল ৷ মোদি সরকার অবশ্য এর মোকাবিলার আশ্বাস দিয়েছে ৷
শুল্কযুদ্ধের পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর দাবি বারবার করে চলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এই দুয়ের কারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হয়েছে ৷ শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর একতরফা শুল্ক চাপিয়েছেন তিনি ৷ এই শুল্ক বহুক্ষেত্রে বেআইনি বলে রায় দিয়েছে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত ৷
এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ সেখানেও ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর জন্য রাশিয়া থেকে তেল কেনার যুক্তি দিয়েছেন ৷ এছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য তাঁর এই বিশেষ পদক্ষেপ বলে সাফাই দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
এই চাপানউতোরের আবহে গত 31 অগস্ট ও 1 সেপ্টেম্বর চিনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলন হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠক হয় ৷ ভারত-চিন দুই দেশ তাদের নাগরিকদের পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ রাজনৈতিক মহলের মত, ট্রাম্পের সঙ্গে দূরত্বের কারণে চিন ও ভারত ফের কাছাকাছি এসেছে ৷ এছাড়া 'বন্ধু' রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দেখা হয় প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷
চিন, ভারত ও রাশিয়া- তিন রাষ্ট্রনেতা নিজেদের মধ্যে খোশগল্পে মেতেছেন বা কথা বলছেন, এমন একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ এই ছবিগুলি বিশ্বের নজর কেড়েছে ৷ সেই তালিকায় যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও আছেন, তা তিনি নিজেই জানিয়ে দিলেন ৷ আর তিনজনের একসঙ্গে হাঁটাচলা, ওঠাবসায় তাঁর যে আত্মপোলব্ধি হয়েছে, তাও বোঝালেন চারদিন পরের একটি পোস্টে ৷
নিজস্ব সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেখেন, "মনে হচ্ছে, আমরা চিনের গভীর অন্ধকারে ভারত ও রাশিয়াকে হারালাম ৷ তাদের এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হোক ৷ "
ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপানোকে ভারত 'অন্যায্য ও অযৌক্তিক' বলেই সমালোচনা করেছে ৷ ভারত নয়, রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল কেনে চিন ৷ কিন্তু চিনের উপর জরিমানা শুল্ক চাপায়নি আমেরিকা ৷ এই বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত ৷ গত কয়েকদিন ধরে ট্রাম্পের আধিকারিকরা বারবার ভারতের সমালোচনা করেছেন ৷ বিশেষত হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো ভারতকে নিশানা করে কখনও বলেছেন রাশিয়া থেকে তেল কিনে ভারতীয় ব্রাহ্মণরা লাভ করছে ৷ কখনও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য সরাসরি ভারতকে দায়ী করেছেন ৷ এই আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতকে হারানোর উপলব্ধি হয়েছে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এরপর তিনি কী করবেন ? প্রশ্ন এটাই ৷