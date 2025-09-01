নয়াদিল্লি, 1 সেপ্টেম্বর: ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো নিয়ে ফের সরব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । সোমবার ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, ভারত এখন তাদের শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে । কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে । তিনি আরও জানান যে, ভারত তার বেশিরভাগ তেল ও সামরিক পণ্য রাশিয়া থেকে কেনে । খুব কম জিনিস কেনে আমেরিকা থেকে ।
সোশাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প লেখেন,"খুব কম লোকই বোঝে যে আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম ব্যবসা করি । কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ব্যবসা করে । আমরা ভারতের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট । বিপুল পরিমাণ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে ভারত । কিন্তু আমরা খুব কম বিক্রি করি । এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ একতরফা সম্পর্ক এবং এটি বহু দশক ধরে চলে আসছে । কারণ হল ভারত এখনও পর্যন্ত আমাদের উপর এত বেশি শুল্ক আরোপ করেছে, যা অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ । সেই কারণে আমরা আমাদের পণ্য ভারতে বিক্রি করতে অক্ষম ।"
তিনি আরও বলেন, "এটি সম্পূর্ণ একতরফা বিপর্যয় ! এছাড়াও, ভারত তার বেশিরভাগ তেল এবং সামরিক পণ্য রাশিয়া থেকে কেনে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব কম পরিমাণ জিনিস কেনে । তারা এখন তাদের শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে । তাদের বহু বছর আগেই এটা করা উচিত ছিল ।"
চিনের তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করার সময় ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন ।
ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর 25 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেছে এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে । যার ফলে ভারতের উপর আরোপিত মোট শুল্কের পরিমাণ 50 শতাংশে দাঁড়িয়েছে । যা বিশ্বের সর্বোচ্চ । আমেরিকার এই আরোপিত শুল্ককে "অযৌক্তিক এবং অন্যায়" বলে অভিহিত করেছে ভারত ।
নয়াদিল্লি জানিয়েছে যে, যে কোনও বৃহৎ অর্থনীতির মতো, এটি তার জাতীয় স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তারক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । প্রধানমন্ত্রী মোদি জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি কৃষক, গবাদি পশুপালক, ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থের সাথে আপস করতে পারবেন না । সতর্ক করে বলেছেন যে, "আমাদের উপর চাপ বাড়তে পারে, তবে আমরা তা সহ্য করব ।"